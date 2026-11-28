LG Micro RGB da 100 pollici, maxi dimensioni e maxi sconto: risparmi migliaia di euro
Offerta shock per lo smart TV LG Micro RGB da 100 pollici: solo acquistandolo oggi risparmi più di 6000 euro. Scopri la promo.
Guardare film e giocare su uno schermo ampio, con colori brillanti e immagini fluide, è una priorità per chi vuole portare l’intrattenimento in salotto. La LG Micro RGB da 100 pollici è disponibile con uno sconto del 54%.
La TV combina una risoluzione 4K con la retroilluminazione a tre LED micro indipendenti, dedicati ai colori rosso, verde e blu. La tecnologia è pensata per offrire colori brillanti e una gamma cromatica ampia; il Micro Dimming Ultra gestisce migliaia di zone per migliorare contrasto e resa delle scene. Per film e serie TV sono presenti Dolby Vision e Dolby Atmos, mentre le funzioni con Google Gemini permettono di cercare contenuti e chiedere suggerimenti.
LG Micro RGB da 100 pollici: sconto del 54% e prezzo di 5.999 euro
Chi sta valutando una TV di grande formato può trovare la LG Micro RGB 100 pollici al prezzo indicato di 5.999 euro, con uno sconto del 54%. Per usufruire della promozione, acquista ora la LG Micro RGB con sconto del 54%. Le informazioni disponibili non specificano scadenza, pagamento a rate, coupon, benefici Prime o tempi di reso.
Acquista ora LG Micro RGB in offerta
La TV LG con tecnologia RGB e Motion Booster 330
Se cerchi una TV capace di accompagnare sia le serate cinema sia le sessioni di gioco, queste caratteristiche aiutano a capire cosa offre il modello:
- Schermo da 100 pollici e risoluzione 4K: il grande formato offre una visione ampia per film, serie e contenuti di intrattenimento condivisi in famiglia.
- Retroilluminazione Micro RGB: tre LED indipendenti, rossi, verdi e blu, sono dedicati alla resa dei colori, per immagini vivaci durante la visione.
- Copertura del 100% degli spazi colore BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB: l’ampia gamma cromatica è indicata per film, grafica e videogiochi.
- Micro Dimming Ultra: migliaia di zone di dimming vengono controllate con precisione per intervenire su neri, luminosità e contrasto, anche in ambienti molto luminosi.
- Motion Booster 330: consente di giocare in 4K fino a 165 fps oppure in 1080p fino a 330 fps, con supporto indicato per PS5 e Xbox Series X.
- Processore α11 Gen3 con Dual AI Engine: gestisce i LED RGB con l’intelligenza artificiale, mentre Google Gemini supporta la ricerca di contenuti e le richieste di suggerimenti.
- Dolby Vision e Dolby Atmos: le due tecnologie sono pensate per rendere più coinvolgenti la visione di film e serie TV.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dello sconto del 54% sulla LG Micro RGB da 100 pollici.
Scopri altri smart TV in promo da oggi su Amazon.
FAQ
Sì, Motion Booster 330 consente di giocare in 4K fino a 165 fps.
Le informazioni del prodotto citano PS5 e Xbox Series X.
Sì, sono indicati entrambi per la visione di film e serie TV.
Può aiutare a cercare contenuti e fornire suggerimenti, per esempio su film e altri argomenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.