The Game Awards 2025: vincitori, annunci e tutte le novità

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Si sono conclusi i The Game Awards 2025, l’evento videoludico più atteso dell’anno, con vincitori sorprendenti, annunci bomba per nuovi titoli e trailer esclusivi per le uscite future.

La notte dei Game Awards: scenografia, ospiti e atmosfera

I The Game Awards 2025 si sono tenuti nella notte italiana dell’11 dicembre al Peacock Theater di Los Angeles, con Geoff Keighley alla conduzione e lo show trasmesso in diretta streaming su varie piattaforme nel mondo, tra cui YouTube, Twitch e Prime Video.

Come ogni anno, l’evento ha celebrato i migliori giochi dell’anno passato e ha inaugurato una serie di trailer e annunci per i titoli futuri. In questa edizione si è registrato un enorme traffico di pubblico e grande attenzione internazionale, con milioni di spettatori collegati.

Il trionfatore assoluto: Clair Obscur: Expedition 33

La grande protagonista della serata è stata senza dubbio Clair Obscur: Expedition 33, titolo indie sviluppato da Sandfall Interactive, che ha dominato la cerimonia portando a casa ben nove premi in categorie tra le più prestigiose.

Tra i principali riconoscimenti ottenuti:

Game of the Year

Best Game Direction

Best Narrative

Best Art Direction

Best Score and Music

Best Performance (Jennifer English nei panni di Maelle)

(Jennifer English nei panni di Maelle) Best Independent Game

Best Debut Indie Game

Best RPG

Una vittoria che sottolinea l’importanza crescente delle produzioni indipendenti nel panorama videoludico, capaci di competere e vincere anche contro blockbuster di grandi case.

Altri vincitori importanti

Oltre al trionfo di Clair Obscur, la serata ha visto altri grandi premi assegnati a titoli di diversa natura:

Best Action Game : Hades 2

: Hades 2 Best Action/Adventure : Hollow Knight: Silksong

: Hollow Knight: Silksong Best Sim/Strategy : Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Best Sports/Racing : Mario Kart World

: Mario Kart World Best Multiplayer Game : Arc Raiders

: Arc Raiders Best Ongoing Game : No Man’s Sky

: No Man’s Sky Best Family Game: Donkey Kong Bananz

Annunci bomba e trailer rivelati allo show

I Game Awards non sono solo premi: sono anche vetrina per annunci e trailer esclusivi. Tra le novità più rilevanti emerse quest’anno troviamo:

Star Wars: Fate of the Old Republic – nuovo titolo Star Wars con teaser e prime immagini.

– nuovo titolo Star Wars con teaser e prime immagini. Resident Evil Requiem – Capcom ha mostrato un trailer con il ritorno di Leon S. Kennedy .

– Capcom ha mostrato un trailer con il ritorno di . Due nuovi Tomb Raider in arrivo: Legacy of Atlantis (remake 2026) e Catalyst (2027) con nuova protagonista Lara Croft.

in arrivo: Legacy of Atlantis (remake 2026) e Catalyst (2027) con nuova protagonista Lara Croft. Nioh 3 , Phantom Blade Zero, e altri titoli attesi dal 2026.

, Phantom Blade Zero, e altri titoli attesi dal 2026. Trailer del film Super Mario Galaxy con data di uscita confermata.

con data di uscita confermata. Videogiochi indie come Bradley the Badger e Out of Words hanno ricevuto spotlight nei segmenti dedicati alle World Premiere.

Questi annunci hanno acceso la community e offerto uno sguardo ricco e variegato su ciò che il 2026 videoludico potrebbe riservare.