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Testine Oral-B Pro Cross Action, oggi costano la metà con l'offerta lampo Amazon

Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action, set da 10 ricambi neri compatibili con molti spazzolini elettrici ricaricabili oggi in sconto del 50%.

5 min di lettura

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Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action nere Amazon

Hai notato che la pulizia con lo spazzolino manuale non basta più, soprattutto nelle zone più difficili da raggiungere? Oggi puoi passare a una soluzione più efficace con le Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action: grazie a uno sconto del 50% il set da 10 testine nere scende a un prezzo decisamente più accessibile, ideale per fare scorta per molti mesi.

Queste testine sono progettate per offrire una rimozione della placca nettamente superiore rispetto a un normale spazzolino manuale, grazie alle oltre 2200 setole angolate che avvolgono ogni dente. La particolare disposizione delle setole, inclinate a 16 gradi e organizzate anche in forma di X, permette di raggiungere con più facilità gli spazi interdentali e le aree più nascoste, aiutando a mantenere denti più puliti e gengive più sane. Inoltre, il pratico indicatore di usura che cambia colore ti segnala quando è il momento di sostituire la testina per continuare a ottenere una pulizia efficace.

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Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action con sconto del 50% su Amazon

Su Amazon il set da 10 Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action nere è proposto a 24,99€ grazie a uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino, un’occasione interessante per chi vuole fare scorta di ricambi originali. Considerando che si tratta di testine compatibili con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B (ad eccezione delle linee iO e Pulsonic), il rapporto tra quantità e prezzo è particolarmente conveniente per una famiglia o per chi desidera avere ricambi pronti per molti mesi.

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Le testine Oral-B con le setole angolate e l’indicatore di usura

Se hai la sensazione che il normale spazzolino non basti più a proteggere denti e gengive, queste testine possono aiutarti a migliorare davvero la tua routine quotidiana di igiene orale.

  • Rimozione fino al 100% di placca in più: la combinazione di oltre 2200 setole e il design studiato permette di eliminare molta più placca rispetto a uno spazzolino manuale, aiutando a mantenere i denti più lisci e puliti dopo ogni lavaggio.
  • Nuove setole a X per le zone difficili: la disposizione “a X" è pensata per raggiungere quegli spazi tra dente e dente e lungo il bordo gengivale dove spesso si accumulano batteri, riducendo il rischio di infiammazioni e alito pesante.
  • Setole angolate a 16°: l’inclinazione delle setole avvolge il dente da più lati, offrendo una pulizia profonda che imita quella degli strumenti professionali e rende più semplice ottenere una sensazione di bocca fresca.
  • Compatibilità ampia con gli spazzolini Oral-B: le testine funzionano con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, tranne i modelli iO e Pulsonic, così puoi aggiornare la tua testina senza cambiare il manico che già utilizzi.
  • Indicatore di utilizzo della testina: le setole che passano dal verde al giallo ti ricordano quando è il momento di sostituire la testina, evitando di usarla troppo a lungo e mantenendo costante l’efficacia della pulizia.

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Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action, approfitta subito dell’offerta lampo al 50% fino a esaurimento scorte.

FAQ

Le testine Oral-B Pro Cross Action nere sono compatibili con il mio spazzolino elettrico?

Sono compatibili con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, tranne le linee iO e Pulsonic.

Ogni quanto vanno cambiate le testine Oral-B Pro Cross Action?

Quando le setole passano dal verde al giallo l’indicatore segnala che è il momento di sostituire la testina.

Queste testine Oral-B Pro Cross Action rimuovono più placca rispetto a uno spazzolino manuale?

Sì, sono progettate per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale.

Quante testine sono incluse nella confezione Oral-B Pro Cross Action nere?

La confezione contiene 10 testine di ricambio nere Oral-B Pro Cross Action.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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