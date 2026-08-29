Ticwatch, prezzo a picco per lo smartwatch indistruttibile: sconto esagerato

Amazon

Il TicWatch Atlas di Mobvoi si presenta con lo slogan "quando l’avventura chiama", e non è solo marketing: cassa in acciaio sabbiato, vetro zaffiro e certificazione militare MIL-STD-810H lo rendono uno degli smartwatch WearOS più robusti sul mercato. La sua vera arma segreta è però il doppio display, OLED più LCD a bassissimo consumo, che gli garantisce un’autonomia fuori dal comune per uno smartwatch: potrai utilizzarlo per giorni senza avere la necessità di collegarlo a una presa di corrente per ricaricarlo.

Con lo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, sei sicuro di fare un vero affare: risparmi centinaia di euro e lo paghi pochissimo.

Ticwatch Atlas 99,99 € -72% 359,99 € Risparmi 260,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Ticwatch, errore di prezzo per lo smartwatch indistruttibile: offerta e prezzo finale

Uno sconto del genere non può che far pensare a un errore da parte di Amazon. Il Ticwatch Atlas è scontato del 72% al prezzo più basso di sempre: comprandolo oggi lo paghi 99,99 euro anziché 359,99 euro come da listino. Un risparmio di 260 euro su uno degli smartwatch più resistenti e performanti disponibili in commercio.

Ticwatch Atlas 99,99 € -72% 359,99 € Risparmi 260,00 € Acquista su Amazon

Ticwatch Atlas scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il TIcwatch Atlas è progettato e realizzato per resistere anche alle condizioni ambientali più estreme. La cassa da 47 mm è in alluminio serie 7000, con base in nylon rinforzato con fibra di vetro e display protetto da vetro zaffiro. La certificazione MIL-STD-810H e l’impermeabilità fino a 5 ATM lo rendono adatto a trekking, nuoto e sport all’aperto senza doversi preoccupare di urti, polvere o acqua.

Un altro fiore all’occhiello della scheda tecnica del Ticwatch Atlas è rappresentato dai due display sovrapposti: un pannello AMOLED da 1,43" con risoluzione 466×466 pixel, affiancato da uno schermo ULP monocromatico a bassissimo consumo che mostra le informazioni essenziali anche quando quello principale è spento. Questa combinazione garantisce fino a 90 ore di autonomia con un utilizzo tipico, che possono arrivare fino a 45 giorni di autonomia attivando la sola modalità Essential.

A muovere il dispositivo c’è il processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna: il top di gamma Qualcomm per i wearable, che garantisce un’esperienza WearOS fluida anche con più app aperte contemporaneamente. Il comparto sensori è altrettanto completo, con cardiofrequenzimetro, SpO2, temperatura cutanea, barometro, accelerometro e giroscopio, per un monitoraggio della salute e dell’attività fisica a 360 gradi.

Con il tracciamento di oltre 100 discipline sportive, dal running al nuoto fino all’arrampicata, e il rilevamento automatico delle cadute con chiamata di emergenza integrata, il TicWatch Atlas è pensato per accompagnarti anche nelle attività più impegnative. Non mancano funzioni smart come Google Maps, i pagamenti contactless con Google Pay e la possibilità di rispondere alle chiamate grazie a microfono e altoparlante integrati, così da restare connesso anche lontano dallo smartphone.

Ticwatch Atlas 99,99 € -72% 359,99 € Risparmi 260,00 € Acquista su Amazon