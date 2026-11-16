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Cos'è lo ione triidrogeno e perché la sua luce era considerata inosservabile? Scopri come il telescopio Webb ha risolto un enigma lungo quattro decenni.

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C’è una particella fondamentale nascosta nello spazio profondo, un vero e proprio motore chimico essenziale per forgiare i mattoni della vita. Parliamo dello ione triidrogeno, una microscopica architettura composta da tre nuclei di idrogeno tenuti insieme da soli due elettroni. Per decenni, questa molecola ha custodito un mistero apparentemente irrisolvibile.

La sua importanza è tale che gli astronomi la chiamano affettuosamente “la molecola che ha creato l’Universo”. Oltre a nascondersi nelle fredde nubi interstellari, sappiamo che è in parte responsabile anche degli spettacolari bagliori aurorali che illuminano i poli del pianeta Giove.

Andiamo a scoprire gli ultimi dettagli in merito, legati a un nuovo studio che ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in merito alla questione, gettando le basi per nuove indagini scientifiche.

Una questione di forma

Il problema risiede nella sua forma: un triangolo perfetto. Grazie a questa simmetria assoluta, quando la particella ruota nello spazio, il suo bilanciamento elettrico resta inalterato, impedendole di emettere i classici segnali luminosi che gli astronomi usano per rintracciare le molecole.

Nel 1986, tuttavia, gli astrofisici Fu-Shih Pan e Takeshi Oka dell’Università di Chicago ipotizzarono che il movimento rotatorio, generando forza centrifuga, potesse “stirare” impercettibilmente il triangolo, permettendo alla molecola di rilasciare una radiazione debolissima, definita “proibita” dalle regole tradizionali della chimica.

Per quarant’anni, nessuno strumento terrestre o spaziale è mai riuscito a captarla.

Una scoperta sorprendente

Oggi, l’incredibile sensibilità agli infrarossi del telescopio James Webb, che di recente potrebbe aver scoperto una stella – buco nero mai vista prima, ha finalmente chiuso il caso. Un gruppo di ricercatori ha puntato lo strumento verso Herbig-Haro 168.

Si tratta di un ambiente estremo, dove una stella appena nata spara getti di materia a velocità molto elevata contro le nubi di gas vicine, innescando onde d’urto imponenti e temperature roventi.

Sbirciando oltre le dense polveri stellari, gli scienziati hanno trovato esattamente ciò che cercavano. Non hanno captato un solo segnale, ma diverse tracce inequivocabili che confermano le teorie di quarant’anni fa.

C’è ancora da indagare

La scoperta, però, porta con sé un nuovo enigma. Questa sfuggente luce si è rivelata più intensa di quanto ci si aspettasse. Attualmente, le simulazioni fisiche su come si comportano i gas investiti da simili onde d’urto faticano a spiegare una luminosità così elevata.

Il mistero si infittisce, ma in modo positivo: rintracciando lo stesso identico segnale in una seconda area di formazione stellare, gli astronomi hanno capito di avere tra le mani uno strumento inedito. Ora, quella debole luce “proibita” potrà essere usata come una nuova torcia per esplorare le reazioni chimiche nell’universo.

La ricerca è disponibile tramite The Astrophysical Journal Letters. Il paper è intitolato First detection of the forbidden rotational spectrum of H+3 e porta la firma di David A. Neufeld (JHU), Joel D. Green (STScI), Dan M. Watson (Rochester), Paule Sonnentrucker (STScI, ESA).