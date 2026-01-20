Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Una tempesta solare di grande intensità ha colpito la Terra e potrebbe generare a breve delle aurore boreali, ecco dove e quando

Nelle ultime ore, una forte tempesta solare ha iniziato a colpire la Terra. Si tratta di un fenomeno naturale che si ripete periodicamente, causando una serie di problematiche, come malfunzionamenti per le reti elettriche e per i sistemi satellitari, ma, nello stesso tempo, innescando veri e propri spettacoli rappresentati dalle aurore boreali. L’evento solare registrato nelle ultime ore ha un’intensità insolita e andrà monitorato con grande attenzione, anche per questioni legate alla ricerca scientifica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al fenomeno in corso e ai suoi possibili effetti sulla Terra.

La tempesta in corso

Secondo quanto rivelato dal centro di previsione meteorologica spaziale americano, la tempesta solare in corso ha causato una tempesta geomagnetica di livello 4 su una scala di 5 ed è destinata a perdere progressivamente di intensità nel corso delle prossime ore. L’evento in questione è considerato il più potente degli ultimi anni.

Per ritrovare una tempesta simile, infatti, bisogna tornare al 2003 e alla famosa “tempesta di Halloween” che fu la causa di vari blackout e di danni alle reti elettriche in vari punti della Terra, dalla Svezia fino al Sudafrica. Ad aver generato l’evento è stata una forte eruzione solare, registrata domenica scorsa.

Dal punto di vista fisico, la tempesta è dovuta alle particelle solari espulse, a seguito dell’eruzione, che entrano in contatto con il campo magnetico terrestre. Questa particolare interazione può dar vita a diversi fenomeni, aurore boreali comprese. Si tratta di un evento molto raro e che conferma ancora una volta l’influenza che il Sole può avere sulla Terra.

Le tempeste solari sono eventi molto affascinanti ma anche potenzialmente pericolosi che vanno monitorati e analizzati, con l’obiettivo di raccogliere dati per capire gli effetti sulla Terra e, eventualmente, tentare di prevenire problematiche ai sistemi di comunicazione e alla rete elettrica, dovute all’alterazione del campo magnetico.

Dove vedere l’aurora boreale (anche in Italia)

L’evento in questione potrebbe avere degli effetti sorprendenti sulla Terra. Oltre ai problemi alle reti elettriche e ai collegamenti satellitari, infatti, c’è la possibilità di apparizioni di aurore boreali, fenomeni solitamente limitati ad alcune aree del pianeta ma che per l’occasione potrebbero apparire anche in altre regioni, ben più al sud rispetto al solito. L’evento potrebbe avvenire nel corso delle prossime ore anche nel nord dell’Italia, dove vi sono state segnalazioni dal Piemonte e altre regioni.

Dagli USA viene ipotizzata la possibilità di avvistare le aurore boreali in zone insolite e, quindi, anche nella parte meridionale del Paese, fino all’Alabama. Ricordiamo che, in passato, fenomeni simili sono stati avvistati anche in Italia, generando dei veri e propri spettacoli in cielo. In passato sono apparse aurore fino all’equatore.

Se siete interessati alle aurore boreali in programma nel corso dei prossimi mesi vi rimandiamo all’approfondimento dedicato con tutte le previsioni per vedere l’aurora boreale nel 2026, periodo che potrebbe essere l’anno perfetto per avvistare questo genere di fenomeno.