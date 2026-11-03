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Il termoventilatore da bagno compatto e silenzioso Rowenta Intense Comfort Aqua è in offerta a un prezzo mini. Grande potenza e lo puoi portare di stanza in stanza.

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In bagno, soprattutto nelle giornate fredde, può essere difficile raggiungere rapidamente una temperatura confortevole senza un apparecchio ingombrante o troppo rumoroso. Il Rowenta Intense Comfort Aqua è disponibile con uno sconto del 27%.

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Questo termoventilatore offre una potenza massima di 2400 W e può riscaldare ambienti fino a 40 m². La rumorosità dichiarata è di soli 29 dB(A), mentre la modalità ECO promette un risparmio energetico fino al 50%. Puoi scegliere fra tre livelli di funzionamento, spostarlo usando la maniglia integrata e riporlo facilmente grazie al design compatto. Per l’uso in bagno è dotato di un coperchio in plastica con certificazione IP21.

Rowenta Intense Comfort Aqua in offerta: sconto del 27% e circa 20 euro di risparmio

Il prezzo indicato è di 54,99 euro, con uno sconto del 27%: il risparmio corrisponde a circa 20 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nella promozione. Se cerchi un termoventilatore compatto per il bagno, puoi acquistare ora Rowenta Intense Comfort Aqua a 54,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promo, benefici Prime o tempi per il reso.

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Il termoventilatore Rowenta con tre modalità e protezione IP21

Quando vuoi scaldare rapidamente il bagno e avere un apparecchio facile da gestire, contano sia la flessibilità delle impostazioni sia la praticità nello spostamento. Ecco cosa offre questo modello:

Potenza fino a 2400 W e riscaldamento per ambienti fino a 40 m² : permette di portare calore in tempi rapidi anche in stanze ampie, secondo i dati del prodotto.

: permette di portare calore in tempi rapidi anche in stanze ampie, secondo i dati del prodotto. Rumorosità di 29 dB(A) : il funzionamento dichiarato come silenzioso è pensato per chi desidera limitare il rumore mentre usa il termoventilatore.

: il funzionamento dichiarato come silenzioso è pensato per chi desidera limitare il rumore mentre usa il termoventilatore. Tre modalità: ECO da 1000 W, intermedia da 1400 W e Turbo da 2400 W : puoi scegliere un livello adatto alle tue esigenze, invece di usare sempre la potenza massima.

: puoi scegliere un livello adatto alle tue esigenze, invece di usare sempre la potenza massima. Modalità ECO con risparmio energetico fino al 50% : consente di contenere i consumi quando non serve la massima intensità di riscaldamento.

: consente di contenere i consumi quando non serve la massima intensità di riscaldamento. Coperchio in plastica con certificazione IP21 : il prodotto è indicato per l’utilizzo in bagno, con una protezione pensata per questo ambiente.

: il prodotto è indicato per l’utilizzo in bagno, con una protezione pensata per questo ambiente. Maniglia integrata e struttura compatta : aiutano a trasportarlo da una stanza all’altra e a riporlo quando non serve.

: aiutano a trasportarlo da una stanza all’altra e a riporlo quando non serve. Riparabilità per 15 anni e rete di 6200 centri internazionali: un supporto pensato per favorire la riparazione e ridurre gli sprechi.

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FAQ Il Rowenta Intense Comfort Aqua è adatto al bagno? Sì, è indicato per l’uso in bagno e dispone di un coperchio in plastica con certificazione IP21. Quali modalità di riscaldamento offre? Ha tre modalità: ECO da 1000 W, intermedia da 1400 W e Turbo da 2400 W. Quanto è rumoroso il termoventilatore Rowenta? La rumorosità dichiarata è di 29 dB(A). Quanto è grande l’ambiente che può riscaldare? Secondo le informazioni del prodotto, può riscaldare ambienti fino a 40 m².

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.