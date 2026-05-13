Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Con TikTok GO sarà possibile prenotare viaggi direttamente dall'app del social: ecco come accedere al servizio e quali sono i vantaggi per gli utenti della piattaforma

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TikTok è un vero e proprio cantiere aperto e continua ad aggiornare la sua piattaforma con nuovi servizi per i suoi utenti, anche con l’obiettivo di monetizzare il più possibile il traffico elevato generato ogni giorno.

L’ultima novità in ordine di tempo si chiama TikTok GO. Si tratta di un servizio in rampa di lancio che permetterà agli utenti del social di prenotare viaggi, soggiorni e attrazioni direttamente dall’applicazione.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo TikTok GO che punta a rivoluzionare l’esperienza d’uso della piattaforma, rendendo il social ancora più completo e utile.

La prenotazione tramite social

L’idea di base è molto semplice. Con TikTok GO sarà possibile prenotare un viaggio, un soggiorno, un’attrazione o un’esperienza direttamente tramite l’applicazione. Si tratta di un ulteriore passo in avanti del programma di crescita del social.

La funzione sarà integrata con il feed dei video, la sezione di ricerca e quella dedicata ai contenuti geolocalizzati. Il meccanismo sarà accessibile a tutti. Alcuni contenuti, relativi a viaggi, strutture ed eventi, consentiranno di effettuare una prenotazione direttamente tramite l’app. Non si può escludere una possibile integrazione con l’IA, per il futuro, con il social che potrebbe offrire suggerimenti personalizzati.

Il sistema si basa su una serie di partnership che TikTok sta avviando. Tra i partner del social ci sono realtà di riferimento per il settore delle prenotazioni online, da Booking a Expedia passando per Trip.com e molti altri.

TikTok

Questo meccanismo sarà un’opportunità anche per i creatori di contenuti, che potranno ottenere delle commissioni per le prenotazioni effettuate dagli utenti (un po’ come per gli acquisti su TikTok Shop) e potranno partecipare a campagne promozionali di vario tipo.

In questo modo, TikTok punta a diventare una piattaforma unica, permettendo agli utenti di effettuare e gestire prenotazioni direttamente all’interno dell’app, senza accedere a servizi esterni ma senza gestire in prima persona le prenotazioni stesse (compito che toccherà ai partner specializzati).

La possibilità di integrazione con i contenuti legati alla posizione rappresenta un ulteriore vantaggio per il servizio che dovrebbe consentire agli utenti un accesso agevolato alle strutture e agli eventi da prenotare tramite il social.

Con TikTok GO, quindi, la piattaforma punta a diventare sempre più un riferimento per gli utenti, centralizzando l’esperienza di navigazione e offrendo servizi aggiuntivi, in grado di garantire funzioni extra per gli utenti del social.

Adam Presser, CEO di TikTok USDS Joint Venture, in un post sul blog, ha sottolineato: “TikTok GO collega quel momento di ispirazione direttamente alle aziende che lo generano, e questo è un vantaggio per i creatori, per le attività commerciali locali e per le comunità.”

Come utilizzare TikTok Go

TikTok Go sarà disponibile, almeno inizialmente, negli Stati Uniti ma il servizio di prenotazione potrebbe rapidamente essere esteso ad altri mercati, sfruttando al massimo le potenzialità del sistema. Ulteriori dettagli in merito, quindi, potrebbero arrivare nelle prossime settimane quando la piattaforma potrebbe espandersi anche in altri mercati.