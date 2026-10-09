Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

ANSA

Un nuovo curioso progetto si sta facendo spazio online: l’ambiente di lavoro del 2016 di Elizabeth Holmes, l’ex amministratrice delegata di Theranos, è stato ricreato in modo fedele e con tanti dettagli.

Gli utenti hanno la possibilità di accedere alla scrivania virtuale della Holmes, arricchita da prodotti tecnologici dell’epoca, tramite il portale theranos.world.

Il progetto, che fonde documentazione storica e design interattivo, offre un accesso inedito e semplificato alla vasta mole di materiali probatori emersi durante il processo penale statunitense a carico di Holmes.

Il sito che permette l’accesso ai segreti di Theranos ha varie finalità, anche di tipo promozionali, considerando l’imminente lancio nelle sale cinematografiche di un documentario sul caso.

Chi è Elizabeth Holmes

Un tempo celebrata come una figura pionieristica nel settore della tecnologia medica, Elizabeth Holmes è divenuta nota a livello globale a seguito della sua condanna penale per frode.

Tutto ruota intorno a false dichiarazioni sull’efficacia e sulla reale innovazione dei "rivoluzionari" test ematici che Theranos sosteneva di essere in grado di effettuare.

L’archivio digitale di Theranos

Sviluppato dall’ingegnere Bo Lau, il sito web si presenta come un accurato simulatore della scrivania virtuale della fondatrice di Theranos. L’ambiente digitale riporta l’utente all’anno 2016, riproducendo fedelmente l’interfaccia di un MacBook Air dotato del sistema operativo OS X El Capitan e le schermate di un iPhone provvisto dell’allora diffuso tasto fisico Home.

Attraverso questa simulazione, è possibile esaminare migliaia di e-mail, presentazioni, messaggi e documenti pubblici acquisiti nel corso del procedimento giudiziario. La piattaforma consente anche di azionare virtualmente l’Edison, il controverso macchinario medico di Theranos che avrebbe dovuto analizzare numerosi parametri sanitari a partire da una singola goccia di sangue.

Al di là della possibile chiave di lettura ironica, l’ambiente virtuale offre una soluzione altamente funzionale per l’esame del materiale probatorio, semplificando l’iter di acquisizione dei PDF dai database istituzionali e offrendo la possibilità di accedere con maggiore semplicità ai documenti.

Una breve demo del progetto è stata pubblicata su X.

Una promozione ma anche una dimostrazione

Dietro la realizzazione di questo elaborato simulatore ci sono anche altri obiettivi, come il lancio di "You Can See Everything", il nuovo documentario incentrato sulla figura di Elizabeth Holmes. L’opera cinematografica, diretta dai registi Nathan Fielder e Lance Oppenheim, documenta i trentaquattro giorni immediatamente precedenti l’ingresso in prigione dell’ex dirigente. La pellicola sarà rilasciata nelle sale cinematografiche il prossimo 16 ottobre 2026.

Si tratta anche di una vera e propria demo delle competenze tecniche di Extend. L’azienda, operante nel settore del software B2B (Software-as-a-Service), è specializzata nello sviluppo di sistemi in grado di analizzare, estrarre e scomporre documenti complessi garantendo un’elevata precisione. La capacità di gestire e rendere facilmente fruibile l’imponente mole di dati e file PDF del caso Holmes rappresenta, quindi, un’applicazione delle competenze aziendali.