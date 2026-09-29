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Una profonda depressione atlantica minaccia l’Europa occidentale e potrebbe trasformarsi nella tempesta Austen, con pressione molto bassa e forte instabilità.

Il Regno Unito rischia piogge intense, raffiche di vento e un brusco cambio dopo una fase insolitamente mite, mentre il nome resta incerto.

Per l’Italia prevale l’alta pressione, con tempo generalmente stabile, qualche pioggia al Nord-Ovest e variabilità limitata tra Sicilia orientale e Calabria ionica.

Una profonda depressione atlantica si prepara a condizionare il tempo sull’Europa occidentale. Il sistema potrebbe diventare Austen, la prima tempesta della stagione ciclonica europea 2026/2027 secondo la lista predisposta dal Met Office insieme a Met Éireann e KNMI. Il nome, però, non è ancora ufficiale.

Gli effetti più evidenti sono attesi soprattutto sul Regno Unito, mentre l’Italia dovrebbe rimanere lontana dalla fase di maltempo più intensa. Sul nostro Paese continuerà infatti a esercitare la propria influenza un robusto campo di alta pressione, esteso su una parte consistente del continente.

Perché la tempesta Austen viene osservata con attenzione?

L’attenzione è legata soprattutto alla possibile intensità della depressione. Le proiezioni indicano un ciclone extratropicale molto profondo, con valori minimi di pressione che potrebbero scendere sotto i 950 hPa. Se la previsione fosse confermata, sarebbe un valore eccezionale per il mese di settembre.

Nel Regno Unito il peggioramento sarà preceduto da una fase insolitamente mite. Secondo il Met Office, il profondo minimo sull’Atlantico richiamerà inizialmente aria più calda, con temperature che potranno raggiungere i 27 °C.

In seguito aumenteranno piogge e vento. Il servizio meteorologico britannico prevede raffiche superiori alle 50 miglia orarie (80 km/h) sulle coste più esposte del nord-ovest. Nelle aree occidentali maggiormente coinvolte dalle precipitazioni potranno invece essere superati localmente i 40 millimetri di pioggia.

Non è ancora certo che il sistema raggiunga le condizioni necessarie per ricevere un nome ufficiale. Se accadesse, diventerebbe Austen, in onore di Austen Nagle, primo direttore del servizio meteorologico irlandese, che ricoprì inoltre il ruolo di presidente della Commissione di Meteorologia Aeronautica per l’Organizzazione Meteorologica Mondiale. La scelta è legata alle iniziative per il 90° anniversario di Met Éireann.

La lista ufficiale dei nomi viene redatta congiuntamente dai servizi meteorologici di Regno Unito (Met Office), Irlanda (Met Éireann) e Paesi Bassi (KNMI) per omaggiare figure storiche della meteorologia

Che cosa cambia per l’Italia con la tempesta: previsioni meteo

Per l’Italia lo scenario è decisamente diverso. La depressione atlantica dovrebbe restare abbastanza lontana da evitare un peggioramento paragonabile a quello previsto sull’Europa occidentale.

A metà settimana una perturbazione riuscirà comunque ad avvicinarsi al nostro Paese. Gli effetti saranno più evidenti al Nord-Ovest, dove aumenterà la nuvolosità e potrà verificarsi qualche pioggia sporadica. L’alta pressione, però, non dovrebbe indebolirsi in modo significativo.

Al Sud continuerà una certa variabilità sulla Sicilia orientale (la porzione geografica dell’isola che si affaccia principalmente sul Mar Ionio e comprende la fascia compresa tra lo Stretto di Messina e l’estremo lembo meridionale di Capo Passero) e sul versante ionico della Calabria (la fascia costiera e collinare della regione che si affaccia sul Mar Ionio), con la possibilità di brevi piovaschi isolati. Sul resto del Paese prevarranno condizioni generalmente stabili.

Le temperature dovrebbero inoltre mantenersi superiori alle medie stagionali in molte zone. Verso il fine settimana è previsto un nuovo aumento della stabilità, mentre sul Regno Unito l’alta pressione dovrebbe gradualmente tornare a rafforzarsi.

La possibile Austen interesserà quindi soprattutto l’Atlantico e l’Europa occidentale. Per l’Italia, almeno secondo le indicazioni attuali, non è previsto un coinvolgimento diretto della tempesta.