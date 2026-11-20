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Clima e natalità in Italia: la ricerca pubblicata su Population and Environment stima 192 nascite in meno per ogni giornata di caldo intenso. Ecco i dati.

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Esiste una relazione tra il clima e la natalità. La conferma arriva da uno studio realizzato dall’Università di Bologna che ha analizzato i dati registrati in Italia in un periodo di 20 anni, dal 2003 al 2022.

Stando a quanto emerso dall’indagine, una giornata con una temperatura media superiore a 25 gradi può portare a una riduzione delle nascite (a distanza di nove mesi dalla giornata stessa).

Andiamo ad analizzare tutti i dettagli.

Una relazione reale?

Secondo Federica Querin, una delle autrici dello studio, l’analisi dei dati chiarisce che:

“Anche se non è chiaro il motivo, la tempistica è indicativa: il calo emerge nove-dieci mesi dopo l’esposizione a giornate particolarmente calde, e ciò rende il periodo intorno al concepimento il momento più plausibile in cui si manifesta l’effetto”

Si tratta di un dato rilevante, soprattutto considerando quanto sta avvenendo in Italia, Paese stretto tra una crisi demografica profonda e un’elevata esposizione al riscaldamento globale.

Negli ultimi cinque anni, infatti, il continente europeo ha registrato temperature medie di circa 2,4 °C superiori rispetto ai livelli preindustriali, con l’area del Mediterraneo tra le più esposte a questo trend.

In un Paese che già convive con uno dei tassi di fecondità più bassi d’Europa, l’aumento della frequenza e dell’intensità delle ondate di calore aggiunge quindi un ulteriore fattore di pressione su un equilibrio demografico già fragile.

I numeri

Per fotografare il fenomeno con precisione, il team di ricerca ha messo a confronto i registri demografici mensili dell’Istat con gli archivi meteo europei, coprendo 107 province italiane e assemblando un database di 25.680 rilevazioni mensili.

Il termometro è stato suddiviso in sette scaglioni, dai giorni sottozero fino a quelli oltre i 25 gradi. Un chiarimento è d’obbligo per non fraintendere i dati: la soglia non si riferisce al picco massimo del pomeriggio, ma alla media delle 24 ore, che comprende quindi anche il raffrescamento notturno.

Mettendo a paragone un giorno oltre i 25 gradi medi con una giornata mite di riferimento (tra 10 e 15 gradi), il tasso di fecondità totale scende dello 0,31% nove mesi più tardi. Su scala nazionale, il conto è concreto: ogni giornata rovente in più si traduce in circa 192 bambini nati in meno.

Secondo le ipotesi del team di ricerca, all’origine del fenomeno potrebbero esserci un cambiamento nelle abitudini e nella vita intima, una riduzione temporanea della fertilità biologica, aborti spontanei nelle primissime fasi della gestazione oppure un mix di questi elementi.

Il freddo, al contrario, non sembra esercitare alcun impatto rilevante sull’andamento demografico. Per avere la certezza che il responsabile fosse proprio il calore, le ricercatrici hanno filtrato i risultati considerando anche altri parametri ambientali: qualità dell’aria, piogge, copertura vegetale, tasso di umidità e irraggiamento solare.

Lo studio completo, intitolato The effect of temperature on fertility: a province-level analysis of monthly total fertility rates in Italy in 2003–2022 e firmato da Melissa Barba, Raya Muttarak e Federica Querin, è stato pubblicato sulla rivista Population and Environment.