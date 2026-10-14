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De'Longhi Capsule Desk, mini termoventilatore ceramico da scrivania silenzioso e con consumi ridotti è ora in sconto del 39%.

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Passi ore alla scrivania con le mani sempre gelate o senti freddo quando studi e lavori in ambienti grandi poco riscaldati? Il De’Longhi Capsule Desk arriva proprio per risolvere questo problema quotidiano, con uno sconto del 39% che rende molto più accessibile un riscaldamento personale dedicato solo a te, direttamente sulla scrivania o accanto alla postazione che usi di più.

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Questo mini termoventilatore in ceramica è pensato per creare un micro-clima personale: concentra il calore su mani, gambe e corpo a distanza ravvicinata, senza dover alzare il riscaldamento di tutta la stanza. È molto silenzioso, con un livello sonoro paragonabile a quello di una biblioteca, e grazie al design compatto e alla griglia orientabile puoi direzionare il flusso d’aria esattamente dove serve. Consuma poca energia rispetto a una stufetta tradizionale, limitando gli sprechi e offrendo un comfort mirato, ed è dotato di sistemi di sicurezza come l’antisurriscaldamento e lo spegnimento automatico in caso di ribaltamento, così puoi usarlo in casa o in ufficio con maggiore tranquillità.

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Con l’attuale promozione su Amazon puoi portarti a casa il De’Longhi Capsule Desk a soli 39,90€ grazie a uno sconto del 39% rispetto al prezzo di listino. Parliamo di un dispositivo compatto da 350W, pensato per il comfort personale alla scrivania o sul comodino, con un consumo molto più contenuto rispetto ai classici termoventilatori usati per scaldare tutta la stanza.

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Il termoventilatore da scrivania con il calore mirato e la silenziosità da biblioteca

Se lavori o studi a lungo sempre nello stesso punto e non vuoi accendere il riscaldamento al massimo per scaldare tutta la stanza, un mini termoventilatore da scrivania può essere la soluzione ideale per avere comfort dove serve davvero.

Tecnologia ceramica e flusso d’aria mirato : il calore viene diffuso in modo rapido e omogeneo sul corpo da vicino, così puoi scaldare mani e gambe senza creare fastidiose ondate di aria troppo calda nell’ambiente.

: il calore viene diffuso in modo rapido e omogeneo sul corpo da vicino, così puoi scaldare mani e gambe senza creare fastidiose ondate di aria troppo calda nell’ambiente. Potenza da 350W e attenzione ai consumi : la potenza contenuta è pensata per il riscaldamento personale, riducendo gli sprechi energetici rispetto ai prodotti che devono coprire stanze intere.

: la potenza contenuta è pensata per il riscaldamento personale, riducendo gli sprechi energetici rispetto ai prodotti che devono coprire stanze intere. Griglia orientabile : puoi dirigere il flusso esattamente dove ne senti il bisogno, ad esempio su mani, piedi o busto, per un comfort più preciso durante lavoro, studio o relax.

: puoi dirigere il flusso esattamente dove ne senti il bisogno, ad esempio su mani, piedi o busto, per un comfort più preciso durante lavoro, studio o relax. Silenziosità di soli 35 dB(A) : il rumore è paragonabile a quello di una biblioteca, quindi puoi usarlo in ufficio condiviso, in call o mentre leggi senza essere disturbato.

: il rumore è paragonabile a quello di una biblioteca, quindi puoi usarlo in ufficio condiviso, in call o mentre leggi senza essere disturbato. Formato compatto e portatile (10×15 cm) : si sposta facilmente tra scrivania, comodino o pavimento, occupando pochissimo spazio anche in ambienti piccoli.

: si sposta facilmente tra scrivania, comodino o pavimento, occupando pochissimo spazio anche in ambienti piccoli. Sistemi di sicurezza integrati: protezione antisurriscaldamento e spegnimento automatico in caso di ribaltamento aiutano a usare il dispositivo con maggiore serenità in casa e in ufficio.

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FAQ Il De'Longhi Capsule Desk è adatto a riscaldare una stanza intera? No, è pensato per il riscaldamento personale da vicino, ad esempio su scrivania o comodino. Quanta energia consuma il De'Longhi Capsule Desk? Ha una potenza di 350W, studiata per offrire comfort personale riducendo gli sprechi energetici. Il De'Longhi Capsule Desk è rumoroso durante l’uso? No, il livello sonoro è di circa 35 dB(A), paragonabile a una biblioteca. Quali sistemi di sicurezza ha il De'Longhi Capsule Desk? Integra protezione antisurriscaldamento e autospegnimento in caso di ribaltamento.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.