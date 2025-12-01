Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Aumento dei terremoti in California, specialmente a San Ramon, sulla faglia di Calaveras: secondo gli studiosi sarebbe un anticipo del Big One?

Un impressionante sciame di scosse sismiche ha colpito la California e riacceso l’attenzione su una regione considerata tra le più complesse al mondo. La Bay Area, già nota per il rischio associato ai terremoti in California di grande intensità, sta vivendo settimane di attività anomala che attirano l’interesse della comunità scientifica.

Sciame sismico a San Ramon: cosa sta accadendo nella Bay Area

Nel cuore della Bay Area, la cittadina di San Ramon ha registrato in un solo mese ben novanta scosse, in una sequenza definita dagli esperti un vero e proprio sciame sismico. L’epicentro della serie si colloca lungo la faglia di Calaveras, una delle diramazioni più attive del vasto sistema tettonico della faglia di Sant’Andrea.

La prima scossa, un evento di magnitudo 3.8 avvenuto il 9 novembre, non è stata seguita da un ritorno alla normalità: al contrario, ha dato inizio a un susseguirsi continuo di tremori che non cenna a rallentare.

Sebbene un numero così elevato possa far temere l’avvicinarsi del famoso “Big One”, secondo gli scienziati dell’US Geological Survey la sequenza di San Ramon non sembra rientrare nello schema tipico che precede un grande terremoto. Le analisi storiche mostrano che la stessa area ha già sperimentato più volte sciami simili senza che seguissero eventi di magnitudo molto elevata.

La complessità del sistema della faglia di Calaveras

Le ricerche sulla regione hanno messo in luce una caratteristica che la distingue da molte altre zone sismiche della California. A differenza della linea fratturata netta e riconoscibile della faglia di Sant’Andrea, la faglia di Calaveras è associata a un reticolo di microfratture e piccole strutture tettoniche che interagiscono tra loro.

Negli sciami precedenti, come quello documentato nel 2015, i movimenti sismici sono stati attribuiti alla presenza di fluidi sotterranei che migrano attraverso le rocce, generando pressioni che aprono ulteriori fratture e attivano più segmenti in rapida successione.

È proprio questa configurazione intricata che, secondo gli esperti, contribuisce alla frequenza degli sciami sismici nell’area. Il comportamento del terreno, tuttavia, rende difficile formulare previsioni affidabili: la prima scossa del mese è finora rimasta la più intensa, suggerendo a diversi ricercatori la possibilità che l’intero sciame rappresenti una sequenza di repliche tese piuttosto che un preludio a un evento maggiore.

Il rischio di un forte terremoto nella Bay Area

Anche se l’attuale sequenza non sembra indicare l’arrivo di un terremoto distruttivo, il rischio non viene minimizzato. Gli studi più recenti hanno rivelato una connessione diretta tra la faglia di Calaveras e la faglia di Hayward, considerata una delle strutture più pericolose degli Stati Uniti per densità abitativa e vulnerabilità urbana.

In linea teorica, un evento in grado di coinvolgere simultaneamente entrambe le faglie potrebbe generare una magnitudo fino a 7.3, una potenza nettamente superiore rispetto ai singoli scenari oggi presi come riferimento.

Le stime ufficiali dell’USGS indicano una probabilità del 18% che un terremoto di magnitudo 6.7 o maggiore avvenga lungo la Calaveras entro il 2030, mentre la faglia di Hayward presenta un rischio del 14.3% nello stesso intervallo temporale. Ciò non significa che il recente sciame si trasformerà necessariamente in un disastro, ma la frequenza delle scosse mantiene alta l’attenzione di chi monitora la situazione.

Un fenomeno enigmatico

Gli scienziati concordano nel ritenere la sequenza attuale un’occasione preziosa per studiare da vicino le dinamiche dei terremoti nella Bay Area, specialmente in relazione alla circolazione di fluidi sotterranei. Allo stesso tempo, sottolineano quanto sia difficile interpretare segnali ambivalenti: fenomeni molto simili si sono verificati nel passato senza esiti catastrofici, ma in geofisica non esistono certezze assolute.

Per ora la popolazione della Bay Area continua la propria vita affrontando una terra che trema più del solito, mentre il mondo scientifico segue con attenzione ogni nuova scossa. L’episodio dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale lo studio costante del sottosuolo e quanto le dinamiche dei terremoti intorno a San Francisco rimangano un campo di ricerca aperto, fatto di scoperte, ipotesi e prudenza.