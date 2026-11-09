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Quanto è potente Switch 2? Il remake di Ocarina of Time offre qualche risposta tra grafica migliorata, 60 fps stabili e scelte tecniche per nulla scontate

Ufficio stampa Nintendo

Il remake di Zelda: Ocarina of Time mostra le potenzialità di Nintendo Switch 2, con una Hyrule ricostruita e un comparto grafico completamente rinnovato.

Il gioco punta ai 60 fps stabili e sfrutta la risoluzione dinamica e l'upscaling FSR 1, pur con alcuni compromessi tecnici.

Il remake dimostra che la vera forza di una console non risiede soltanto nella potenza hardware, ma nella capacità degli sviluppatori di sfruttarla.

Nel 1998 bastavano pochi poligoni, qualche texture e un orizzonte nascosto dalla nebbia per farci credere di essere entrati in un mondo sconfinato. Ventotto anni dopo, The Legend of Zelda: Ocarina of Time torna su Nintendo Switch 2 con una Hyrule completamente ricostruita, ambientazioni più dettagliate e prestazioni impensabili ai tempi del Nintendo 64.

Disponibile dal 5 novembre, il remake del capolavoro Nintendo non rappresenta soltanto un’operazione nostalgia, ma anche un’occasione per osservare da vicino le capacità della nuova console. E soprattutto per capire in che modo una maggiore potenza hardware possa migliorare l’esperienza di gioco, senza limitarsi a moltiplicare il numero di poligoni sullo schermo.

Una Hyrule completamente nuova, ma sempre riconoscibile

L’aspetto più evidente del remake di Ocarina of Time è naturalmente il comparto visivo. Nintendo ha ricostruito le ambientazioni originali arricchendole con una vegetazione più rigogliosa, materiali realistici, un’illuminazione sofisticata e numerosi dettagli ambientali.

Ma sono soprattutto le piccole interazioni a raccontare il salto tecnologico. La vegetazione e la nebbiolina reagiscono al passaggio di Link, i frammenti dei vasi distrutti rimangono sul terreno e persino Navi, la celebre fatina che accompagna il protagonista, diventa una vera fonte di illuminazione dinamica.

Secondo l’analisi tecnica di Digital Foundry, il gioco presenta materiali con proprietà fisiche più credibili e un sistema di illuminazione globale avanzato, capace di valorizzare soprattutto le ambientazioni più suggestive, come il Tempio del Fuoco con la sua lava incandescente.

Non si tratta semplicemente di rendere Hyrule più bella: l’obiettivo è conferirle una maggiore presenza fisica, permettendo al giocatore di percepire gli ambienti come luoghi più vivi e credibili.

Anche le modifiche apportate all’esplorazione vanno in questa direzione. La telecamera è controllabile liberamente e Link può saltare attraverso un comando dedicato. Cambiamenti apparentemente banali, ma che hanno richiesto interventi alla progettazione degli scenari per adattarli alla maggiore libertà di movimento.

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Ocarina of Time: framerate, risoluzione, upscaling e qualità dell’immagine

Il salto generazionale emerge ancora più chiaramente analizzando le prestazioni. L’originale per Nintendo 64 funzionava a circa 20 fotogrammi al secondo, mentre la versione per Nintendo 3DS arrivava a 30 fps. Su Switch 2, invece, Ocarina of Time punta ai 60 fps e riesce a mantenerli con notevole stabilità, salvo qualche sporadica esitazione.

La risoluzione è dinamica: in modalità TV oscilla tra circa 1080p e 1440p, mentre in portabilità può scendere fino a 720p, raggiungendo un massimo di 1080p.

Sono valori che dimostrano quanto sia importante distinguere le caratteristiche della console dalle prestazioni dei singoli giochi. Switch 2 supporta infatti un’uscita video fino al 4K a 60 fps e può raggiungere i 120 fps a risoluzioni inferiori, ma il remake privilegia un equilibrio tra fluidità e qualità dell’immagine.

Non mancano, tuttavia, alcuni compromessi. In modalità portatile la distanza alla quale vengono visualizzati determinati dettagli è ridotta e il filtraggio delle texture risulta meno raffinato.

Interessante anche la scelta della tecnologia utilizzata per migliorare la qualità dell’immagine. Nonostante Nintendo Switch 2 disponga dell’hardware necessario per sfruttare il DLSS di NVIDIA, il remake di Ocarina of Time ricorre a FSR 1, una soluzione sviluppata da AMD che permette di aumentare la risoluzione delle immagini senza richiedere la stessa potenza di calcolo necessaria per generarle direttamente a una risoluzione superiore.

A differenza del DLSS, FSR 1 non sfrutta l’intelligenza artificiale e presenta alcuni limiti nella ricostruzione dei dettagli più sottili. L’analisi di Digital Foundry ha infatti evidenziato qualche fenomeno di sfarfallio, soprattutto negli elementi più complessi degli scenari. Si tratta comunque di imperfezioni contenute, che non compromettono una resa visiva complessivamente convincente.

La scelta di Nintendo dimostra inoltre che Switch 2 dispone di diverse soluzioni per bilanciare qualità grafica e prestazioni, anche se le ragioni dell’impiego di FSR al posto di DLSS non sono state chiarite ufficialmente.

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Ocarina of Time ci mostra il futuro di Zelda?

La riflessione più interessante riguarda però ciò che questo remake potrebbe rappresentare per il futuro della serie, ormai giunta al suo quarantesimo anniversario.

Negli ultimi anni Nintendo ha rivoluzionato la formula di Zelda con Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, privilegiando la libertà di esplorazione e le possibilità offerte dalla fisica. Ocarina of Time, invece, conserva una struttura più tradizionale, costruita attorno a dungeon, enigmi e una progressione narrativa ben definita.

Il nuovo hardware permette di modernizzare questo modello senza stravolgerlo. Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi hanno spiegato che uno degli obiettivi del progetto era proprio preservare l’esperienza originale, lasciando agli sviluppatori la libertà di introdurre miglioramenti coerenti con le aspettative dei giocatori contemporanei.

È interessante soprattutto perché suggerisce che il futuro di Zelda non debba necessariamente passare attraverso mondi sempre più vasti e complessi. La potenza di Switch 2 potrebbe essere utilizzata anche per costruire avventure più circoscritte, ma altrettanto ricche di dettagli, interazioni e possibilità.

Naturalmente, un remake non basta per anticipare le scelte che Nintendo compirà nei prossimi capitoli. Ma offre un assaggio delle opportunità a disposizione degli sviluppatori.

Dopotutto, nel 1998 Ocarina of Time rivoluzionò i videogiochi non perché Nintendo 64 fosse la console più potente sul mercato, ma perché seppe trasformare i suoi limiti tecnici in soluzioni di game design destinate a fare scuola.

Ventotto anni dopo, la lezione potrebbe essere ancora la stessa: non conta soltanto la potenza di una console, ma ciò che gli sviluppatori riescono a immaginare grazie a essa.