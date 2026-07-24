Dyson, ventilatore top al minimo storico: va comprato subito
Il termoventilatore Dyson Hot+Cool™ HF1 è in promo con uno sconto del 30% al prezzo più basso di sempre. Rinfresca la stanza in pochissimi minuti.
Un dispositivo che puoi utilizzare in tutte le stagioni, ma che dà il meglio di sé nei mesi estivi. Parliamo del termoventilatore Dyson Hot+Cool, dispositivo in grado sia di riscaldare sia di rinfrescare un ambiente in pochissimi minuti. Grazie alla promo disponibile da oggi, il Dyson Hot+Cool HF1 diventa un vero affare e uno dei dispositivi best-buy. Lo sconto del 30% fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Si tratta di uno dei termoventilatori più silenziosi e potenti sul mercato, capace di riscaldare o rinfrescare l’intera stanza e di essere controllato da remoto tramite l’app MyDyson. Un prodotto pensato per chi cerca un comfort costante durante tutto l’anno, senza dover acquistare dispositivi separati per caldo e freddo.
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Termoventilatore Dyson Hot+Cool HF1: prezzo, offerta e sconto Amazon
Offerta lampo e prezzo in forte calo per il termoventilatore di Dyson. Il Hot+Cool HF1 è disponibile su Amazon a 299 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino. Il risparmio è di 130 euro, una cifra notevole considerando che si tratta di un prodotto Dyson, brand solitamente posizionato nella fascia più alta del mercato.
La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.
Termoventilatore Dyson Hot+Cool™ HF1: le caratteristiche tecniche
Il Dyson Hot+Cool HF1 è il dispositivo che fa al caso tuo se sei alla ricerca di un apparecchio che rinfreschi velocemente l’abitazione senza dover montare condizionatori a parete o senza l’ingombro di un climatizzatore portatile. Lo puoi utilizzare d’estate e d’inverno e si rivela uno dei dispositivi più versatili sul mercati. In modalità raffreddamento, la tecnologia proprietaria amplifica l’aria circostante fino a 8 volte, generando un flusso d’aria ad alta velocità.
Una delle funzioni più interessanti è il preriscaldamento da remoto: grazie all’app MyDyson, è possibile impostare la temperatura desiderata, da 12 a 32°C, e trovare la stanza già calda al rientro a casa. L’app permette inoltre di programmare il funzionamento su 7 giorni, attivare la Modalità notturna e gestire il dispositivo anche tramite comandi vocali compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa e Siri Shortcuts.
Il termoventilatore è più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un modello senza termostato, grazie al controllo termostatico intelligente che monitora costantemente la stanza e riscalda solo quando necessario. Sul fronte della rumorosità, il dispositivo è molto silenzioso e non disturba il sonno. Compatto, lo puoi posizionare dove vuoi e rinfresca la stanza in pochissimi minuti. Non perdere questa occasione, le scorte sono limitate.
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