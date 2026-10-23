Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Sembra assurdo, ma un team di ricercatori ha creato un "telefono degli odori" capace di inviare a distanza alcuni profumi. Ed è anche merito dell'IA.

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L’intelligenza artificiale ha imparato a vedere, parlare e… ora ha imparato anche ad “annusare”. Nessuna diavoleria fantascientifica: parliamo di Scentronic, il nuovo dispositivo descritto in un articolo pubblicato su Science Advances, capace di analizzare le molecole nell’aria, convertirle in dati e riprodurle all’altro capo del mondo. Frutto di una ricerca tra Stati Uniti e Cina, questo “telefono degli odori” promette di aggiungere la dimensione sensoriale che ancora mancava alla rete.

Come funziona Scentronic

Contrariamente a quanto si possa immaginare, Scentronic non teletrasporta fisicamente le molecole nell’aria o attraverso i cavi della rete. Il meccanismo del dispositivo, descritto nell’articolo Scentronic: An artificial intelligence–assisted olfactory interface for remote odor sharing and transmission, ricorda molto da vicino quello di una fotografia digitale. L’odore viene dapprima analizzato, poi tradotto in un codice numerico universale e, infine, viene ricreato dall’altra parte dello schermo.

Il processo comincia con un “naso elettronico” munito di sei sensori di gas a ossidi metallici altamente reattivi. Quando una sostanza o un alimento rilascia composti organici volatili nell’aria, ciascun sensore reagisce a queste particelle in maniera differente e questa interazione produce una serie caratteristica di impulsi elettrici, riflettendo fedelmente l’impronta chimica del campione.

A questo punto interviene l’intelligenza artificiale: un algoritmo esamina questi segnali e riconosce con rapidità l’odore corrispondente. Nei test di laboratorio, il modello è stato addestrato su cinque aromi di uso comune: caffè, birra, torta, arancia e vino rosso. L’IA ha raggiunto un’accuratezza del 96%, impiegando pochissimi secondi per elaborare i dati e trasmetterli al dispositivo remoto tramite una normale connessione Wi-Fi.

Come viene ricreato il profumo

Ma quando il segnale digitale arriva a destinazione, come fa l’utente a sentire concretamente l’odore? È merito di una piattaforma ricevente, dotata di piccoli serbatoi e dischi piezoelettrici che vibrano a una velocità straordinaria, superando centomila oscillazioni al secondo, e spingono il liquido profumato attraverso fori microscopici. Si genera così una nebbia invisibile e impalpabile che disperde le molecole nell’aria circostante, permettendo all’utente di inalarle in modo del tutto naturale.

Per rendere questa tecnologia comoda e facile da usare, i ricercatori hanno ideato due formati indossabili: un braccialetto a due canali, compatto e leggero, ideale da avvicinare al viso per un rapido controllo al polso, e una collana a cinque canali, con gli erogatori disposti in fila come perle di un gioiello, che diffondono l’aroma verso l’alto direttamente a portata di naso.

È bene chiarire un punto: in entrambi i modelli il dispositivo non genera fragranze dal nulla, ma vaporizza le essenze caricate nelle cartucce, regolandone intensità e durata in base ai comandi ricevuti.

A cosa può servire un dispositivo del genere

Al di là dell’aspetto “ludico” di questa tecnologia, le sue potenzialità vanno ben oltre la semplice curiosità. Nel settore del commercio elettronico, Scentronic potrebbe consentire di annusare un profumo o una pietanza prima di completare un acquisto online, ad esempio. Nei videogiochi, nei contenuti multimediali e nella realtà virtuale, aggiungere questa componente olfattiva renderebbe l’esperienza digitale certamente più coinvolgente.

I ricercatori sottolineano, inoltre, come Scentronic potrebbe essere utile nel campo della salute e della nutrizione. Stimolare l’olfatto insieme al gusto può rendere molto più appetibili le diete restrittive dei pazienti ospedalieri o le razioni disidratate degli astronauti nello Spazio. In medicina, il dispositivo potrebbe essere usato anche per valutare deficit olfattivi nei pazienti, dosando le fragranze a livelli di intensità controllati e ripetibili.

Come ogni nuova tecnologia, non mancano gli ostacoli pratici da superare prima del vero e proprio debutto commerciale, a cominciare dalla capienza limitata dei serbatoi. Azionandoli di continuo, esauriscono il liquido in meno di cinque minuti. Davvero troppo poco. A questo dobbiamo aggiungere che l’IA riconosce categorie generiche, ma non è ancora in grado di distinguere le singole marche o le sfumature più sottili.