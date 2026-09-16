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Su TikTok alcuni utenti stanno rovinando volontariamente il proprio iPhone per dargli un aspetto più vissuto. Una moda che può avere conseguenze ben più serie di un semplice graffio.

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Su TikTok si diffonde il trend di graffiare o perforare gli iPhone per farli sembrare più vissuti, con video che hanno spinto alcuni utenti a imitare davvero il gesto.

AppleCare+ non copre i danni intenzionali e la garanzia standard esclude anche quelli accidentali; un telefono rovinato perde inoltre valore nella permuta e nel mercato dell’usato.

Le perforazioni possono compromettere la batteria, con rischi di surriscaldamento e incendio, mentre TikTok limita o rimuove i video più pericolosi.

Su TikTok c’è chi graffia il proprio iPhone o arriva a perforarne la scocca per farlo sembrare più “vissuto”. A raccogliere i filmati è Mash, secondo cui alcuni smartphone avrebbero smesso di funzionare.

Il trend sarebbe nato da video ironici che contrapponevano gli iPhone 11 (il modello del 2019) ammaccati agli iPhone 17 Pro impeccabili, associando i primi a un’immagine più dura e autentica. Qualcuno avrebbe preso sul serio l’idea, cercando di ottenere lo stesso effetto sul proprio telefono.

Non è chiaro quanto sia diffuso il fenomeno: la visibilità dei video non basta a stabilire quante persone abbiano davvero rovinato il proprio smartphone.

iPhone danneggiati: AppleCare+ esclude i danni intenzionali

AppleCare+ è una polizza assicurativa e un servizio di assistenza a pagamento che estende la garanzia limitata di Apple e fornisce copertura per i danni accidentali sui dispositivi (come iPhone, Mac, iPad o Apple Watch). A differenza della garanzia legale standard, che copre solo i difetti di fabbrica, AppleCare+ protegge il dispositivo anche da imprevisti causati dall’utente.

Chi ha sottoscritto AppleCare+ non può contare sulla polizza per riparare un danno provocato volontariamente. Sono esclusi dalla copertura anche i danni puramente estetici, quando il dispositivo continua a funzionare correttamente.

La garanzia limitata Apple non copre neppure i danni accidentali; gli interventi esclusi dalla copertura possono essere a pagamento. Per alcuni problemi che non rientrano nell’assistenza, l’azienda precisa che potrebbe addebitare l’intero valore di un dispositivo sostitutivo.

Danneggiare iPhone può anche ridurne il valore di permuta. Nel programma Apple Trade In, la valutazione dipende dalle condizioni dell’apparecchio e la stima iniziale viene verificata dopo la consegna: se il prodotto non è nello stato dichiarato, l’importo può cambiare. Per i dispositivi senza valore di permuta, Apple offre il riciclo gratuito, senza riconoscere un credito per l’acquisto successivo.

Anche sul mercato dell’usato, un iPhone rovinato potrebbe attirare meno acquirenti.

Batterie danneggiate: i rischi e le regole di TikTok

Apple avverte che urti e perforazioni possono danneggiare anche la batteria di iPhone. Questa può surriscaldarsi e provocare un incendio: per questo l’azienda raccomanda di interrompere l’utilizzo se si sospetta un danno al telefono o alla batteria.

I danni alla scocca creati per questo trend possono compromettere anche la resistenza ad acqua e polvere, che Apple ricorda non essere permanente. Il telefono può quindi avere problemi di funzionamento e richiedere una riparazione, anche se lo scopo era soltanto cambiarne l’aspetto.

Le Community Guidelines di TikTok prevedono la rimozione dei contenuti che mostrano comportamenti facilmente imitabili e capaci di provocare danni fisici significativi. I video di attività con un rischio di lesioni moderate possono invece rimanere sulla piattaforma, anche accompagnati da un avviso. Le regole ne limitano però la visibilità ai maggiorenni e li escludono dalla pagina Per Te.

Un video che mostra un iPhone graffiato non viola quindi automaticamente le regole. La valutazione dipende dal rischio fisico del comportamento ripreso: perforare la scocca, con la possibilità di danneggiare la batteria, pone un problema diverso, soprattutto se si invita chi guarda a fare lo stesso.