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La confezione con 16 testine Oral-B Pro Precision Clean con setole a X e indicatore di usura è in offerta con il 57% di sconto e costano meno di 2 euro.

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Quando le setole dello spazzolino sono consumate, può diventare difficile mantenere una pulizia accurata senza sostituire tutto il dispositivo. Le testine Oral-B Pro Precision Clean sono disponibili con uno sconto del 57% e la confezione comprende 16 ricambi.

Le testine sono progettate per una pulizia dente per dente e hanno setole a X pensate per raggiungere anche le aree più difficili. L’indicatore aiuta a capire quando è il momento di cambiarle: le setole passano dal verde al giallo con l’utilizzo. Sono compatibili con gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, ad eccezione dei modelli iO e Pulsonic.

Oral-B Pro Precision Clean in offerta: 16 ricambi al 57% di sconto

La confezione include 16 testine Oral-B Pro Precision Clean e costa 29,99 euro, con uno sconto indicato del 57%. Le setole a X sono progettate per arrivare nelle zone più difficili da raggiungere, mentre la testina offre tre tipi di setole per una pulizia precisa. Le informazioni disponibili non indicano eventuali opzioni di pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione o condizioni di reso: per questi dettagli è possibile verificare la scheda dell’offerta. Se utilizzi uno spazzolino Oral-B ricaricabile, controlla che non sia un modello iO o Pulsonic, perché queste testine non sono compatibili con tali dispositivi. Puoi acquistare le Oral-B Pro Precision Clean a 29,99 euro.

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Le testine Oral-B con le setole a X e l’indicatore di usura

Per chi vuole sostituire la testina senza cambiare lo spazzolino, contano la compatibilità e la possibilità di capire quando il ricambio è usurato. Queste caratteristiche delle Pro Precision Clean possono aiutare nella gestione quotidiana:

Confezione da 16 ricambi : una scorta di testine da utilizzare nel tempo, senza dover acquistare una singola testina a ogni sostituzione.

: una scorta di testine da utilizzare nel tempo, senza dover acquistare una singola testina a ogni sostituzione. Setole a X : sono progettate per raggiungere le aree difficili dove le testine tonde potrebbero non arrivare, così da favorire una pulizia accurata dente per dente.

: sono progettate per raggiungere le aree difficili dove le testine tonde potrebbero non arrivare, così da favorire una pulizia accurata dente per dente. Indicatore di utilizzo : le setole cambiano dal verde al giallo quando è il momento di sostituire la testina, un riferimento visivo utile per ricordare il ricambio.

: le setole cambiano dal verde al giallo quando è il momento di sostituire la testina, un riferimento visivo utile per ricordare il ricambio. Tre tipi di setole : la testina è pensata per una pulizia precisa; le specifiche dichiarano una rimozione della placca fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale.

: la testina è pensata per una pulizia precisa; le specifiche dichiarano una rimozione della placca fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale. Compatibilità con Oral-B ricaricabili: puoi usarle con gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, ma non con i modelli iO e Pulsonic. Verificare la compatibilità prima dell’acquisto evita di scegliere un ricambio non adatto.

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FAQ Le testine Oral-B Pro Precision Clean sono compatibili con tutti gli spazzolini Oral-B? Sono compatibili con gli spazzolini elettrici ricaricabili Oral-B, tranne i modelli iO e Pulsonic. Quante testine sono incluse nella confezione? La confezione contiene 16 testine di ricambio. Come si capisce quando è il momento di cambiare la testina? L’indicatore di utilizzo cambia colore: le setole passano dal verde al giallo. Che caratteristiche hanno le setole delle testine Pro Precision Clean? La testina ha setole a X progettate per raggiungere le aree difficili e offre tre tipi di setole per una pulizia precisa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.