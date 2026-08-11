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Tenendo premuto il tasto 0 su alcuni telecomandi LG si apre Accesso rapido, il menu che mostra e gestisce le scorciatoie numeriche. Ecco come funziona e quali modelli supporta.

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Su alcuni televisori LG con webOS, tenere premuto il tasto 0 apre Accesso rapido e consente di richiamare funzioni, app e ingressi HDMI in pochi secondi.

Le scorciatoie si assegnano ai numeri da 1 a 8, mentre il tasto 9 resta dedicato all’assistenza. Il menu aiuta anche a controllare e modificare i collegamenti.

Magic Remote completa l’esperienza con puntatore e comandi vocali, ma la disponibilità della funzione dipende dal modello e dalla versione software installata.

Tenere premuto per tre secondi il tasto 0 del telecomando può aprire una funzione che molti utenti non conoscono. Su determinati televisori LG dotati di webOS e Magic Remote, la pressione prolungata richiama il menu Accesso rapido. Da questa schermata è possibile controllare le scorciatoie associate ai tasti numerici, senza dover cercare ogni volta l’applicazione desiderata nei menu del televisore.

Cosa mostra il menu Accesso rapido dei televisori LG

Il tasto 0 non avvia direttamente un servizio. Apre invece la schermata da cui è possibile consultare le associazioni già configurate. Il menu consente anche di modificarle quando cambiano le abitudini di visione.

Le scorciatoie possono essere assegnate ai numeri compresi tra 1 e 8. A ciascun tasto si può collegare un’applicazione come Netflix o YouTube. La stessa funzione permette di richiamare un canale televisivo oppure un ingresso HDMI utilizzato da un dispositivo esterno.

Il telecomando diventa così uno strumento di accesso diretto. Non è più necessario passare ogni volta dalla schermata principale di webOS per raggiungere il contenuto usato più spesso. Basta ricordare il numero associato alla funzione scelta.

Il tasto 9 segue una regola diversa. LG lo riserva alle funzioni di assistenza, quindi non può essere personalizzato come gli altri pulsanti numerici. La schermata aperta con lo 0 permette inoltre di verificare quali numeri siano ancora disponibili.

Come associare un’app a un numero del telecomando LG

La configurazione può partire direttamente dal contenuto che si desidera memorizzare. Dopo aver aperto l’applicazione, bisogna tenere premuto per tre secondi uno dei tasti compresi tra 1 e 8. Lo stesso procedimento vale per un ingresso HDMI che si vuole raggiungere più rapidamente.

Una volta registrata l’associazione, la scorciatoia si attiva tenendo premuto lo stesso numero per circa un secondo. Il televisore apre il contenuto collegato senza richiedere un nuovo passaggio dal menu generale.

La pressione prolungata del tasto 0 resta utile soprattutto per gestire le assegnazioni. Se non si ricorda quale funzione corrisponda a un numero, il menu offre una panoramica immediata. Dalla stessa schermata si possono modificare i collegamenti dopo aver cambiato servizio di streaming o collegato una nuova console.

La funzione non è disponibile su tutti i televisori. Riguarda determinati modelli LG con webOS che utilizzano Magic Remote, mentre le opzioni mostrate possono variare in base all’apparecchio e alla versione del sistema installata. Se la pressione prolungata dello 0 non apre il menu descritto, è quindi opportuno verificare la compatibilità del proprio modello.

Prima di sostituire una scorciatoia, conviene aprire il menu con lo 0 e controllare l’assegnazione esistente. Da questa schermata si possono infatti riorganizzare gli accessi già salvati senza dover ripetere separatamente la configurazione per ogni singolo tasto numerico del telecomando.

Che cos’è Magic Remote di LG?

Progettato per le Smart TV con sistema operativo webOS, Magic Remote offre un controllo intuitivo, simile a quello di un mouse. Il puntatore permette di muoversi sullo schermo e selezionare i contenuti. Il microfono integrato consente invece di utilizzare i comandi vocali. È compatibile con la maggior parte dei televisori LG webOS di fascia media o alta prodotti dal 2014 in poi.