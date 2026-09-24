Il termoventilatore Ardes Vertigo oggi costa pochissimo: approfittane ora
Il termoventilatore compatto ARDES VERTIGO con una potenza da 2000 W per ambienti fino a 60 m³ è in offerta con sconto del 26% e costa pochissimo.
Nelle stanze che faticano a scaldarsi, soprattutto in inverno o nelle mezze stagioni, avere una fonte di calore rapida fa davvero la differenza nel comfort quotidiano. In questi giorni il ARDES VERTIGO AR4F15, un termoventilatore ceramico da 2000 W, è proposto con uno sconto del 26%, permettendo di contenere la spesa per rendere più accoglienti gli ambienti di casa.
Questo modello punta su una combinazione di potenza elevata e gestione semplice del calore: grazie al doppio livello di funzionamento 1000/2000 W può adattarsi a esigenze diverse, dal mantenimento di una temperatura gradevole al riscaldamento rapido di ambienti fino a 60 m³. Il termostato ambiente regolabile aiuta a trovare il giusto equilibrio tra comfort ed efficienza, mentre il design leggero con maniglia integrata e la possibilità di utilizzo sia in orizzontale che in verticale lo rendono facile da spostare dove serve di più.
ARDES VERTIGO AR4F15 in offerta: sconto del 26% sul termoventilatore da 2000 W
Il termoventilatore ceramico ARDES VERTIGO AR4F15 è disponibile a 18,44€ grazie allo sconto del 26% rispetto al prezzo di listino. Considerata la potenza di 2000 W e la capacità di riscaldare fino a 60 m³, si posiziona tra le soluzioni più accessibili per chi cerca un dispositivo efficace per un uso occasionale in ambienti ben isolati. A questa cifra diventa una scelta interessante per integrare l’impianto principale o per scaldare rapidamente una stanza specifica.
Approfitta ora dell’offerta sul ARDES VERTIGO AR4F15
Il termoventilatore Ardes con la potenza da 2000 W e il design compatto e portatile
Se vuoi scaldare velocemente una stanza senza installazioni complesse, questo termoventilatore ceramico punta su potenza, praticità e sicurezza per migliorare il comfort domestico nei momenti più freddi.
- Potenza 2000 W con doppio livello 1000/2000 W: consente di riscaldare ambienti fino a 60 m³ in modo rapido quando serve il massimo della potenza, oppure di mantenere una temperatura piacevole con il livello inferiore, riducendo i consumi quando non è necessario il pieno regime.
- Termostato ambiente regolabile: permette di adattare il calore alla temperatura desiderata, evitando di surriscaldare la stanza e aiutando a gestire meglio l’energia, soprattutto durante un utilizzo prolungato.
- Sistema di protezione contro il surriscaldamento: aumenta la sicurezza d’uso in casa, spegnendo il dispositivo in caso di anomalie termiche e rendendolo più affidabile come stufa elettrica domestica.
- Design compatto e leggero (circa 1 kg): con dimensioni ridotte (22,5 × 10,5 × 24 cm) e maniglia integrata si sposta facilmente da una stanza all’altra, e può essere posizionato sia in orizzontale sia in verticale in base allo spazio disponibile.
- Funzione di ventilazione estiva: oltre al riscaldamento offre una modalità ventilazione che lo rende utilizzabile anche nei mesi caldi, aumentando la versatilità del dispositivo durante tutto l’anno.
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ARDES VERTIGO AR4F15, approfitta subito dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.
FAQ
Il termoventilatore ARDES VERTIGO AR4F15 è indicato per riscaldare ambienti fino a 60 m³.
Sì, offre due livelli di potenza selezionabili: 1000 W e 2000 W.
Sì, integra un sistema di protezione contro il surriscaldamento per un uso più sicuro.
Sì, dispone di una funzione di ventilazione estiva che permette di usarlo anche nei mesi caldi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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