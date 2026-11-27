Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

ANSA

Chi è abituato a comprare su Temu sta per imbattersi in un’app un po’ diversa. La piattaforma di e-commerce cinese si è infatti impegnata a modificare le proprie pratiche commerciali per rispettare le norme europee sulla tutela dei consumatori.

In pratica addio a finti sconti, recensioni sospette, conti alla rovescia che mettono fretta e giochi obbligatori come la ruota della fortuna. Una trasformazione in meglio, decisamente, per rendere più chiare le pratiche aziendali. A ciò si aggiungono poi i rimborsi entro 14 giorni.

Vediamo cosa cambia per chi acquista, quali pratiche spariranno e cosa rischia Temu.

Cosa cambia su Temu per chi compra

Temu si è impegnata sotto vari aspetti, garantendo un’esperienza d’acquisto trasformata. Dalle offerte alle recensioni, fino ai rimborsi, come detto, tutto sarà diverso. Si punta a eliminare le pratiche che, secondo le autorità europee, potevano spingere gli utenti a comprare in modo impulsivo o sulla base di informazioni incomplete o fuorvianti.

A conti fatti, chi usa l’app dovrebbe poter trovare prezzi e condizioni d’acquisto più chiari, così come sconti reali e meno elementi studiati a tavolino per mettere fretta. Una storia che però non termina qui, dal momento che gli Stati membri dovranno verificare che gli impegni vengano effettivamente rispettati.

Temu: cosa sparisce dall’app

Sarà un’app totalmente diversa, è evidente. Chi l’ha utilizzata a lungo sa bene quali sono le problematiche di cui si farà a meno. Come dimenticare gli avvisi che segnalano che un prodotto sta per esaurirsi, le offerte accompagnate dal conto alla rovescia e tutti quegli “sconti irripetibili”?

Bloccate inoltre tutte quelle meccaniche di gioco obbligatorie per poter accedere al marketplace, come la celebre ruota della fortuna. Sono infatti tecniche di vendita considerate aggressive, che puntano a trasformare lo shopping in un gioco e a far scattare l’acquisto impulsivo.

Recensioni, prezzi e rimborsi: le altre novità

Nel mirino delle autorità sono finite anche molte recensioni. Erano infatti sospettate di non essere autentiche. Commenti che possono far sembrare un prodotto migliore di quanto sia in realtà, agevolando l’acquisto. Temu si è impegnata a intervenire anche su questo fronte, oltre che sui finti sconti calcolati su prezzi di partenza poco realistici.

Novità importante anche per i resi. Le procedure di rimborso saranno semplificate e dovranno essere completate entro 14 giorni. Un punto che interessa molti utenti, visto che i tempi di rimborso sono spesso una delle principali fonti di lamentela sulle piattaforme di e-commerce.

Cosa rischia Temu se non rispetta gli impegni

Gli impegni non sono una semplice promessa. In caso di mancato rispetto, la società rischia sanzioni fino al 4% del fatturato annuo realizzato nei Paesi interessati.

L’accordo, però, non chiude tutti i fronti aperti con Bruxelles. Prosegue infatti il procedimento avviato dalla Commissione europea sulla vendita di prodotti illegali o non sicuri sulla piattaforma, un tema diverso da quello delle pratiche commerciali e ancora in fase di esame.