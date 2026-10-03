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Il termometro e igrometro SwitchBot che misura temperatura e umidità è in offerta con uno sconto del 55% e lo paghi meno di 8 eruo.

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Mantenere sotto controllo temperatura e umidità in casa, in cantina o in serra è essenziale se vuoi evitare muffe, condensa o ambienti troppo secchi per piante e strumenti musicali. In questo momento lo SwitchBot Termometro igrometro interno è proposto con uno sconto del 55%, rendendolo una soluzione economica per rendere più smart il controllo del clima nei tuoi spazi.

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Questo modello unisce in un unico dispositivo termometro digitale e igrometro Bluetooth, aggiornando i valori ogni pochi secondi grazie al sensore svizzero integrato. Il display LED ad alta risoluzione mostra chiaramente i dati, anche a distanza, e la gestione tramite app permette di consultare lo storico dettagliato e usare le misurazioni per automatizzare altri dispositivi compatibili in base alle condizioni ambientali.

SwitchBot Termometro igrometro interno in offerta: sconto del 55% sul prezzo di listino

Con questa promozione puoi portarti a casa lo SwitchBot Termometro igrometro interno a soli 7,58€, approfittando di uno sconto del 55% sul prezzo di listino. Un costo decisamente contenuto per un sensore smart che misura temperatura e umidità con grande precisione e che può essere integrato in un ecosistema di domotica più ampio.

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Il sensore per ambiente con il monitoraggio preciso e l’integrazione nella domotica

Se hai bisogno di tenere stabile il clima in ambienti delicati – dalla serra al terrario, fino alle cantine o alle custodie per strumenti – questo sensore aiuta a controllare in modo continuo i valori e ad agire in tempo prima che temperatura e umidità diventino critiche.

Precisione con sensore svizzero e aggiornamenti ogni 4 secondi : i cambiamenti di temperatura e umidità vengono rilevati rapidamente, così puoi intervenire subito se l’ambiente diventa troppo secco o troppo umido.

: i cambiamenti di temperatura e umidità vengono rilevati rapidamente, così puoi intervenire subito se l’ambiente diventa troppo secco o troppo umido. Display LED chiaro con numeri grandi : la lettura è immediata anche a distanza, utile se lo installi in spazi difficili da raggiungere come soffitte, cantine o terrari.

: la lettura è immediata anche a distanza, utile se lo installi in spazi difficili da raggiungere come soffitte, cantine o terrari. Raccolta dati estesa con memoria locale e cloud : puoi consultare storici annuali, mensili o orari, con fino a 36 giorni di archiviazione a bordo e 730 giorni su cloud, così analizzi l’andamento del clima e pianifichi meglio ventilazione o riscaldamento.

: puoi consultare storici annuali, mensili o orari, con fino a 36 giorni di archiviazione a bordo e 730 giorni su cloud, così analizzi l’andamento del clima e pianifichi meglio ventilazione o riscaldamento. Esportazione dati in .csv e calibrazione : l’esportazione permette analisi più approfondite su PC, mentre le opzioni di calibrazione aiutano ad allineare le misurazioni ad altri strumenti di riferimento.

: l’esportazione permette analisi più approfondite su PC, mentre le opzioni di calibrazione aiutano ad allineare le misurazioni ad altri strumenti di riferimento. Misura punto di rugiada, VPD e umidità assoluta : oltre ai valori classici di temperatura e umidità relativa, hai parametri più avanzati utili per coltivazioni, serre e ambienti professionali.

: oltre ai valori classici di temperatura e umidità relativa, hai parametri più avanzati utili per coltivazioni, serre e ambienti professionali. Installazione flessibile con magnete, piastra 3M e supporto : puoi posizionarlo sul frigo, fissarlo a parete o appoggiarlo su un ripiano, scegliendo il punto più comodo per la lettura.

: puoi posizionarlo sul frigo, fissarlo a parete o appoggiarlo su un ripiano, scegliendo il punto più comodo per la lettura. Integrazione con Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT tramite SwitchBot Hub : le misurazioni diventano condizioni per attivare umidificatori, climatizzatori o altri dispositivi, automatizzando la gestione del clima domestico.

: le misurazioni diventano condizioni per attivare umidificatori, climatizzatori o altri dispositivi, automatizzando la gestione del clima domestico. Controllo completo via app SwitchBot: da smartphone visualizzi in tempo reale tutti i parametri e imposti scenari che reagiscono automaticamente ai cambiamenti dell’ambiente.

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SwitchBot Termometro igrometro interno, approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

FAQ Dove posso installare lo SwitchBot Termometro igrometro interno? Puoi installarlo in cucine, serre, frigoriferi, custodie per chitarra, humidor, soffitte, cantine, terrari e spazi ad accesso limitato. Ogni quanto si aggiornano temperatura e umidità sullo SwitchBot Termometro igrometro interno? Il sensore interno aggiorna le misurazioni di temperatura e umidità ogni 4 secondi. Lo SwitchBot Termometro igrometro interno funziona con Alexa e Google Assistant? Sì, tramite SwitchBot Hub può integrarsi con Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, IFTTT e altri prodotti SwitchBot. Posso esportare i dati raccolti dallo SwitchBot Termometro igrometro interno? Sì, i dati possono essere esportati in file .csv per analisi più dettagliate dell’ambiente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.