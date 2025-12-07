Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

TikTok introduce il nuovo Nearby Feed, un flusso di contenuti basato su interessi e posizione dell’utente, utile anche per creator e piccole attività locali.

La funzione richiede l’accesso alla posizione, non è disponibile per gli under 18 e non mostra contenuti pubblicati da account privati o da utenti minorenni.

TikTok si rinnova ancora e lo fa con una novità che potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento dell’applicazione. Il social network, infatti, ha annunciato l’arrivo del Nearby Feed che permetterà agli utenti di accedere a un feed di contenuti selezionati sia in base al proprio profilo che alla posizione.

Questa funzione era già stata testata nel 2022 ma il progetto era stato sospeso. La nuova versione, ottimizzata in base alle esigenze più recenti della piattaforma, è ora in rollout e tra i Paesi in cui sarà possibile accedervi c’è anche l’Italia.

Come funziona il nuovo feed

A chiarire il funzionamento del nuovo Nearby Feed è un articolo pubblicato sul blog ufficiale di TikTok in cui viene chiarito che i contenuti “vengono mostrati alle persone in base alla posizione, all’argomento del contenuto e al momento in cui è stato pubblicato. Ad esempio, le persone possono visualizzare contenuti locali relativi a viaggi, eventi, cibo e bevande e altri servizi in base ai loro interessi e al loro coinvolgimento”.

TikTok, che di recente ha presentato un nuovo assistente AI, sottolinea anche che questo nuovo feed potrebbe rappresentare una risorsa importante per i creator e per le piccole attività commerciali, che hanno la possibilità di farsi conoscere anche a chi si trova momentaneamente in un nuovo luogo (ad esempio per turismo). Si tratta di una novità ricca di potenzialità e che potrebbe rappresentare un elemento molto importante per la piattaforma.

Cosa c’è da sapere sul nuovo feed

Per poter selezionare i contenuti da visualizzare in Nearby Feed, TikTok dovrà aver accesso alla posizione dell’utente. Si tratta di un aspetto chiave in quanto l’app ha bisogno di geolocalizzare l’utente per poter mostrargli i contenuti consigliati. Sarà necessario fornire le autorizzazioni del caso per sfruttare questa funzione che, inoltre, non sarà disponibile agli utenti con meno di 18 anni. In aggiunta, i contenuti di TikTok non appariranno nel nuovo feed se chi li ha pubblicati ha meno di 18 anni, ha un account privato o imposta la privacy dei propri post su Amici o Solo tu.

Il rollout di questa nuova funzione è in corso e a breve dovrebbe essere disponibile anche in Italia, per tutti gli utenti che rispettano le condizioni citate in precedenza.