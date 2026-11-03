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Il telescopio spaziale Swift della NASA sta per rientrare nell’atmosfera terrestre. La sua missione orbitale, iniziata 22 anni fa, si prepara alla conclusione, dopo un tentativo fallito di innalzare l’orbita. Il telescopio precipiterà sulla Terra, disintegrandosi nel passaggio tramite i vari strati di atmosfera. Si chiude una missione spaziale di grande successo. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito.

La missione si chiude

Swift è stato lanciato il 20 novembre del 2004 e si è subito posizionato in orbita terrestre bassa. La missione, inizialmente, prevedeva una durata di circa due anni, ma le osservazioni del telescopio sono andate ben oltre, permettendo agli scienziati di raccogliere diversi dati su vari fenomeni registrati in questi anni.

Il telescopio ha perso gradualmente quota e una missione di salvataggio organizzata dalla NASA, con il coinvolgimento di Katalyst Space Technologies, non è riuscita a ripristinare l’orbita corretta.

Il rapido decadimento orbitale che ha condannato il telescopio non è del tutto casuale, ma è strettamente legato ai recenti picchi del ciclo solare. Le intense tempeste geomagnetiche e l’elevata attività del Sole hanno causato una fisiologica espansione degli strati più alti dell’atmosfera terrestre.

NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Swift, anche dopo il tentativo di salvataggio, ha continuato a raccogliere dati, almeno fino allo scorso 2 ottobre, quando la sua altitudine è calata in modo significativo e il telescopio non è più stato in grado di mantenere un orientamento stabile per le sue osservazioni. La NASA, quindi, ha decretato la fine della missione.

Pur non avendo raggiunto l’obiettivo finale a causa di complicazioni durante le manovre di precisione, la missione ha fornito dati preziosi alla NASA per perfezionare le future operazioni robotiche di recupero e rifornimento dei satelliti nello spazio.

Nei suoi 22 anni di onorato servizio, Swift ha rivoluzionato l’astrofisica moderna diventando il principale cacciatore di lampi di raggi gamma (GRB, Gamma-Ray Bursts). Queste esplosioni, le più luminose e potenti dell’universo, sono spesso generate dal collasso di stelle massicce o dalla fusione di stelle di neutroni e buchi neri.

Quando avverrà lo schianto

Swift dovrebbe rientrare nell’atmosfera terrestre nel corso della giornata di venerdì. Come sottolineato in precedenza, il veicolo (da circa 1,5 tonnellate) si disintegrerà quasi completamente. Alcuni elementi, come i componenti di tungsteno e frammenti degli specchi, potrebbero resistere e raggiungere il suolo.

Secondo Brad Cenko, responsabile scientifico della missione, che ha parlato con l’Associated Press, al momento non c’è ancora una zona di rientro precisa. L’area individuata per la caduta dei detriti comprende parti dell’Africa, dell’Australia, dell’India, del Sud-est asiatico, dell’America Centrale e del Sud America. Lo scenario più probabile vede la caduta dei detriti nell’oceano. Il rischio per le aree abitate è considerato molto basso.

Con la disintegrazione di Swift, l’astrofisica perde il suo osservatore più reattivo, capace di ruotare in pochi secondi per puntare l’obiettivo verso eventi transitori improvvisi. La sorveglianza del cosmo, tuttavia, non rimarrà sguarnita. Il monitoraggio dei lampi di raggi gamma proseguirà grazie al telescopio spaziale Fermi della NASA e, soprattutto, alla missione internazionale SVOM.