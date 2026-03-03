Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Telegram continua ad aggiornarsi, introducendo mese dopo mese funzioni inedite per la sua applicazione con l’obiettivo di offrire agli utenti un servizio completo sotto tutti i punti di vista.

Con il nuovo aggiornamento, in particolare, l’app registra il debutto di alcune funzioni pensate per offrire una privacy maggiore, con l’introduzione anche del blocco agli screenshot nelle chat private che la sua rivale principale, WhatsApp, non offre.

Le novità di Telegram non finiscono qui, però. Andiamo a scoprire tutte le nuove funzioni che vanno ad arricchire l’app a partire dal mese di marzo.

Chat più sicure per Telegram?

Il nuovo aggiornamento di Telegram, app che deve fare i conti con un forte aumento delle truffe, ha esteso alle chat alcune funzioni per la protezione della privacy già introdotte nei gruppi. Gli utenti ora possono disattivare la condivisione dei messaggi in una conversazione privata specifica.

Una volta attivata questa funzione, il proprio interlocutore non può inoltrare messaggi in un’altra chat e, soprattutto, non può effettuare screenshot delle conversazioni.

Da segnalare che viene impedito anche il salvataggio dei media sul proprio dispositivo, garantendo un livello di protezione superiore per tutta la conversazione.

Per attivare questa protezione basta premere sul profilo del proprio interlocutore e poi sui tre punti. A questo punto è necessario premere su Disattiva condivisione.

C’è un dettaglio importante da non sottovalutare: per il momento, infatti, le funzioni di protezione delle chat private non sono accessibili a tutti ma sono disponibili esclusivamente per gli utenti Telegram Premium, servizio attivabile direttamente in-app e che offre tante funzionalità avanzate con un costo di 4,49 euro al mese oppure di 33,99 euro per un anno.

Le altre novità di marzo 2026

Con l’aggiornamento di marzo, Telegram ha introdotto diverse novità aggiuntive come, ad esempio, i nuovi tag accanto al nome dei membri di un gruppo. Si tratta di un modo semplice per “mettere in ordine” le chat di gruppo in cui ci sono tanti utenti con ruoli diversi.

Questa funzione può essere attivata dagli amministratori, andando in Impostazioni gruppo > Permessi > Modifica i propri tag, con la possibilità di personalizzare i singoli tag per adattarsi alle caratteristiche del gruppo e rendere più chiara la conversazione.

Da segnalare anche l’aggiunta dell’opzione che permette di integrare una didascalia per le GIF, prima dell’invio, oltre alla possibilità di trasformare foto aperte nel visualizzatore multimediale in sticker con un solo tocco e con varie opzioni di personalizzazione.

Telegram ha anche lanciato la funzione Accedi con Telegram, un sistema di registrazione e login per l’accesso ad app e siti web che velocizza le procedure. Gli sviluppatori avranno la possibilità di integrare questo sistema nei loro servizi per semplificare l’accesso degli utenti.

Per ricevere tutte le novità dell’ultima versione di Telegram basta aggiornare l’app.