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Il Sole è in forte attività e una tempesta geomagnetica è diretta verso la Terra: cosa succede tra il 19 e il 21 marzo e quali effetti sono attesi?

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Tra il 19 e il 21 marzo lo sguardo torna a volgersi (idealmente) verso il Sole, dove un’intensa attività sta dando origine a una tempesta geomagnetica diretta verso la Terra: un fenomeno che attraversa lo spazio e raggiunge il nostro pianeta, entrando in relazione con il suo campo magnetico e modificandone temporaneamente gli equilibri.

Gli effetti possono restare poco evidenti oppure manifestarsi in modi molto diversi: da una parte aurore che colorano i cieli, anche oltre le aree in cui compaiono di solito, dall’altra possibili interferenze nei sistemi su cui si regge la quotidianità, come comunicazioni, satelliti e reti elettriche.

Cosa sta succedendo sul Sole?

Una tempesta geomagnetica non è altro che un evento naturale, che peraltro ci ricorda quanto il legame tra ciò che accade nello spazio e la vita sulla Terra sia più diretto di quanto si immagini. Per chi non lo sapesse, si origina in seguito a un’intensa attività della nostra stella madre (il Sole) che generalmente conduce a una o più espulsioni di massa coronale, le cosiddette CME.

Le CME altro non sono che enormi quantità di plasma e particelle cariche che vengono scagliate nello spazio dalla corona solare e che, quando sono dirette verso la Terra, possono raggiungerla nel giro di uno o due giorni, viaggiando a velocità elevatissime. Ecco, in queste ore il Sole sta mostrando regioni particolarmente attive, caratterizzate da campi magnetici instabili capaci di liberare energia in modo improvviso.

Le immagini diffuse dagli osservatori solari e rilanciate anche dai centri di monitoraggio, come quelli collegati alla NOAA, mostrano proprio queste aree turbolente e le espulsioni in atto: segnali chiari di un’attività in aumento che viene costantemente seguita per prevederne gli effetti.

Quando una CME impatta con il campo magnetico terrestre, lo comprime e ne altera temporaneamente l’equilibrio, dando origine alla tempesta geomagnetica. È in questo passaggio che si innescano sia i fenomeni più spettacolari, come le aurore, sia quelli meno visibili ma più delicati, legati alle possibili interferenze sui sistemi tecnologici.

I possibili effetti

Come abbiamo abbondantemente detto, gli effetti si distribuiscono su più livelli e con intensità diverse, a seconda della forza dell’impatto e della risposta del campo magnetico terrestre. A essere coinvolto è soprattutto l’ambiente spaziale attorno al pianeta: qui le particelle cariche possono interferire con il funzionamento dei satelliti, alterare i segnali radio e creare disturbi nei sistemi di navigazione, compreso il GPS.

Le conseguenze possono poi scendere fino alle infrastrutture a terra. Le reti elettriche, in particolare, sono tra i sistemi più sensibili: le correnti geomagneticamente indotte possono generare anomalie, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di effetti temporanei e sotto controllo. Sul piano visivo, invece, il fenomeno più evidente è quello delle aurore, che durante eventi più intensi possono spingersi oltre le consuete aree polari.

In Italia gli effetti attesi restano generalmente più contenuti, ma non del tutto assenti. Eventuali disturbi nei sistemi di comunicazione o nella precisione dei segnali satellitari sono possibili, soprattutto nelle fasi più attive della tempesta. Sul fronte osservativo, l’attenzione è tutta per le aurore.

Le aurore boreali in Italia

Sì, perché anche se sono tipiche delle alte latitudini, le aurore boreali negli ultimi anni si sono spinte più volte fino all’Italia in occasione di tempeste geomagnetiche particolarmente intense. Episodi documentati si sono verificati nel 2023, nel 2024, nel 2025 e persino il mese scorso, a gennaio del 2026, quando il cielo si è tinto di rosso e viola in diverse regioni del Nord, dalla Valle d’Aosta al Veneto, fino ad arrivare in modo più attenuato anche al Centro.

Le condizioni ideali si verificano nelle ore notturne, lontano dall’inquinamento luminoso e con cieli sereni, soprattutto tra le 22 e le prime ore del mattino. Le segnalazioni più frequenti arrivano dalle zone alpine e prealpine, ma in eventi più forti il fenomeno è stato osservato anche in pianura e lungo le coste adriatiche. La possibilità che si ripeta dipende dall’intensità della tempesta: più è elevata, più aumenta la probabilità di vedere le aurore anche a latitudini insolite.

Quali rischi si corrono davvero?

Vale la pena sottolineare, anche se lo abbiamo accennato, che le conseguenze critiche reali delle tempeste sono (almeno per il momento) generalmente limitate e gestibile. I sistemi più esposti, come satelliti, comunicazioni radio e reti elettriche, sono monitorati costantemente e progettati per resistere a queste sollecitazioni, anche grazie ai sistemi di allerta che permettono di intervenire in anticipo.

Più che di pericolo, si parla quindi di attenzione: gli enti scientifici e le agenzie spaziali seguono l’evoluzione dell’evento per ridurre eventuali disagi e mantenere sotto controllo le infrastrutture più sensibili. Per chi osserva dalla Terra, il fenomeno resta soprattutto un’occasione per alzare lo sguardo al cielo, con la consapevolezza che anche gli eventi più intensi rientrano in dinamiche naturali già conosciute e studiate.