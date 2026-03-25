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L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante delle attività quotidiane, dalla scrittura alla ricerca di informazioni fino al supporto nelle decisioni. Accanto a questa diffusione, però, iniziano a emergere interrogativi meno immediati, legati a come l’AI incide su chi la utilizza. TetiAI porta questo tema al centro con Lucid, una tecnologia progettata per intervenire direttamente sulle modalità di interazione tra utente e assistente.

Il problema del declino cognitivo nell’uso dell’AI

Alla base del progetto c’è un presupposto preciso: un uso intensivo dell’intelligenza artificiale può, nel tempo, modificare i processi cognitivi. L’azienda richiama ricerche che evidenziano un calo misurabile delle capacità di analisi e valutazione dopo alcuni mesi di utilizzo continuativo.

Il cambiamento avviene in modo progressivo, attraverso una sequenza di micro-deleghe che trasferiscono sempre più funzioni cognitive alla macchina. Ne deriva un minore coinvolgimento attivo nei processi di comprensione e decisione.

Questa dinamica appare ancora più delicata nei soggetti giovani, in fase di sviluppo cognitivo, dove l’equilibrio tra apprendimento autonomo e supporto esterno può incidere in maniera più profonda sulla formazione delle capacità critiche.

Cos’è Lucid e come funziona

Il sistema analizza il modo in cui l’utente costruisce il proprio ragionamento durante l’interazione, con l’obiettivo di capire se l’AI venga utilizzata come supporto o come sostituto del pensiero.

Per farlo, valuta diversi indicatori legati al processo cognitivo, tra cui il livello di comprensione e la capacità di verifica delle informazioni, adattando il proprio comportamento in tempo reale.

Quando rileva una tendenza alla delega completa, l’assistente introduce stimoli che richiedono un’elaborazione attiva. Se invece l’utente dimostra consapevolezza e controllo, il sistema aumenta il livello di complessità dell’interazione.

Una tecnologia open source basata su studi scientifici

Lucid è stato sviluppato a partire da un insieme di studi in ambito neuroscientifico e psicologico. Il sistema integra principi come il supporto adattivo, che riduce l’assistenza con l’aumentare delle competenze, e l’apprendimento attivo.

TetiAI ha scelto di rendere la tecnologia open source, mettendo a disposizione codice e documentazione, con l’obiettivo di favorire una diffusione più ampia di modelli che tengano conto dell’impatto cognitivo dell’AI.

Un cambio di prospettiva sull’intelligenza artificiale

Lucid è già integrato nell’assistente Teti, disponibile su più piattaforme. L’azienda internazionale di intelligenza artificiale, fondata nel 2025 dagli imprenditori italiani Marcello Violini e Lorenzo Nargiso, prevede di condividere nei prossimi mesi dati sull’utilizzo su larga scala.

L’iniziativa segna un passaggio rilevante nel modo in cui viene progettata l’intelligenza artificiale. L’attenzione riguarda le prestazioni del sistema e anche gli effetti che produce sulle capacità di chi lo utilizza. In questa prospettiva, il tema della protezione cognitiva si propone come uno degli ambiti destinati a ridefinire il rapporto tra persone e tecnologie intelligenti.

Cos’è TetiAI?

TetiAI è un’azienda attiva nel campo dell’intelligenza artificiale, fondata nel 2025 dagli imprenditori italiani Marcello Violini e Lorenzo Nargiso. Opera su scala internazionale, con una presenza distribuita tra Europa e Stati Uniti, e si concentra sullo sviluppo di soluzioni progettate per affiancare l’attività umana senza sostituirla.

L’approccio dell’azienda ruota attorno a un’idea precisa di AI human-centric, in cui le tecnologie vengono costruite per sostenere le capacità cognitive delle persone, mantenendo al centro principi come la trasparenza dei sistemi e la tutela della privacy.