Tim e Microsoft in down oggi 29 maggio 2026: le segnalazioni degli utenti
Cosa sta succedendo oggi a chi usufruisce di una connessione internet TIM e dei servizi Microsoft. Tutti gli aggiornamenti.
Nella mattinata di oggi, 29 maggio 2026, si stanno registrando diverse segnalazioni da parte degli utenti TIM e Microsoft. In particolare, i malfunzionamenti riguarderebbero la velocità della connessione internet e l’apertura di outlook.
TIM in down: cosa sta succedendo
Circa dalle ore 9.00 di questa mattina, molti utenti in Italia (in particolare abitanti del centro della penisola) stanno riscontrando problemi alla connessione internet a banda larga, stando a quanto riporta il sito Downdetector.it.
Le difficoltà riguarderebbero anche il Wi-Fi e la connessione Internet mobile.
Alcuni utenti, inoltre, parlano di disfunzioni già a partire dalla notte scorsa, con qualche difficoltà nel contattare l’assistenza clienti TIM. La chat Angie di TIM, infatti faticherebbe a riscontrare problemi, stando a quanto riporta qualcuno.
Problemi anche per Microsoft
Sempre sul sito di Downdetector.it, il “famoso” grafico delle disfunzioni registra un’impennata, sempre verso le ore 9.00 di oggi, per quanto riguarda Microsoft.
La maggior parte degli utenti riscontrerebbe problemi di accesso, in parte minore all’app e al sito web. Qualcuno, in particolare, si sofferma sulla difficoltà di raggiungere le proprie email su outlook.
La situazione è in evoluzione.
Notizia in aggiornamento.