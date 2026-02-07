Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

La Commissione UE accusa TikTok di favorire comportamenti compulsivi e di incidere sul benessere mentale, soprattutto tra minori e utenti fragili, aprendo un confronto diretto sul futuro dei social in Europa

Non è un’insinuazione: TikTok è ufficialmente accusata dalla Commissione UE di «danneggiare il benessere fisico e mentale dei suoi utenti, compresi i minori e gli adulti vulnerabili» e il punto, stavolta, non riguarda un singolo contenuto finito sotto accusa, ma il modo in cui l’app è progettata per tenere le persone incollate allo schermo.

L’analisi dell’UE

Secondo l’analisi della Commissione UE al centro di tutto starebbero dei meccanismi che sembrano “normali” perché fanno parte della routine digitale di tutti, ma che messi insieme, possono trasformarsi in un acceleratore di uso compulsivo. Non a caso, l’indagine ha preso le mosse da tutti gli elementi strutturali di TikTok: lo scorrimento continuo dei contenuti, la riproduzione automatica dei video e gli algoritmi di raccomandazione.

Nel corso di questa analisi la Commissione ha anche esaminato le misure di mitigazione proposte da TikTok stessa, come gli strumenti di controllo parentale o i limiti di tempo di utilizzo, per capire se risultino efficaci e adeguati di fronte alle criticità individuate.

La conclusione preliminare dell’analisi è stata che l’insieme delle caratteristiche del design viola gli standard del Digital Services Act (DSA), regolamento che disciplina le responsabilità degli intermediari online per garantire un ambiente digitale più sicuro, e favorisce un’esperienza potenzialmente dannosa. È stata poi formalizzata la contestazione a TikTok, dando così avvio a un confronto istituzionale e legale con la piattaforma.

Perché dipendere da TikTok è così facile?

Ma, dunque, quali sono le reali spinte che causano la dipendenza? Di fatto, la forza di TikTok non sta solo nei contenuti, ma nel modo in cui vengono proposti. L’app è costruita per eliminare qualsiasi frizione tra un video e il successivo: basta un gesto del pollice per passare a un nuovo contenuto, senza tempi morti, senza attese, senza la sensazione di “aver finito”.

Questo flusso continuo riduce la percezione del tempo che passa e rende difficile stabilire un momento naturale per interrompere l’utilizzo. A differenza di altre piattaforme, non esiste un vero punto di arresto, perché ogni video è seguito immediatamente da un altro, selezionato dall’algoritmo in base alle preferenze individuali.

Proprio l’algoritmo aggiunge elementi nocivi: il sistema di raccomandazione analizza in modo costante cosa viene guardato, per quanto tempo, cosa viene saltato e cosa viene condiviso, adattando il feed in tempo reale. In questo modo, l’utente si trova rapidamente immerso in una sequenza di contenuti sempre più vicini ai propri interessi, alle emozioni e alle fragilità personali.

Il risultato è un’esperienza percepita come “su misura”, che rafforza il coinvolgimento emotivo e aumenta la probabilità di restare connessi più a lungo del previsto. Dal punto di vista psicologico, questo modello sfrutta meccanismi ben noti, come la gratificazione immediata e l’attesa imprevedibile della “prossima cosa interessante”.

Ogni video può essere potenzialmente più coinvolgente del precedente, creando una dinamica simile a quella delle ricompense variabili, che rende l’esperienza difficile da interrompere: «Premiando costantemente gli utenti con nuovi contenuti – si legge nel comunicato firmato dalla vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen – alcune funzionalità di TikTok alimentano la voglia di continuare a scorrere e mettono il cervello degli utenti in “modalità pilota automatico“. La ricerca scientifica dimostra che questo può portare a comportamenti compulsivi e ridurre l’autocontrollo degli utenti».

Perché per bambini e giovani è peggio?

Per bambini, adolescenti e adulti vulnerabili, TikTok può risultare più problematico perché si inserisce in una fase della vita o in una condizione psicologica in cui il controllo degli impulsi e la gestione del tempo sono ancora fragili. Nei minori, in particolare, le aree del cervello legate all’autoregolazione sono in fase di sviluppo, rendendo più difficile interrompere spontaneamente l’uso dell’app in presenza di stimoli continui e gratificazioni immediate.

Sul piano emotivo, molti giovani utilizzano i social come spazio di confronto e ricerca di approvazione. Like, visualizzazioni e commenti possono influire sull’autostima e favorire comportamenti ripetitivi di controllo. Anche per gli adulti in situazioni di stress, solitudine o disagio psicologico, TikTok può diventare uno strumento di evasione, trasformandosi gradualmente in un’abitudine difficile da ridurre.

Cosa rischia TikTok?

Se le conclusioni preliminari della Commissione verranno confermate, Bytedance (società madre di TikTok) verrà reputata colpevole di non aver adeguatamente valutato e ridotto i rischi legati al proprio design. In questo caso, l’azienda sarebbe obbligata a modificare alcune funzioni dell’app e ad adottare misure più efficaci per la tutela degli utenti, in particolare dei minori e delle persone vulnerabili.

Oltre agli interventi correttivi, la normativa europea prevede anche sanzioni economiche rilevanti. In base al DSA, la Commissione può imporre multe fino al 6% del fatturato annuo globale della società, una soglia che, per un gruppo come ByteDance, può tradursi in cifre molto elevate. La procedura prevede ora il diritto di difesa da parte di TikTok, ma l’esito dell’indagine potrebbe segnare un precedente importante per il futuro dei social in Europa.