Dyson, ventilatore top al minimo storico: va comprato subito

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Un dispositivo che puoi utilizzare in tutte le stagioni, ma che dà il meglio di sé nei mesi estivi. Parliamo del termoventilatore Dyson Hot+Cool, dispositivo in grado sia di riscaldare sia di rinfrescare un ambiente in pochissimi minuti. Grazie alla promo disponibile da oggi, il Dyson Hot+Cool HF1 diventa un vero affare e uno dei dispositivi best-buy. Lo sconto del 30% fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Si tratta di uno dei termoventilatori più silenziosi e potenti sul mercato, capace di riscaldare o rinfrescare l’intera stanza e di essere controllato da remoto tramite l’app MyDyson. Un prodotto pensato per chi cerca un comfort costante durante tutto l’anno, senza dover acquistare dispositivi separati per caldo e freddo.

Termoventilatore Dyson Hot+Cool™ HF1 299,00 € -30% 429,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

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Termoventilatore Dyson Hot+Cool HF1: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in forte calo per il termoventilatore di Dyson. Il Hot+Cool HF1 è disponibile su Amazon a 299 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino. Il risparmio è di 130 euro, una cifra notevole considerando che si tratta di un prodotto Dyson, brand solitamente posizionato nella fascia più alta del mercato.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

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Termoventilatore Dyson Hot+Cool™ HF1: le caratteristiche tecniche

Il Dyson Hot+Cool HF1 è il dispositivo che fa al caso tuo se sei alla ricerca di un apparecchio che rinfreschi velocemente l’abitazione senza dover montare condizionatori a parete o senza l’ingombro di un climatizzatore portatile. Lo puoi utilizzare d’estate e d’inverno e si rivela uno dei dispositivi più versatili sul mercati. In modalità raffreddamento, la tecnologia proprietaria amplifica l’aria circostante fino a 8 volte, generando un flusso d’aria ad alta velocità.

Una delle funzioni più interessanti è il preriscaldamento da remoto: grazie all’app MyDyson, è possibile impostare la temperatura desiderata, da 12 a 32°C, e trovare la stanza già calda al rientro a casa. L’app permette inoltre di programmare il funzionamento su 7 giorni, attivare la Modalità notturna e gestire il dispositivo anche tramite comandi vocali compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa e Siri Shortcuts.

Il termoventilatore è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un modello senza termostato, grazie al controllo termostatico intelligente che monitora costantemente la stanza e riscalda solo quando necessario. Sul fronte della rumorosità, il dispositivo è molto silenzioso e non disturba il sonno. Compatto, lo puoi posizionare dove vuoi e rinfresca la stanza in pochissimi minuti. Non perdere questa occasione, le scorte sono limitate.

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