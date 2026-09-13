Il termometro SONOFF per casa in offerta con il 2x1: costa pochissimo
Sonoff Termometro Igrometro Ambiente Interno, sensore Zigbee con display LCD e memorizzazione dati per monitorare temperatura e umidità è in sconto del 31%.
Mantenere la temperatura e l’umidità sotto controllo in casa è fondamentale se hai bambini, anziani, piante o semplicemente vuoi un ambiente confortevole e salubre. Oggi il Sonoff Termometro Igrometro Ambiente Interno è proposto con uno sconto del 31%, un’occasione interessante per dotare ogni stanza di un monitor accurato senza spendere troppo.
Questo modello unisce la praticità di un display LCD grande e leggibile alla comodità del collegamento Zigbee, così puoi controllare i valori in tempo reale dall’app oltre che dallo schermo. L’aggiornamento frequente delle misurazioni e la possibilità di confrontare l’andamento nel tempo aiutano a capire come cambiano le condizioni in casa durante la giornata, evitando ambienti troppo secchi o troppo umidi.
Sonoff Termometro Igrometro Ambiente Interno in offerta su Amazon: sconto del 31%
In questo momento puoi approfittare di un taglio di prezzo del 31% sul Sonoff Termometro Igrometro Ambiente Interno, che scende a 22,28€ per la confezione da due pezzi. Considerando che offre monitoraggio remoto via app, integrazione Zigbee e memorizzazione dei dati nel cloud fino a sei mesi, si posiziona come una soluzione molto completa nella fascia dei sensori domestici intelligenti, mantenendo un costo accessibile.
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Il sensore per ambienti interni con il monitoraggio remoto e il display LCD chiaro
Se vuoi tenere sotto controllo il clima domestico senza termometri sparsi e app poco chiare, questo sensore per ambienti interni offre una gestione ordinata e sempre aggiornata dei dati di temperatura e umidità.
- Monitoraggio remoto in tempo reale: grazie alla connessione Zigbee, controlli temperatura e umidità dall’app ovunque ti trovi, utile per seconda casa, stanza dei bambini o locali poco frequentati.
- Ampia portata fino a 120 m: il collegamento copre distanze elevate, ideale per abitazioni su più piani o per raggiungere ambienti lontani dal gateway.
- Alta precisione di misura: il sensore igrometrico di qualità garantisce letture affidabili, così puoi regolare in modo più accurato riscaldamento, condizionatore o deumidificatore.
- Aggiornamento dei dati ogni 5 secondi: i valori sul display e nell’app sono sempre freschi, permettendoti di vedere quasi in tempo reale come reagisce l’ambiente ai cambiamenti.
- Display LCD grande e leggibile: le informazioni principali sono ben visibili anche a distanza, con icone intuitive per capire subito se l’ambiente è confortevole.
- Memorizzazione ed esportazione dei dati: i valori vengono salvati nel cloud per fino a sei mesi, così puoi analizzare l’andamento giornaliero o orario e scaricare i dati in file per confronti più precisi.
- Avvisi immediati su temperatura e umidità: se i parametri impostati vengono superati ricevi una notifica sul telefono, così puoi intervenire prima che la situazione diventi fastidiosa o dannosa.
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FAQ
Sì, grazie alla connessione Zigbee puoi monitorare temperatura e umidità in tempo reale dall’app.
I dati vengono aggiornati automaticamente ogni 5 secondi, sia sul display LCD sia nell’app.
Sì, il dispositivo memorizza i dati nel cloud fino a sei mesi e consente l’esportazione in file.
Sì, puoi impostare soglie di comfort e ricevere notifiche immediate sul telefono quando vengono superate.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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