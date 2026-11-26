Capiamo come funzionano i termostati smart, quali funzionalità offrono e in che modo possono aiutare a contenere i consumi e risparmiare sulla bolletta del riscaldamento.

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Il termostato smart permette di gestire il riscaldamento da smartphone, rendendo il suo utilizzo più facile e immediato.

Le funzioni di controllo remoto, geolocalizzazione e monitoraggio dei consumi aiutano a evitare inutili sprechi.

Il risparmio può arrivare al 15%, ma dipende da casa e tipo di impianto; occorre verificare la compatibilità con caldaia o pompa di calore.

La stagione del riscaldamento è ormai entrata nel vivo in Italia. Infatti, dal 15 novembre 2026 i Comuni appartenenti alla zona climatica C possono accendere regolarmente gli impianti, mentre nelle zone climatiche A e B l’avvio è previsto dal 1° dicembre.

I mesi più freddi dell’anno ormai sono in arrivo e di conseguenza aumenteranno anche i consumi energetici. Diventa perciò importante trovare soluzioni per riscaldare casa, tenendo sotto controllo le bollette.

Tra gli strumenti più interessanti in questo caso c’è il termostato smart, un dispositivo intelligente che permette di gestire la temperatura domestica anche a distanza e ottimizzare il funzionamento dell’impianto.

Cos’è un termostato smart e come funziona

Il termostato smart è sostanzialmente l’evoluzione del classico termostato, ovvero un dispositivo attraverso il quale poter gestire il riscaldamento tramite la caldaia, andando a regolare la temperatura, gestendo accensione e spegnimento, anche tramite programmazione.

Il termostato smart rende questo dispositivo ancora più semplice da utilizzare. Una volta connesso alla rete Wi-Fi infatti consente di controllare il riscaldamento attraverso una comoda app installata sullo smartphone. A differenza di un termostato tradizionale offre funzionalità più avanzate e permette di adattare il funzionamento dell’impianto alle reali abitudini di chi vive nell’abitazione.

Ad esempio, attraverso l’app è solitamente possibile accendere e spegnere la caldaia, modificare la temperatura e programmare gli orari di funzionamento anche quando ci si trova fuori casa. Inoltre, i modelli più evoluti integrano sensori di temperatura, geolocalizzazione e sistemi di apprendimento automatico. In questo modo possono riconoscere le abitudini degli occupanti, ridurre il riscaldamento quando l’abitazione è vuota e ripristinare la temperatura desiderata prima del rientro.

Alcuni dispositivi possono anche essere collegati a valvole termostatiche intelligenti, permettendo di regolare autonomamente la temperatura delle singole stanze, oltre a poter essere comandati con la voce grazie alla compatibilità con i principali assistenti digitali smart, come Alexa e Google Assistant (o Gemini).

Le funzioni più utili di un termostato smart

Di seguito vediamo quelle che sono le funzioni più utili che rendono interessante l’utilizzo di un termostato smart.

Controllo da remoto : permette di gestire il riscaldamento direttamente dallo smartphone, anche quando si è lontani da casa.

: permette di gestire il riscaldamento direttamente dallo smartphone, anche quando si è lontani da casa. Programmazione intelligente : consente di impostare temperature differenti durante la giornata, adattandole agli orari di lavoro e alle abitudini familiari.

: consente di impostare temperature differenti durante la giornata, adattandole agli orari di lavoro e alle abitudini familiari. Geolocalizzazione : alcuni modelli riconoscono quando gli occupanti si allontanano dall’abitazione e riducono automaticamente il riscaldamento.

: alcuni modelli riconoscono quando gli occupanti si allontanano dall’abitazione e riducono automaticamente il riscaldamento. Monitoraggio dei consumi : permette di controllare le ore di funzionamento dell’impianto e individuare eventuali sprechi.

: permette di controllare le ore di funzionamento dell’impianto e individuare eventuali sprechi. Compatibilità con assistenti vocali: consente di modificare la temperatura attraverso comandi vocali.

Quanto si risparmia con un termostato smart?

Come detto, la funzione principale di un termostato smart è quella di offrire all’utente la possibilità di risparmiare il più possibile, evitando inutili sprechi. Ad esempio, evitare di riscaldare un’abitazione vuota o tenere la caldaia attiva anche quando non è necessario, permette di ridurre sensibilmente i consumi.

Secondo le indicazioni di ENEA, abbassare di un grado la temperatura interna può ridurre i consumi fino al 10%. Considerando che spesso nelle abitazioni vengono mantenuti 21-22 °C, impostare una temperatura intorno ai 19/20 °C può consentire di risparmiare, senza rinunciare a tenere al caldo la casa.

La percentuale di risparmio, però, aumenta ancora di più se si utilizza uno termostato smart, che se impostato correttamente è in grado di portare il risparmio fino al 15%. Ovviamente, è importante tenere in considerazione che il risultato effettivo dipende da diversi fattori: isolamento termico dell’edificio, dimensioni dell’abitazione, tipologia di impianto, clima esterno e abitudini familiari.

Dunque, è più giusto dire che un termostato smart non aiuta a risparmiare consumando meno gas, quanto piuttosto nell’evitare gli sprechi, offrendo comunque tutto il comfort quando serve. Quante volte, ad esempio, vi è capitato di uscire di casa, dimenticando il riscaldamento acceso e non poter far nulla per evitare lo spreco? Ebbene, un termostato smart è la soluzione anche a questo tipo di problemi.

Conviene installarlo?

Sebbene comporti una spesa ulteriore, ormai un termostato smart si può acquistare anche a poche decine di euro, anche se bisogna sempre tenere in considerazione tutte le funzionalità integrate. Ad ogni modo, un modello abbastanza completo non richiede un’enorme esborso economico, soprattutto se comparato con l’eventuale risparmio che si potrà ottenere installandolo.

Prima dell’acquisto, però, è fondamentale verificare la compatibilità con la propria caldaia o pompa di calore. Non tutti i dispositivi supportano qualsiasi impianto, come ad esempio i casi in cui è presente anche il riscaldamento a pavimento, per cui potrebbe essere necessario un intervento da parte di un tecnico.

In linea generale, però, l’installazione è praticamente alla portata di tutti, soprattutto se si utilizza già un termostato classico, per cui sapete già dove allocarlo, sfruttando anche i collegamenti elettrici esistenti.

In conclusione, possiamo affermare che un termostato smart non è una soluzione certa per dimezzare la bolletta, ma è sicuramente un dispositivo utilissimo per ridurre gli sprechi, senza dimenticare la comodità di un sistema completamente gestibile da smartphone o tramite comandi vocali.