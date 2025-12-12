The Game Awards 2025: vincitori, annunci e tutte le novità
La cerimonia degli Oscar dei videogiochi incorona Clair Obscur: Expedition 33, registra annunci importanti e presenta trailer inediti per il futuro del gaming.
Si sono conclusi i The Game Awards 2025, l’evento videoludico più atteso dell’anno, con vincitori sorprendenti, annunci bomba per nuovi titoli e trailer esclusivi per le uscite future.
La notte dei Game Awards: scenografia, ospiti e atmosfera
I The Game Awards 2025 si sono tenuti nella notte italiana dell’11 dicembre al Peacock Theater di Los Angeles, con Geoff Keighley alla conduzione e lo show trasmesso in diretta streaming su varie piattaforme nel mondo, tra cui YouTube, Twitch e Prime Video.
Come ogni anno, l’evento ha celebrato i migliori giochi dell’anno passato e ha inaugurato una serie di trailer e annunci per i titoli futuri. In questa edizione si è registrato un enorme traffico di pubblico e grande attenzione internazionale, con milioni di spettatori collegati.
Il trionfatore assoluto: Clair Obscur: Expedition 33
La grande protagonista della serata è stata senza dubbio Clair Obscur: Expedition 33, titolo indie sviluppato da Sandfall Interactive, che ha dominato la cerimonia portando a casa ben nove premi in categorie tra le più prestigiose.
Tra i principali riconoscimenti ottenuti:
- Game of the Year
- Best Game Direction
- Best Narrative
- Best Art Direction
- Best Score and Music
- Best Performance (Jennifer English nei panni di Maelle)
- Best Independent Game
- Best Debut Indie Game
- Best RPG
Una vittoria che sottolinea l’importanza crescente delle produzioni indipendenti nel panorama videoludico, capaci di competere e vincere anche contro blockbuster di grandi case.
Altri vincitori importanti
Oltre al trionfo di Clair Obscur, la serata ha visto altri grandi premi assegnati a titoli di diversa natura:
- Best Action Game: Hades 2
- Best Action/Adventure: Hollow Knight: Silksong
- Best Sim/Strategy: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Best Sports/Racing: Mario Kart World
- Best Multiplayer Game: Arc Raiders
- Best Ongoing Game: No Man’s Sky
- Best Family Game: Donkey Kong Bananz
Annunci bomba e trailer rivelati allo show
I Game Awards non sono solo premi: sono anche vetrina per annunci e trailer esclusivi. Tra le novità più rilevanti emerse quest’anno troviamo:
- Star Wars: Fate of the Old Republic – nuovo titolo Star Wars con teaser e prime immagini.
- Resident Evil Requiem – Capcom ha mostrato un trailer con il ritorno di Leon S. Kennedy.
- Due nuovi Tomb Raider in arrivo: Legacy of Atlantis (remake 2026) e Catalyst (2027) con nuova protagonista Lara Croft.
- Nioh 3, Phantom Blade Zero, e altri titoli attesi dal 2026.
- Trailer del film Super Mario Galaxy con data di uscita confermata.
- Videogiochi indie come Bradley the Badger e Out of Words hanno ricevuto spotlight nei segmenti dedicati alle World Premiere.
Questi annunci hanno acceso la community e offerto uno sguardo ricco e variegato su ciò che il 2026 videoludico potrebbe riservare.