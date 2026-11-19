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Lo smart TV Samsung con schermo OLED da 48 pollici e tecnologia Glare Free è in offerta al minimo storico con uno sconto del 43%.

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Samsung QE48S92HAEXZT è disponibile con uno sconto del 43%, con immagini OLED 4K e funzioni dedicate anche al gaming.

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Il televisore combina la tecnologia Glare Free con OLED HDR+ e Real Black & Real Color per intervenire su riflessi, luminosità, contrasto e resa dei neri. Il processore NQ4 AI Gen3 supporta l’upscaling 4K e la funzione Vision AI Companion permette di fare domande sullo schermo. Per film, partite e videogiochi sono presenti Dolby Atmos, OTS Lite e Motion Xcelerator fino a 165 Hz.

Samsung QE48S92HAEXZT in offerta: sconto del 43%

La TV Samsung da 48 pollici è proposta a 853,90 euro, con uno sconto del 43% indicato nell’offerta. Le informazioni disponibili non specificano il prezzo precedente, quindi non è possibile quantificare il risparmio in euro né confrontarlo con altri televisori della stessa fascia. Non sono riportati dettagli su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la pagina per verificare le condizioni aggiornate: la Samsung QE48S92HAEXZT è disponibile con uno sconto del 43%.

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Il televisore Samsung con OLED 4K e gaming a 165 Hz

Per scegliere una TV che accompagni diversi tipi di contenuto, contano sia la resa delle immagini sia le funzioni audio e di gioco. Ecco gli elementi distintivi di questo modello:

Pannello OLED 4K con Glare Free: la tecnologia anti-riflesso è pensata per ridurre i riflessi sullo schermo, mentre Real Black & Real Color punta su neri più profondi e colori vividi. OLED HDR+ e Auto HDR Remastering Pro ottimizzano luminosità e contrasto.

la tecnologia anti-riflesso è pensata per ridurre i riflessi sullo schermo, mentre Real Black & Real Color punta su neri più profondi e colori vividi. OLED HDR+ e Auto HDR Remastering Pro ottimizzano luminosità e contrasto. Processore NQ4 AI Gen3 e upscaling 4K AI Upscaling Pro: l’elaborazione AI supporta la visualizzazione dei contenuti con upscaling. Vision AI Companion aggiunge la possibilità di porre domande direttamente sullo schermo.

l’elaborazione AI supporta la visualizzazione dei contenuti con upscaling. Vision AI Companion aggiunge la possibilità di porre domande direttamente sullo schermo. Dolby Atmos e OTS Lite: l’audio segue l’azione e il Dolby Atmos è pensato per un suono 3D avvolgente, così film e programmi possono contare su una componente sonora più coinvolgente.

l’audio segue l’azione e il Dolby Atmos è pensato per un suono 3D avvolgente, così film e programmi possono contare su una componente sonora più coinvolgente. Motion Xcelerator fino a 165 Hz: la frequenza è pensata per rendere più fluida l’azione nei giochi. Ultimate Gaming Pack con FreeSync Premium Pro completa le funzioni gaming; AI Soccer Mode ottimizza immagini e audio durante le partite.

la frequenza è pensata per rendere più fluida l’azione nei giochi. Ultimate Gaming Pack con FreeSync Premium Pro completa le funzioni gaming; AI Soccer Mode ottimizza immagini e audio durante le partite. Design LaserSlim: il profilo sottile è una caratteristica estetica del televisore. Nella confezione sono inclusi telecomando numerico, telecomando SolarCell, cavo di alimentazione e manuale utente.

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FAQ La Samsung QE48S92HAEXZT è una TV OLED 4K? Sì, la scheda la descrive come una Smart TV OLED 4K da 48 pollici. Quali funzioni supporta per il gaming? Include Motion Xcelerator fino a 165 Hz, Ultimate Gaming Pack con FreeSync Premium Pro e AI Soccer Mode. Quali telecomandi sono inclusi? La confezione include un telecomando numerico e un telecomando SolarCell. Quali sono le dimensioni con la base? Le dimensioni indicate sono 106,93 × 68,59 × 26,52 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.