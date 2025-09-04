Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Al WordCamp US 2025 WordPress presenta Telex, strumento AI che genera blocchi e plugin. È un prototipo, ma promette di rivoluzionare la creazione di siti web

Primakov/Shutterstock

In sintesi

Telex è il nuovo strumento AI di WordPress per generare blocchi e plugin a partire da semplici prompt.

È ancora sperimentale, ma apre la strada a una pubblicazione più accessibile e democratica.

WordPress, una delle piattaforme di pubblicazione web più utilizzate al mondo, si fa strada nel campo dell’intelligenza artificiale. Dopo il lancio di AI website builder la scorsa primavera, ora è tempo di un’altra interessante novità. Durante il WordCamp US 2025 di Portland Matt Mullenweg, co-fondatore e CEO di Automattic (l’azienda legata a WordPress), ha presentato Telex, un nuovo strumento sperimentale che sfrutta l’AI per semplificare la creazione di contenuti e funzionalità per i siti basati su WordPress. L’obiettivo è lo stesso che ha guidato il progetto sin dagli inizi: rendere accessibile a tutti la costruzione e la gestione di siti web, riducendo la barriera delle competenze tecniche.

A cosa serve il tool AI Telex

Telex è stato ideato per aiutare sviluppatori e creatori di contenuti a generare rapidamente i cosiddetti blocchi Gutenberg, ovvero gli elementi modulari che compongono le pagine di un sito WordPress, come testi, immagini, colonne e animazioni.

Il funzionamento è semplice: l’utente inserisce un prompt, ossia una descrizione del contenuto che desidera, e il sistema restituisce un pacchetto in formato .zip che può essere installato come plugin sia su un sito WordPress tradizionale sia su WordPress Playground, l’ambiente che consente di testare WordPress direttamente dal browser senza necessità di hosting.

Lo strumento al momento è accessibile dal dominio telex.automattic.ai. La novità ha suscitato un certo interesse, soprattutto perché le potenzialità dell’intelligenza artificiale qui vengono utilizzate per aprire nuove possibilità a chi vuole sperimentare funzioni personalizzate senza dover scrivere codice.

Durante la presentazione ufficiale è anche stato mostrato un esempio concreto delle potenzialità di Telex, sviluppando in pochi minuti una semplice animazione di marketing.

Un prototipo ancora da migliorare

Non è un segreto che Telex sia ancora un prototipo. I primi tester hanno segnalato diversi progetti non perfettamente funzionanti o bisognosi di ulteriori correzioni, a conferma del fatto che il percorso di sviluppo di questo promettente tool è appena iniziato.

Mullenweg stesso ha sottolineato il carattere sperimentale del progetto, ma si è detto convinto che l’AI possa giocare un ruolo fondamentale nel futuro di WordPress, favorendo una pubblicazione sempre più democratica: strumenti potenti, open source, accessibili in più lingue e a basso costo.

Il CEO ha inoltre riconosciuto che i rapidi progressi dell’intelligenza artificiale possono suscitare preoccupazioni e dibattiti, ma nonostante ciò vede in questa tecnologia un’enorme opportunità di crescita. «È un momento incredibilmente stimolante per costruire per WordPress», ha dichiarato, ribadendo come l’obiettivo rimanga quello di rendere più semplice e inclusiva la creazione di contenuti online.