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Il clima sulla Terra non è mai stabile e cambia “spesso”. Nel corso della storia del nostro pianeta, infatti, ci sono state diverse trasformazioni climatiche. Secondo un nuovo studio, circa duemila anni fa, la Terra aveva avviato una nuova glaciazione che, però, non ha avuto il tempo di completarsi.

L‘intervento inconsapevole dell’umanità, infatti, ha interrotto il processo, invertendo la rotta e causando l’effetto opposto, con un aumento delle temperature. La mano dell’uomo è diventata rilevante a partire dagli anni ’60 del secolo scorso. Andiamo a riepilogare cosa è emerso dallo studio.

Una glaciazione bloccata

I primi segnali della nuova era glaciale, poi bloccata dall’intervento dell’uomo, risalgono a circa duemila anni fa. Nei ghiacci dell’Artico canadese, infatti, sono state individuate tracce del processo che avrebbe dato inizio a un nuovo ciclo glaciale. Si tratta di un normale fenomeno naturale. Nel corso della storia della Terra, infatti, le glaciazioni sono state diverse e si sono alternate a periodi con temperature più miti.

Le tempistiche di questi fenomeni sono molto lunghe e si misurano in millenni e non certo in anni o secoli. Di conseguenza, il processo iniziato duemila anni fa nel Nord dell’attuale Canada sarebbe durato per molto tempo, senza l’intervento umano.

Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno analizzato i resti di antiche piante e muschi rimasti intrappolati sotto il ghiaccio dell’Isola di Baffin, nell’Artico canadese. Man mano che gli attuali ghiacciai si ritirano a causa dell’innalzamento delle temperature, riportano alla luce questi organismi ibernati. Le analisi sulla datazione delle piante hanno permesso di ricostruire l’accaduto e le tempistiche della nuova glaciazione, interrotta dall’umanità.

L’intervento dell’uomo

L’effetto serra ha interrotto la glaciazione. Intorno agli anni ’60 del secolo scorso, infatti, i primi effetti dell’industrializzazione e delle attività umane sul clima sono diventati chiari. Il riscaldamento globale ha bloccato sul nascere un nuovo fenomeno di glaciazione appena iniziato, causando un effetto diametralmente opposto. Oggi, infatti, le temperature sono in costante crescita, con effetti sempre più evidenti sul clima.

Lo studio si è concentrato sulla Calotta Glaciale Laurentide, che da circa 95.000 a 20.000 anni fa si estendeva fino agli Stati Uniti settentrionali. Prima dell’intervento umano, l’avanzata dei ghiacci era guidata da una lenta e naturale variazione dell’orbita del nostro pianeta.

Questo fenomeno astronomico ciclico aveva progressivamente ridotto la quantità di radiazione solare estiva nell’emisfero settentrionale. Con estati via via più fresche, la neve accumulata durante l’inverno non riusciva a sciogliersi completamente, stratificandosi anno dopo anno e innescando l’espansione della Calotta Glaciale. Un processo inesorabile che obbediva alle leggi cosmiche prima di essere interrotto.

Un segnale preoccupante?

A prima vista, aver interrotto l’inizio di un’era glaciale potrebbe sembrare una fortuna, ma per la comunità scientifica è un vero e proprio campanello d’allarme. I cicli naturali di raffreddamento si sviluppano nell’arco di millenni, una lentezza che avrebbe consentito agli ecosistemi e alle società umane di adattarsi gradualmente. Al contrario, l’effetto serra innescato dalle nostre emissioni ha stravolto il clima in pochi decenni.

Lo studio, intitolato Late Holocene reexpansion of the Laurentide Ice Sheet, è stato pubblicato su Science ed è firmato da Nicolás E. Young, Gifford H. Miller, Martha Raynolds, Helga Bueltmann, Scott J. Lehman, Jonathan H. Raberg, Kylie Seward, Simon L. Pendleton, John T. Andrews, Patrick J. Webber e Joerg M. Schaefer.