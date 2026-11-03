Rowenta, il termoventilatore caldobagno oggi costa pochissimo
Il termoventilatore da bagno compatto e silenzioso Rowenta Intense Comfort Aqua è in offerta a un prezzo mini. Grande potenza e lo puoi portare di stanza in stanza.
In bagno, soprattutto nelle giornate fredde, può essere difficile raggiungere rapidamente una temperatura confortevole senza un apparecchio ingombrante o troppo rumoroso. Il Rowenta Intense Comfort Aqua è disponibile con uno sconto del 27%.
Questo termoventilatore offre una potenza massima di 2400 W e può riscaldare ambienti fino a 40 m². La rumorosità dichiarata è di soli 29 dB(A), mentre la modalità ECO promette un risparmio energetico fino al 50%. Puoi scegliere fra tre livelli di funzionamento, spostarlo usando la maniglia integrata e riporlo facilmente grazie al design compatto. Per l’uso in bagno è dotato di un coperchio in plastica con certificazione IP21.
Rowenta Intense Comfort Aqua in offerta: sconto del 27% e circa 20 euro di risparmio
Il prezzo indicato è di 54,99 euro, con uno sconto del 27%: il risparmio corrisponde a circa 20 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nella promozione. Se cerchi un termoventilatore compatto per il bagno, puoi acquistare ora Rowenta Intense Comfort Aqua a 54,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promo, benefici Prime o tempi per il reso.
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Il termoventilatore Rowenta con tre modalità e protezione IP21
Quando vuoi scaldare rapidamente il bagno e avere un apparecchio facile da gestire, contano sia la flessibilità delle impostazioni sia la praticità nello spostamento. Ecco cosa offre questo modello:
- Potenza fino a 2400 W e riscaldamento per ambienti fino a 40 m²: permette di portare calore in tempi rapidi anche in stanze ampie, secondo i dati del prodotto.
- Rumorosità di 29 dB(A): il funzionamento dichiarato come silenzioso è pensato per chi desidera limitare il rumore mentre usa il termoventilatore.
- Tre modalità: ECO da 1000 W, intermedia da 1400 W e Turbo da 2400 W: puoi scegliere un livello adatto alle tue esigenze, invece di usare sempre la potenza massima.
- Modalità ECO con risparmio energetico fino al 50%: consente di contenere i consumi quando non serve la massima intensità di riscaldamento.
- Coperchio in plastica con certificazione IP21: il prodotto è indicato per l’utilizzo in bagno, con una protezione pensata per questo ambiente.
- Maniglia integrata e struttura compatta: aiutano a trasportarlo da una stanza all’altra e a riporlo quando non serve.
- Riparabilità per 15 anni e rete di 6200 centri internazionali: un supporto pensato per favorire la riparazione e ridurre gli sprechi.
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FAQ
Sì, è indicato per l’uso in bagno e dispone di un coperchio in plastica con certificazione IP21.
Ha tre modalità: ECO da 1000 W, intermedia da 1400 W e Turbo da 2400 W.
La rumorosità dichiarata è di 29 dB(A).
Secondo le informazioni del prodotto, può riscaldare ambienti fino a 40 m².
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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