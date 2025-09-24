Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Le attività di TikTok negli USA dovrebbero passare a un consorzio di investitori americani (con l’80% delle quote), mentre ByteDance manterrebbe una quota minoritaria e potrebbe ricevere compensi per l’uso dell’algoritmo, che sarà gestito da Oracle.

Secondo indiscrezioni, l’app originale di TikTok sarà dismessa negli Stati Uniti e sostituita da una nuova piattaforma, con possibili differenze significative nell’esperienza utente.

Il futuro di TikTok negli USA è ancora incerto ma, dopo il ban temporaneo arrivato nei mesi scorsi, all’orizzonte sembra esserci una soluzione che permetterà agli utenti americani di poter sfruttare il social network senza limitazioni, per il prossimo futuro. Le operazioni di TikTok negli USA dovrebbero essere cedute a un consorzio di investitori che dovrebbero controllare l’80% dell’azienda (per il solo mercato americano) con la restante parte che resterà sotto il controllo cinese. L’operazione dovrebbe concludersi con un esborso da parte degli investitori americani di circa 60 miliardi di dollari. Andiamo a fare il punto su tutte le informazioni emerse in merito all’operazione.

Cosa succederà a TikTok negli USA

Una volta che l’accordo sarà finalizzato, le attività americane di TikTok passeranno sotto il controllo del consorzio di investitori. Secondo le prime informazioni, il gigante tech Oracle riceverà una copia dell’algoritmo di TikTok dedicato agli utenti americani che sarà utilizzato per la gestione del servizio.

Nei giorni scorsi, il presidente americano Trump ha sottolineato che, oltre a Larry Ellison, amministratore delegato di Oracle, saranno coinvolti nel progetto anche diversi nomi importanti dell’industria tech americana. Secondo TechCrunch, Oracle dovrà gestire le misure di sicurezza e di protezione dell’app.

Ricordiamo che Oracle, che nel 2020 aveva presentato un’offerta per l’acquisizione del social network, già offre servizi cloud a TikTok e gestisce direttamente i dati degli utenti americani. ByteDance, la casa madre di TikTok, potrebbe ricevere un compenso periodico per il noleggio dell’algoritmo che potrà essere modificato e riaddestrato da Oracle.

In ogni caso, ByteDance non avrà accesso ai dati e non potrà controllare i contenuti mostrati agli utenti che si collegheranno al social dagli USA. Come sottolineato in precedenza, per gli investitori americani ci sarà una quota dell’80% della divisione di TikTok che opererà negli Stati Uniti. Il consiglio di amministrazione sarà composto quasi esclusivamente da membri statunitensi e ci sarà anche un membro nominato direttamente dal Governo.

Una nuova app?

Stando a quanto riportato da Bloomberg, l’app di TikTok sarà dismessa negli Stati Uniti e, per accedere al social, gli utenti americani dovranno utilizzare una nuova piattaforma su cui, per il momento, non ci sono molte informazioni.

Rispetto all’app originale potrebbero esserci diverse differenze e l’esperienza utente potrebbe cambiare sensibilmente. Bisognerà attendere le prossime settimane per avere le idee più chiare in merito al futuro del social.