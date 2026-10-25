Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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In pochi anni, TikTok è diventato una piattaforma social di riferimento per gli utenti in Europa, registrando una forte crescita in termini di utilizzo e arrivando a sfidare, per popolarità, le piattaforme di Meta.

Negli Stati Uniti, per contrastare la crescita del social (di proprietà cinese), si è ricorsi alla minaccia di un ban completo. Tale ipotesi non si è concretizzata in quanto ByteDance ha ceduto le sue attività nel Paese a una società autonoma a maggioranza americana.

Uno scenario simile dovrebbe essere applicato anche in Europa. Almeno questo è il parere di Mathias Döpfner, amministratore delegato e comproprietario del gruppo editoriale Axel Springer che controlla diverse testate di informazione attive a livello globale.

Questo punto di vista è stato esposto in un articolo pubblicato dal Financial Times (“Politico and Telegraph owner pitched deal to buy European arm of TikTok “) che traccia i possibili scenari per il futuro di TikTok in Europa. Andiamo a riepilogare i dettagli completi.

La proposta

L’idea di separare le attività europee di TikTok dalla società madre cinese ByteDance, replicando il modello adottato negli Stati Uniti, nasce da una visione fortemente critica nei confronti dell’app.

Döpfner non ha mai nascosto le sue perplessità sulla piattaforma: lo scorso maggio, durante il World Jewish Congress, l’aveva definita un pericoloso strumento di propaganda.

Un portavoce di Axel Springer ha detto al Financial Times:

“Mathias Döpfner ha sempre sostenuto una soluzione europea per TikTok, sul modello di quella adottata negli Stati Uniti; se una tale soluzione si fosse concretizzata, Axel Springer avrebbe accolto con favore l’opportunità di farne parte, in qualità di importante gruppo mediatico europeo”

ByteDance, proprietaria di TikTok, ha messo le cose in chiaro, rispondendo alla proposta sostenendo che si tratta di “una totale invenzione, che non merita nemmeno un commento”.

Nel frattempo, sul social spopola un nuovo trend autunnale.

Cosa potrebbe succedere

Al momento, lo scenario delineato rimane puramente teorico. Non esiste alcuna proposta formale presentata alle istituzioni, né ci sono segnali concreti di un’iniziativa in corso in Europa.

Per obbligare ByteDance a cedere la sua divisione europea, servirebbe un enorme sforzo politico e normativo a livello comunitario, simile a quello che ha costretto l’azienda a scendere a patti negli Stati Uniti pur di evitare un blocco totale delle attività.

Un TikTok europeo è possibile?

Pensare di replicare quanto fatto dagli Stati Uniti in Europa appare molto difficile. Si tratta comunque di uno scenario da monitorare per il futuro. Il ruolo di TikTok in Europa è sempre più da protagonista, ma la creazione di una versione separata del social, con controllo europeo (sia dal punto di vista societario che dei dati) richiederà molto tempo anche solo per essere definita. Nel frattempo, il social continua a lavorare a nuove funzioni per accrescere le sue potenzialità come, ad esempio, TikTok Go.