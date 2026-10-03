Termometro smart SwitchBot, con l'offerta di oggi costa pochissimo
Il termometro e igrometro SwitchBot che misura temperatura e umidità è in offerta con uno sconto del 55% e lo paghi meno di 8 eruo.
Mantenere sotto controllo temperatura e umidità in casa, in cantina o in serra è essenziale se vuoi evitare muffe, condensa o ambienti troppo secchi per piante e strumenti musicali. In questo momento lo SwitchBot Termometro igrometro interno è proposto con uno sconto del 55%, rendendolo una soluzione economica per rendere più smart il controllo del clima nei tuoi spazi.
Questo modello unisce in un unico dispositivo termometro digitale e igrometro Bluetooth, aggiornando i valori ogni pochi secondi grazie al sensore svizzero integrato. Il display LED ad alta risoluzione mostra chiaramente i dati, anche a distanza, e la gestione tramite app permette di consultare lo storico dettagliato e usare le misurazioni per automatizzare altri dispositivi compatibili in base alle condizioni ambientali.
SwitchBot Termometro igrometro interno in offerta: sconto del 55% sul prezzo di listino
Con questa promozione puoi portarti a casa lo SwitchBot Termometro igrometro interno a soli 7,58€, approfittando di uno sconto del 55% sul prezzo di listino. Un costo decisamente contenuto per un sensore smart che misura temperatura e umidità con grande precisione e che può essere integrato in un ecosistema di domotica più ampio.
Approfitta ora dell’offerta sul SwitchBot Termometro igrometro interno
Il sensore per ambiente con il monitoraggio preciso e l’integrazione nella domotica
Se hai bisogno di tenere stabile il clima in ambienti delicati – dalla serra al terrario, fino alle cantine o alle custodie per strumenti – questo sensore aiuta a controllare in modo continuo i valori e ad agire in tempo prima che temperatura e umidità diventino critiche.
- Precisione con sensore svizzero e aggiornamenti ogni 4 secondi: i cambiamenti di temperatura e umidità vengono rilevati rapidamente, così puoi intervenire subito se l’ambiente diventa troppo secco o troppo umido.
- Display LED chiaro con numeri grandi: la lettura è immediata anche a distanza, utile se lo installi in spazi difficili da raggiungere come soffitte, cantine o terrari.
- Raccolta dati estesa con memoria locale e cloud: puoi consultare storici annuali, mensili o orari, con fino a 36 giorni di archiviazione a bordo e 730 giorni su cloud, così analizzi l’andamento del clima e pianifichi meglio ventilazione o riscaldamento.
- Esportazione dati in .csv e calibrazione: l’esportazione permette analisi più approfondite su PC, mentre le opzioni di calibrazione aiutano ad allineare le misurazioni ad altri strumenti di riferimento.
- Misura punto di rugiada, VPD e umidità assoluta: oltre ai valori classici di temperatura e umidità relativa, hai parametri più avanzati utili per coltivazioni, serre e ambienti professionali.
- Installazione flessibile con magnete, piastra 3M e supporto: puoi posizionarlo sul frigo, fissarlo a parete o appoggiarlo su un ripiano, scegliendo il punto più comodo per la lettura.
- Integrazione con Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT tramite SwitchBot Hub: le misurazioni diventano condizioni per attivare umidificatori, climatizzatori o altri dispositivi, automatizzando la gestione del clima domestico.
- Controllo completo via app SwitchBot: da smartphone visualizzi in tempo reale tutti i parametri e imposti scenari che reagiscono automaticamente ai cambiamenti dell’ambiente.
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SwitchBot Termometro igrometro interno, approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.
FAQ
Puoi installarlo in cucine, serre, frigoriferi, custodie per chitarra, humidor, soffitte, cantine, terrari e spazi ad accesso limitato.
Il sensore interno aggiorna le misurazioni di temperatura e umidità ogni 4 secondi.
Sì, tramite SwitchBot Hub può integrarsi con Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, IFTTT e altri prodotti SwitchBot.
Sì, i dati possono essere esportati in file .csv per analisi più dettagliate dell’ambiente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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