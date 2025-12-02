Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

DIA TV / Shutterstock.com

In sintesi

ByteDance entra nel settore degli assistenti AI con Doubao Mobile Assistant, un assistente progettato per integrarsi nel sistema operativo degli smartphone e competere con soluzioni come Gemini.

Il debutto avverrà sul Nubia M153, sviluppato in collaborazione con Nubia, con aggiornamenti quindicinali e l’obiettivo di espandere l’ecosistema AI e collaborare persino con Apple in Cina.

L’intelligenza artificiale interessa a tutte le aziende tech, sempre più alla ricerca delle soluzioni giuste per sviluppare servizi in grado di sfruttare al meglio l’AI. Ad arricchire l’elenco delle aziende che stanno puntando sul settore c’è ByteDance, la casa madre di TikTok, che ha svelato Doubao Mobile Assistant.

Si tratta di un assistente AI che mira a integrarsi nel sistema operativo degli smartphone, diventando un supporto costante per gli utenti e offrendo un’esperienza d’uso completa, al pari di quanto fa, ad esempio, Gemini su Android.

Il progetto è molto ambizioso, anche perché ByteDance punta a diventare partner di Apple, almeno per quanto riguarda la diffusione di Apple Intelligence in Cina. Per il momento, il nuovo assistente sarà disponibile su un unico smartphone, realizzato in collaborazione con il produttore cinese Nubia.

Cosa potrà fare il nuovo assistente AI di ByteDance

L’obiettivo di ByteDance è realizzare un assistente AI completo e in grado di supportare al massimo gli utenti. L’obiettivo, quindi, è raggiungere il livello di altri assistenti già oggi disponibili sul mercato, arrivando anche a generare immagini e, più in generale, a integrarsi nel sistema operativo per offrire un’esperienza d’uso davvero completa per gli utenti. Gli utenti potranno gestire l’assistente AI sia tramite input testuali che tramite comandi vocali.

Il prototipo di Nubia

Doubao Mobile Assistant sarà utilizzabile, inizialmente, con il Nubia M153, uno smartphone acquistabile per l’equivalente di poco più di 400 euro in Cina e dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip top di gamma di Qualcomm, che può garantire prestazioni al top del mercato.

Si tratta di una collaborazione tra Nubia e ByteDance che mira a migliorare l’assistente AI permettendo anche agli utenti di utilizzare il servizio. Da qui a fine marzo, Doubao riceverà aggiornamenti ogni due settimane, arricchendosi di nuove funzionalità e migliorando le sue prestazioni.

Ulteriori dettagli in merito al progetto arriveranno nel corso delle prossime settimane. ByteDance punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista nel settore AI e il suo nuovo assistente rappresenta un elemento centrale di questa strategia. Staremo a vedere quali saranno i risultati che l’azienda riuscirà a raggiungere nel settore dell’intelligenza artificiale.