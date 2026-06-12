Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

The Hum è un ronzio globale che tante persone sentono ma che, per il momento, non si può spiegare: la causa, infatti, non è nota.

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Nel mondo ci sono ancora tante cose da scoprire. Una di queste è la causa di The Hum ovvero il ronzio globale che tante persone sentono e che ancora oggi non trova una spiegazione. In genere, questo rumore di fondo si manifesta nelle ore serali e spesso in casa, laddove dovrebbe esserci silenzio.

Si tratta di un fenomeno molto diffuso, tanto che esiste anche un sito web (thehum.info) che raccoglie testimonianze e offre informazioni sul misterioso ronzio, ancora alla ricerca di una spiegazione scientifica in grado di chiarirne l’origine. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un rumore di fondo

Il ronzio globale è un particolare suono a bassa frequenza che, spesso, viene accostato al rumore di un’auto ferma con motore acceso. Questo ronzio viene percepito più spesso durante la notte ed è più forte all’interno rispetto che all’esterno. Per “nascondere” il rumore fastidioso è possibile ricorrere a un ventilatore o a una radio accesa.

Secondo alcune stime, circa il 2-4% della popolazione mondiale ha sperimentato questo particolare fenomeno, in determinate condizioni. Spesso, inoltre, non ci sono punti in comune tra le testimonianze. Alcuni lo percepiscono ovunque vadano mentre altri solo nello stesso luogo o solo in un determinato momento.

Quali sono le cause?

Per il momento, le cause di The Hum restano un mistero. Tra le ipotesi c’è quella che lega il ronzio a un effetto generato internamente dal cervello e/o dagli organi uditivi, ma che segue meccanismi che la scienza non è ancora stata in grado di comprendere.

Restano altre ipotesi, come le vibrazioni microsismiche che possono, in qualche modo, diventare onde sonore, oppure vibrazioni legate al funzionamento di antenne, dispositivi industriali e della rete elettrica.

Tutte queste ipotesi, che vanno ben oltre le semplici teorie del complotto, per ora non hanno trovato una conferma, con il ronzio globale che continua a essere percepito da molte persone, in tutto il mondo.

Per scoprire dove è stato percepito il ronzio globale e per lasciare la propria testimonianza è possibile accedere a thehum.info.

Come difendersi dal ronzio

Non conoscendo la sua causa, è praticamente impossibile prevenire la comparsa di The Hum. Il ronzio, però, può essere contrastato ricorrendo al rumore bianco (ventilatori, app per lo smartphone etc. che aiutano a distrarre il cervello, nascondendo il ronzio di fondo) che si rivela un valido alleato, in questo caso.

In aggiunta, è possibile ricorrere a sistemi di isolamento acustico, per “proteggere” la propria stanza da rumori esterni. Può essere utile, inoltre, un consulto medico per capire se il rumore sia legato a una qualche patologia dell’apparato uditivo che, con la giusta terapia, può essere curata.