Quando il Sole si agita, la Terra se ne accorge: dalle sue superfici possono partire esplosioni di energia che attraversano lo spazio e raggiungono il nostro pianeta, interagendo con l’atmosfera e con le tecnologie che usiamo ogni giorno. Sono eventi affascinanti e potenti, che prendono il nome di tempeste solari.

Per anni si è pensato di conoscerne i limiti, ma una ricerca recente indica che la realtà potrebbe essere molto diversa: queste eruzioni sembrano più calde, più intense e quindi più incisive del previsto. Un ribaltamento che aggiunge nuove domande e che spinge a guardare a questo fenomeno con occhi diversi.

Il nuovo studio sui brillamenti solari

Ma torniamo alla ricerca. Pubblicata sul The Astrophysical Journal, è stata condotta e firmata da un gruppo della University of St Andrews in Scozia, guidato dal fisico solare Alexander Russell. Il team si è concentrato su un enigma che accompagna gli astronomi da decenni: capire con maggiore precisione quanto calore si libera davvero quando un brillamento solare esplode e investe lo spazio circostante.

Per affrontare la questione, gli studiosi hanno incrociato osservazioni raccolte da telescopi e satelliti con simulazioni al computer, cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica di queste eruzioni.

Il metodo seguito non è stato quello di guardare soltanto alla luce emessa, come si fa tradizionalmente, ma di analizzare come le particelle del plasma solare (elettroni e ioni) rispondono alla riconnessione magnetica, il processo che scatena i brillamenti. In questo modo, gli scienziati hanno potuto mettere a confronto dati sperimentali e modelli teorici, arrivando a un risultato che cambia sensibilmente la percezione di quanto accade sulla nostra stella.

Cosa vuol dire che le tempeste solari sono più forti del previsto?

Come abbiamo detto all’inizio, infatti, le tempeste solari sono più forti di quanto si fosse previsto. Cosa significa questo, nel dettaglio? È presto detto: quando un brillamento solare è più caldo del previsto, l’effetto non resta confinato al Sole. Le particelle ad alta energia e le espulsioni di massa coronale possono investire la magnetosfera terrestre, provocando tempeste geomagnetiche di intensità variabile.

L’agenzia statunitense NOAA classifica questi eventi su una scala da G1 a G5, dove i livelli più alti possono indurre correnti elettriche nelle reti di distribuzione, fino a generare blackout estesi. E non è tutto, perché i rischi non si limitano alla terraferma.

Satelliti e sistemi di navigazione sono particolarmente vulnerabili: l’aumento della densità dell’alta atmosfera può modificare le orbite dei veicoli in bassa quota, mentre le radiazioni possono danneggiare circuiti e sensori.

Anche i sistemi GPS e le comunicazioni radio a onde corte, usati soprattutto per le rotte aeree polari, possono subire disturbi o interruzioni improvvise. Infine, c’è un impatto culturale e sociale da considerare: le aurore boreali, spettacoli che diventano visibili anche a latitudini insospettabili durante gli eventi più forti. Bellissime, senza dubbio, ma questa stessa bellezza porta con sé la consapevolezza della nostra dipendenza da infrastrutture fragili.

Le implicazioni

Sì, perché reti elettriche, satelliti per telecomunicazioni, sistemi di osservazione della Terra e missioni spaziali umane sono tutte realtà che devono fare i conti con fenomeni naturali che, se più potenti del previsto, richiedono nuove forme di prevenzione e protezione. Per gli scienziati significa migliorare i modelli fisici che descrivono il plasma solare e affinare le previsioni di meteo spaziale, così da fornire allerte più accurate a operatori di satelliti, compagnie elettriche e agenzie spaziali.

In generale, però, più comprendiamo la portata reale delle tempeste solari, più possiamo valutare il loro impatto sulla società tecnologica e sulla cultura della sicurezza spaziale. Le immagini spettacolari delle aurore rimangono un richiamo potente, ma dietro la bellezza c’è la necessità di sviluppare una resilienza globale.

Sapere che il Sole può sorprenderci con eruzioni ben oltre le stime precedenti cambia il modo in cui guardiamo alla nostra stella e al legame invisibile ma costante che ci unisce a lei.