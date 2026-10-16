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La Tesla Roadster si solleva grazie al gas compresso e resta aderente alla strada anche capovolta. Ecco come funzionano i due sistemi e quali sono i limiti del volo.

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La Tesla Roadster Rocket combina propulsori ad azoto compresso e ventole sotto la carrozzeria per eseguire brevi manovre aeree e aderire alle superfici.

I propulsori sfruttano la terza legge di Newton per sollevare l’auto, mentre le ventole creano una differenza di pressione che la mantiene aderente anche capovolta.

Le dimostrazioni non provano un volo prolungato: mancano dati verificati su autonomia e durata, e la versione Rocket non è omologata per la strada.

Durante la presentazione in Texas, la nuova Tesla Roadster ha eseguito una rotazione a mezz’aria prima di atterrare sulle ruote. Il prototipo è riuscito anche a percorrere una rampa a testa in giù, rimanendo aderente alla superficie. A permettere queste manovre sono due sistemi distinti: propulsori alimentati da gas compresso e ventole che modificano la pressione sotto la carrozzeria. Il loro funzionamento si spiega attraverso le leggi della fisica, anche se parlare di auto volante richiede qualche precisazione.

Tesla Roadster: come funzionano i propulsori ad aria compressa

Per sollevarsi da terra, la Roadster sfrutta una tecnologia sviluppata con SpaceX, chiamata cold gas thruster (propulsore a gas freddo). Il funzionamento si basa sulla terza legge di Newton: a ogni forza esercitata in una direzione corrisponde una forza di reazione uguale e contraria.

Il gas, composto prevalentemente da azoto, viene immagazzinato ad altissima pressione in serbatoi rinforzati con materiali compositi. Quando le valvole si aprono, il gas fuoriesce ad alta velocità attraverso gli ugelli. Orientando il getto verso il basso, la forza di reazione spinge l’automobile verso l’alto.

A differenza dei razzi convenzionali, questo sistema non richiede la combustione di carburante. La spinta viene generata direttamente dall’espulsione del gas compresso, che trasferisce una quantità di moto al veicolo nella direzione opposta.

La versione Roadster Rocket dispone di dieci ugelli e di una capacità complessiva di 600 litri di gas compresso. Quattro propulsori sono rivolti verso il basso e servono a sollevare la vettura. Gli altri consentono di controllarne i movimenti, comprese le rotazioni in aria.

Per mantenere l’auto sospesa, la spinta verticale deve almeno eguagliarne il peso. Il tempo di permanenza in aria dipende dalla quantità di gas disponibile e dalla velocità con cui viene espulso.

Perché la Tesla Roadster riesce a guidare a testa in giù

Durante la dimostrazione, la Roadster ha affrontato una rampa curva fino a ritrovarsi completamente capovolta. In questo caso, però, non sono stati i propulsori a impedirle di staccarsi dalla superficie.

Il merito è delle ventole installate sotto la carrozzeria, che aspirano l’aria presente tra il fondo dell’auto e la strada. In questo modo si crea una zona a pressione ridotta: la differenza rispetto alla pressione esterna genera una forza che mantiene il veicolo aderente alla superficie, anche quando si trova a testa in giù.

Le ventole, quindi, non funzionano come eliche per il volo. Secondo Tesla, il sistema è in grado di generare una forza equivalente a circa due volte il peso della vettura.

Lo stesso principio può essere sfruttato durante la guida per aumentare il carico sulle ruote e migliorare l’aderenza in curva.

La Tesla Roadster può davvero volare?

Le dimostrazioni pubbliche hanno mostrato brevi manovre in aria, tra cui un salto sopra altri veicoli Tesla. Non è stato invece dimostrato che la Roadster possa sostenere un volo prolungato, paragonabile a quello di un aereo.

Tesla non ha fornito dati verificati sulla distanza massima percorribile senza toccare il suolo, né sulla durata della sospensione in aria.

Il prototipo utilizzato nelle dimostrazioni era controllato a distanza e le sue prestazioni dovranno essere confermate sulla versione definitiva. La produzione è prevista per il 2028, mentre il sistema completo per le manovre aeree sarà riservato alla Roadster Rocket, una configurazione monoposto disponibile soltanto su invito. Al momento, questa versione non è omologata per circolare sulle strade pubbliche.