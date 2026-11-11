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Ufficio stampa Nintendo

Chiunque abbia giocato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time conosce l’importanza dell’ocarina. È uno strumento magico che permette a Link di manipolare il tempo, evocare la sua fidata cavalla Epona e raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili. Ma c’è chi ha pensato di utilizzarla per suonare i Linkin Park, o una romantica canzone di George Michael.

Con l’uscita del remake di Ocarina of Time per Nintendo Switch 2, diversi creator hanno infatti deciso di mettere alla prova le proprie abilità musicali, o meglio, digitali, trasformando l’eroe di Hyrule in un improbabile musicista. Alcuni dimostrano una precisione e una ritmica davvero impressionanti, considerando che i tasti da premere non sono quelli di un classico strumento musicale.

Ecco le "esibizioni" più esilaranti raccolte sui social network.

Link, da musicista improvvisato a icona pop

Cominciamo con un grande classico dei primi anni Duemila: In the End dei Linkin Park. Un brano che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato di ascoltare durante un’avventura nel regno di Hyrule, eppure la sua celebre melodia iniziale si presta sorprendentemente bene a essere riprodotta con l’ocarina.

Cambiamo completamente atmosfera, passando dalle sonorità nu metal alla dolcezza della Contea. Un altro giocatore ha infatti deciso di cimentarsi con Concerning Hobbits, l’indimenticabile tema musicale composto da Howard Shore per Il Signore degli Anelli. D’altra parte, Link e Frodo hanno diverse cose in comune: entrambi sono piuttosto bassi, entrambi devono salvare il mondo e i luoghi da cui hanno inizio le loro avventure, la Contea e la Foresta Kokiri, sono molto simili.

Restiamo in territorio fantasy, ma torniamo ai videogiochi. Qualcuno ha pensato bene di far suonare a Link il tema principale di Final Fantasy VII, una delle composizioni più amate di Nobuo Uematsu, insieme a Cloud e a Ellie di The Last of Us. Un incontro musicale tra tre saghe leggendarie che dimostra come personaggi molto diversi possano condividere lo stesso universo.

Facciamo un salto indietro nel tempo (per restare in tema) e torniamo negli anni ‘80 con Careless Whisper di George Michael. Il suo iconico assolo di sassofono diventa improvvisamente una melodia per ocarina, regalandoci una versione decisamente insolita di uno dei brani romantici più famosi di sempre. Manca soltanto Link che balla un lento con Ganondorf.

E per concludere in bellezza, non poteva mancare un pezzo di storia del rock: Smoke on the Water dei Deep Purple. Il celeberrimo riff di chitarra, croce e delizia di generazioni di aspiranti chitarristi, trova così una nuova vita tra le note dell’ocarina.

Bonus: l’ocarina esce dallo schermo

C’è infine chi ha deciso di percorrere la strada inversa. Anziché utilizzare l’ocarina virtuale per suonare canzoni famose, la creator mcd00dle ha preso un’ocarina vera e ha eseguito il tema di Ocarina of Time, riportando nel mondo reale le atmosfere musicali dell’avventura Nintendo.

Ventotto anni fa non esistevano i social network, ma il remake ci dimostra oggi che un’idea apparentemente semplice come quella di affidare uno strumento musicale al protagonista continua a stimolare la creatività dei giocatori. E chissà che, tra una principessa da salvare e un dungeon da esplorare, Link non trovi finalmente il tempo di incidere il suo primo album.

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