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Ufficio stampa Nintendo

Google nasconde un easter egg dedicato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Cliccando sulla Master Sword, i risultati di ricerca si trasformano nella versione di Google del 1998.

La sorpresa omaggia il celebre videogioco Nintendo e il suo iconico viaggio nel tempo.

E se bastasse una ricerca su Google per tornare indietro nel tempo? È quello che succede grazie a una piccola sorpresa dedicata a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, uno dei videogiochi più amati della storia.

In occasione dell’arrivo del remake per Nintendo Switch 2, previsto per il 5 novembre 2026, Google ha nascosto nel proprio motore di ricerca un curioso easter egg che permette agli utenti di fare un salto nel 1998, anno in cui l’avventura di Link debuttò su Nintendo 64.

Per attivarlo bastano pochi secondi e, soprattutto, non è necessario essere esperti della saga Nintendo. Anche se i fan di lunga data apprezzeranno sicuramente qualche dettaglio in più.

Come attivare l’easter egg di The Legend of Zelda su Google

Per scoprire l’easter egg basta aprire Google e cercare "Zelda Ocarina of Time", o anche solo "Zelda". Insieme ai risultati comparirà una piccola Master Sword, la leggendaria spada di Link, posizionata nell’angolo inferiore destro dello schermo.

Cliccando sulla spada si attiverà un’animazione accompagnata dagli effetti sonori del videogioco: sullo schermo apparirà la Triforza e, dopo qualche istante, la pagina dei risultati si trasformerà completamente.

Ci ritroveremo così davanti a una versione di Google ispirata alla sua interfaccia del 1998, con una grafica decisamente più spartana rispetto a quella attuale, quando il motore di ricerca era ancora agli esordi.

Gli sviluppatori hanno inserito anche alcuni piccoli riferimenti al mondo di Zelda. Per esempio, il numero dei risultati visualizzati è 1998, mentre il tempo impiegato per completare la ricerca è di 0,64 secondi, un probabile omaggio al Nintendo 64.

L’easter egg funziona sia da computer sia da smartphone. Per tornare alla versione moderna di Google è sufficiente interagire nuovamente con la Master Sword.

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Perché Google ci riporta proprio nel 1998?

La scelta dell’anno non è casuale. Pubblicato originariamente su Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time è considerato uno dei videogiochi più influenti di sempre, grazie alle innovazioni introdotte nell’esplorazione tridimensionale e nel sistema di combattimento.

Il viaggio nel tempo è inoltre uno degli elementi fondamentali dell’avventura. Nel gioco, Link può spostarsi tra infanzia ed età adulta proprio grazie alla Master Sword, custodita nel Tempio del Tempo.

Google ha ripreso questa meccanica trasformandola in un piccolo omaggio interattivo, capace di evocare ricordi in chi ha vissuto l’epoca del Nintendo 64.

C’è poi un’ulteriore coincidenza che rende l’iniziativa particolarmente azzeccata: anche Google è nato nel 1998, lo stesso anno in cui Ocarina of Time arrivò nei negozi.

La sorpresa accompagna il ritorno del capolavoro Nintendo con un remake sviluppato per Switch 2, che punta a far conoscere l’avventura a una nuova generazione di giocatori attraverso una veste grafica moderna e alcune migliorie nel gameplay.