Samsung, lo smart TV OLED da 48 pollici crolla di prezzo: va comprato subito
Lo smart TV Samsung con schermo OLED da 48 pollici e tecnologia Glare Free è in offerta al minimo storico con uno sconto del 43%.
Samsung QE48S92HAEXZT è disponibile con uno sconto del 43%, con immagini OLED 4K e funzioni dedicate anche al gaming.
Il televisore combina la tecnologia Glare Free con OLED HDR+ e Real Black & Real Color per intervenire su riflessi, luminosità, contrasto e resa dei neri. Il processore NQ4 AI Gen3 supporta l’upscaling 4K e la funzione Vision AI Companion permette di fare domande sullo schermo. Per film, partite e videogiochi sono presenti Dolby Atmos, OTS Lite e Motion Xcelerator fino a 165 Hz.
Samsung QE48S92HAEXZT in offerta: sconto del 43%
La TV Samsung da 48 pollici è proposta a 853,90 euro, con uno sconto del 43% indicato nell’offerta. Le informazioni disponibili non specificano il prezzo precedente, quindi non è possibile quantificare il risparmio in euro né confrontarlo con altri televisori della stessa fascia. Non sono riportati dettagli su pagamento a rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi per il reso. Puoi consultare la pagina per verificare le condizioni aggiornate: la Samsung QE48S92HAEXZT è disponibile con uno sconto del 43%.
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Il televisore Samsung con OLED 4K e gaming a 165 Hz
Per scegliere una TV che accompagni diversi tipi di contenuto, contano sia la resa delle immagini sia le funzioni audio e di gioco. Ecco gli elementi distintivi di questo modello:
- Pannello OLED 4K con Glare Free: la tecnologia anti-riflesso è pensata per ridurre i riflessi sullo schermo, mentre Real Black & Real Color punta su neri più profondi e colori vividi. OLED HDR+ e Auto HDR Remastering Pro ottimizzano luminosità e contrasto.
- Processore NQ4 AI Gen3 e upscaling 4K AI Upscaling Pro: l’elaborazione AI supporta la visualizzazione dei contenuti con upscaling. Vision AI Companion aggiunge la possibilità di porre domande direttamente sullo schermo.
- Dolby Atmos e OTS Lite: l’audio segue l’azione e il Dolby Atmos è pensato per un suono 3D avvolgente, così film e programmi possono contare su una componente sonora più coinvolgente.
- Motion Xcelerator fino a 165 Hz: la frequenza è pensata per rendere più fluida l’azione nei giochi. Ultimate Gaming Pack con FreeSync Premium Pro completa le funzioni gaming; AI Soccer Mode ottimizza immagini e audio durante le partite.
- Design LaserSlim: il profilo sottile è una caratteristica estetica del televisore. Nella confezione sono inclusi telecomando numerico, telecomando SolarCell, cavo di alimentazione e manuale utente.
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FAQ
Sì, la scheda la descrive come una Smart TV OLED 4K da 48 pollici.
Include Motion Xcelerator fino a 165 Hz, Ultimate Gaming Pack con FreeSync Premium Pro e AI Soccer Mode.
La confezione include un telecomando numerico e un telecomando SolarCell.
Le dimensioni indicate sono 106,93 × 68,59 × 26,52 cm.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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