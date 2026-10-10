Libero
OFFERTE

Come risparmiare sulla bolletta del riscaldamento con il termostato Netatmo: prezzo in picchiata

Il termostato smart Netatmo gestisce il riscaldamento da remoto con app e riduci i consumi. Oggi lo trovi con uno sconto del 47%.

4 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Netatmo Termostato Wifi Intelligente bianco Amazon

Netatmo Termostato Wifi oggi è proposto con uno sconto del 47%, così puoi gestire il riscaldamento tramite app e adattarlo davvero alla tua routine quotidiana.

Questo termostato intelligente è pensato per chi vuole un impianto più efficiente senza stravolgere la casa: l’installazione è alla portata di tutti e si completa in meno di un’ora, il controllo da remoto funziona da smartphone, tablet o computer e si integra con Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google. Le funzioni avanzate permettono di regolare la temperatura in base alle condizioni meteo e alle caratteristiche dell’abitazione, monitorare i consumi nel tempo e sfruttare modalità come Assente e Antigelo per evitare sprechi quando non sei in casa.

Iscriviti al canale Telegram per offerte in anteprima

Netatmo Termostato Wifi in offerta su Amazon: sconto del 47% sul controllo smart del riscaldamento

Con lo sconto del 47% puoi portarti a casa il Netatmo Termostato Wifi a 95,27€, una cifra interessante per chi vuole rendere più intelligente il riscaldamento domestico. Parliamo di un dispositivo che si colloca nella fascia dei termostati smart evoluti, con controllo remoto via app e integrazione con i principali assistenti vocali, pensato per ottimizzare i consumi nel medio-lungo periodo.

Scopri l’offerta ora

Netatmo Termostato Wifi Intelligente biancoAmazon

Approfitta ora dell’offerta sul Netatmo Termostato Wifi

Il termostato intelligente con il controllo da remoto e il monitoraggio dei consumi

  • Programmazione per il risparmio energetico: puoi impostare un programma di riscaldamento basato sulle tue reali abitudini, usando le modalità Assente e Antigelo per limitare l’uso della caldaia quando non serve e contenere i costi in bolletta.
  • Controllo a distanza e voce: gestisci il riscaldamento da smartphone, tablet o computer e sfrutta la compatibilità con Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google per regolare la temperatura con semplici comandi vocali, anche quando sei fuori casa.
  • Funzione Auto-Adapt: il sistema incrocia le condizioni meteorologiche con le caratteristiche termiche della tua abitazione per raggiungere e mantenere la temperatura desiderata nel momento giusto, evitando accensioni inutilmente prolungate.
  • Compatibilità con molte caldaie: è pensato per funzionare con la maggior parte delle caldaie individuali (elettricità, gas, kerosene, legna, pompa di calore), così puoi aggiornare facilmente l’impianto senza cambiare generatore di calore.
  • Monitoraggio dei consumi: tramite la cronologia e il Bilancio sul Risparmio Energetico personalizzato puoi tenere sotto controllo l’andamento dei consumi nel tempo e capire dove intervenire per migliorare l’efficienza.
  • Accessori inclusi: in confezione trovi 3 batterie aggiuntive, per un totale di 6, oltre a 4 adesivi colorati per personalizzare il design del termostato secondo i tuoi gusti.
  • Nota sulla compatibilità Netatmo: questo modello fa parte della gamma “Netatmo Connecté" e non è compatibile con i prodotti della nuova linea “Netatmo ORIGINAL", dettaglio importante da verificare se hai già altri dispositivi del brand.
  • Risparmio con Ecobonus: il dispositivo può rientrare negli interventi di riqualificazione energetica per cui è possibile usufruire dell’Ecobonus, previa verifica dei requisiti richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Netatmo Termostato Wifi, approfitta subito dell’offerta lampo al 47% di sconto prima che le scorte si esauriscano.

FAQ

Il Netatmo Termostato Wifi è compatibile con la mia caldaia?

È compatibile con la maggior parte delle caldaie individuali a elettricità, gas, kerosene, legna e pompa di calore.

Posso controllare il Netatmo Termostato Wifi con la voce?

Sì, è compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google per i comandi vocali.

Il Netatmo Termostato Wifi permette di monitorare i consumi?

Sì, offre una cronologia dettagliata e un Bilancio sul Risparmio Energetico per seguire l’andamento dei consumi.

Il Netatmo Termostato Wifi è compatibile con la gamma Netatmo ORIGINAL?

No, appartiene alla gamma Netatmo Connecté e non è compatibile con i prodotti Netatmo ORIGINAL.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Trenord

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963