Thwaites si sta sciogliendo più velocemente del previsto: perché il "ghiacciaio dell'Apocalisse" spaventa

Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Guardandolo dall’alto sembra immobile e indistruttibile, una maestosa cupola bianca incastonata nell’Antartide occidentale, vasta quanto la Florida. Eppure, gli occhi dei satelliti radar svelano una realtà ben diversa: il ghiacciaio Thwaites – ribattezzato “ghiacciaio dell’Apocalisse” – sta accelerando la sua fusione a ritmi mai visti prima. L’allarme è confermato da un nuovo studio pubblicato su Nature Communications, che spiega come le correnti oceaniche calde stiano divorando le fondamenta di questo gigante sotto la superficie marina, col rischio di innescare una pericolosa reazione a catena per gli equilibri oceanici e le coste di tutto il mondo.

Il “tallone d’Achille” del ghiacciaio Thwaites

A dispetto di come appare a un primo sguardo, il ghiacciaio Thwaites nasconde gran parte della sua enorme massa al di sotto della superficie marina, poggiando su un basamento roccioso che sprofonda per centinaia di metri nelle profondità oceaniche.

A lungo i modelli climatici tradizionali hanno fatto riferimento alla sola linea di ancoraggio (grounding line), considerandola un confine netto e statico in cui il ghiaccio si stacca dal fondale roccioso per cominciare a galleggiare. La realtà osservata dai satelliti radar ad altissima risoluzione ICEYE si è rivelata, però, ben più articolata: sotto il colosso esiste infatti una vera e propria fascia di contatto dinamica (grounding zone), ampia tra i 2 e i 5 km.

In questa fascia sottomarina, l’acqua oceanica calda e salata penetra a fondo sotto la coltre apparentemente ancorata alla roccia, spinta dal ritmo incessante delle maree. A tali profondità e con elevate pressioni idrostatiche, quest’acqua marina congela a temperature inferiori rispetto a quella dolce, innescando una corrosione termica invisibile dall’alto, ma implacabile sulla tenuta della struttura.

Cosa dice il nuovo studio

A quantificare l’impatto di questo fenomeno è la ricerca intitolata Sea-level contribution from Thwaites Glacier doubles in an observation-constrained ice-sheet model, pubblicata su Nature Communications da un team internazionale guidato da Mattia Poinelli ed Eric Rignot dell’Università della California a Irvine e del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA.

Combinando quasi 30 anni di misurazioni satellitari con sofisticate simulazioni al computer, il team di ricerca ha dimostrato che i modelli adottati finora erano fin troppo ottimistici. Tenendo conto dell’acqua calda che scava il ghiaccio da sotto, Thwaites perde massa al doppio della velocità stimata in precedenza, con una proiezione di innalzamento marino globale che potrebbe raggiungere i 30 mm (circa 3 cm) entro il 2100. Secondo questi dati, inoltre, il “ghiacciaio dell’Apocalisse” rischia di perdere la presa sui rilievi sottomarini che ne frenano lo scivolamento già a partire dal 2038.

Perché rischiamo l’effetto domino

Thwaites si trova in Antartide, come abbiamo detto, ma rappresenta un problema a livello globale. Non si tratta, infatti, di un semplice ghiacciaio isolato: con il suo fronte oceanico di circa 120 km agisce come una gigantesca diga naturale che contiene l’intera calotta antartica occidentale.

Se collassasse del tutto, il rilascio diretto delle sue acque comporterebbe un innalzamento medio dei mari di circa 65 cm. Il rischio più grave resta, però, l’effetto domino: venuta meno questa barriera protettiva, la calotta retrostante scivolerebbe in mare, provocando un aumento globale del livello delle acque superiore a 3,3 m.

Lo avevano rivelato i dati dell’International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC), presentati nel 2024: “Thwaites si sta ritirando da oltre 80 anni, con un’accelerazione considerevole negli ultimi 30 anni, e i nostri risultati indicano che è destinato a ritirarsi ulteriormente e più velocemente”, aveva affermato il dottor Rob Larter, del coordinamento scientifico dell’ITGC e geofisico marino presso il British Antarctic Survey.