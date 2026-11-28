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Guardare film e giocare su uno schermo ampio, con colori brillanti e immagini fluide, è una priorità per chi vuole portare l’intrattenimento in salotto. La LG Micro RGB da 100 pollici è disponibile con uno sconto del 54%.

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La TV combina una risoluzione 4K con la retroilluminazione a tre LED micro indipendenti, dedicati ai colori rosso, verde e blu. La tecnologia è pensata per offrire colori brillanti e una gamma cromatica ampia; il Micro Dimming Ultra gestisce migliaia di zone per migliorare contrasto e resa delle scene. Per film e serie TV sono presenti Dolby Vision e Dolby Atmos, mentre le funzioni con Google Gemini permettono di cercare contenuti e chiedere suggerimenti.

LG Micro RGB da 100 pollici: sconto del 54% e prezzo di 5.999 euro

Chi sta valutando una TV di grande formato può trovare la LG Micro RGB 100 pollici al prezzo indicato di 5.999 euro, con uno sconto del 54%. Per usufruire della promozione, acquista ora la LG Micro RGB con sconto del 54%. Le informazioni disponibili non specificano scadenza, pagamento a rate, coupon, benefici Prime o tempi di reso.

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La TV LG con tecnologia RGB e Motion Booster 330

Se cerchi una TV capace di accompagnare sia le serate cinema sia le sessioni di gioco, queste caratteristiche aiutano a capire cosa offre il modello:

Schermo da 100 pollici e risoluzione 4K : il grande formato offre una visione ampia per film, serie e contenuti di intrattenimento condivisi in famiglia.

: il grande formato offre una visione ampia per film, serie e contenuti di intrattenimento condivisi in famiglia. Retroilluminazione Micro RGB : tre LED indipendenti, rossi, verdi e blu, sono dedicati alla resa dei colori, per immagini vivaci durante la visione.

: tre LED indipendenti, rossi, verdi e blu, sono dedicati alla resa dei colori, per immagini vivaci durante la visione. Copertura del 100% degli spazi colore BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB : l’ampia gamma cromatica è indicata per film, grafica e videogiochi.

: l’ampia gamma cromatica è indicata per film, grafica e videogiochi. Micro Dimming Ultra : migliaia di zone di dimming vengono controllate con precisione per intervenire su neri, luminosità e contrasto, anche in ambienti molto luminosi.

: migliaia di zone di dimming vengono controllate con precisione per intervenire su neri, luminosità e contrasto, anche in ambienti molto luminosi. Motion Booster 330 : consente di giocare in 4K fino a 165 fps oppure in 1080p fino a 330 fps, con supporto indicato per PS5 e Xbox Series X.

: consente di giocare in 4K fino a 165 fps oppure in 1080p fino a 330 fps, con supporto indicato per PS5 e Xbox Series X. Processore α11 Gen3 con Dual AI Engine : gestisce i LED RGB con l’intelligenza artificiale, mentre Google Gemini supporta la ricerca di contenuti e le richieste di suggerimenti.

: gestisce i LED RGB con l’intelligenza artificiale, mentre Google Gemini supporta la ricerca di contenuti e le richieste di suggerimenti. Dolby Vision e Dolby Atmos: le due tecnologie sono pensate per rendere più coinvolgenti la visione di film e serie TV.

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FAQ La LG Micro RGB supporta il gaming in 4K? Sì, Motion Booster 330 consente di giocare in 4K fino a 165 fps. Quali console sono indicate come compatibili? Le informazioni del prodotto citano PS5 e Xbox Series X. La TV integra Dolby Vision e Dolby Atmos? Sì, sono indicati entrambi per la visione di film e serie TV. Quali funzioni offre Google Gemini? Può aiutare a cercare contenuti e fornire suggerimenti, per esempio su film e altri argomenti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.