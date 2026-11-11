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Le placche tettoniche ridisegneranno oceani e terre emerse. I modelli al computer immaginano quattro supercontinenti, ciascuno con conseguenze diverse sul clima.

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Le placche tettoniche continueranno a ridisegnare la Terra: le simulazioni prevedono la possibile formazione di un nuovo supercontinente entro circa 250 milioni di anni.

I modelli ipotizzano quattro configurazioni alternative, da Amasia a Pangea Ultima, determinate dall’apertura o dalla chiusura degli oceani.

La disposizione delle terre emerse influenzerà il clima e gli ecosistemi: alcune aree interne potrebbero diventare calde e aride.

Le placche tettoniche ridisegneranno oceani e terre emerse. I modelli al computer immaginano quattro supercontinenti, ciascuno con conseguenze diverse sul clima.

Nuovo assetto per la Terra

Guardare una carta geografica dà un’impressione rassicurante: continenti e oceani sembrano stare esattamente dove devono.

In realtà, la superficie terrestre non conosce immobilità. Le masse continentali si spostano lentamente, tanto che i cambiamenti risultano impercettibili nell’arco di una vita umana, ma diventano colossali quando si ragiona in milioni di anni.

Ed è proprio su questa scala temporale che i geologi cercano di ricostruire il volto della Terra del futuro, servendosi di simulazioni informatiche.

Circa 200 milioni di anni fa le terre emerse erano unite nella Pangea. La sua progressiva frammentazione ha prodotto la disposizione geografica che conosciamo.

Ora la domanda è un’altra: che cosa accadrà quando le placche continueranno il loro viaggio? I modelli suggeriscono trasformazioni importanti nei prossimi 100 milioni di anni e la possibile formazione di un nuovo supercontinente nell’arco di circa 250 milioni.

Come si prevedono i movimenti dei continenti

Alla base delle ricostruzioni c’è la tettonica a placche, il processo che governa gli spostamenti della superficie terrestre.

Le placche scorrono sul mantello, uno strato di roccia semisolida animato dalla circolazione dovuta al calore interno del pianeta. È questo movimento profondo a determinare, su tempi lunghissimi, l’apertura e la chiusura degli oceani e la posizione delle terre emerse.

Le simulazioni al computer permettono di esplorare gli esiti di tale dinamica, ma non equivalgono a una fotografia anticipata del pianeta.

Damian Nance, professore emerito di geologia all’Università dell’Ohio, considera la nascita di un nuovo supercontinente una prospettiva solida. Restano incerti il momento esatto e soprattutto la sua configurazione.

I quattro supercontinenti possibili

Gli scenari studiati dai ricercatori hanno nomi che sembrano usciti da un atlante immaginario. Aurica prevede la chiusura sia dell’Atlantico sia del Pacifico, con la riunione dei continenti in prossimità dell’equatore. Amasia, invece, concentra quasi tutte le terre attorno al Polo Nord, mentre l’Antartide rimarrebbe isolata.

Nell’ipotesi Novopangea, l’Atlantico proseguirebbe la propria espansione e il Pacifico finirebbe per chiudersi, favorendo la collisione delle masse continentali dall’altra parte del globo.

Con Pangea Ultima accadrebbe qualcosa di diverso: sarebbe l’Atlantico a richiudersi, riportando le terre a convergere attorno al suo bacino.

Non sono quattro tappe successive della stessa trasformazione, ma quattro ricostruzioni alternative. E la differenza non riguarda soltanto il disegno delle coste: la posizione di una gigantesca massa continentale influenzerebbe anche le condizioni ambientali.

Un nuovo continente, un clima diverso

Uno studio condotto attraverso una simulazione al supercomputer dello scenario Pangea Ultima ha mostrato un possibile effetto particolarmente severo: vaste zone interne diventerebbero estremamente calde e aride.

La distanza dagli oceani, insieme a un’intensa attività vulcanica, contribuirebbe a creare ambienti difficili per gli esseri viventi.

Questo non significa che ogni futuro supercontinente avrà necessariamente lo stesso clima. Significa, invece, che la geografia può modificare profondamente gli ecosistemi.

La stessa Pangea, pur caratterizzata da condizioni ostili in molte aree, fece da scenario all’evoluzione di dinosauri e mammiferi.

La Terra ha già cambiato forma altre volte

Secondo la geologa Hannah Davies, del Centro di ricerca tedesco per le geoscienze, il pianeta avrebbe già attraversato quattro o cinque cicli di aggregazione e separazione dei continenti e potrebbe arrivare fino a sette nel corso della sua storia.

La prossima mappa, insomma, non sarà definitiva. È una delle conseguenze più affascinanti della dinamica terrestre: ciò che oggi chiamiamo geografia è soltanto una configurazione temporanea.