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Tapo C210, telecamera lowcost costa pochissimo: affare immediato

La telecamera interna Tapo C210 con immagini in 2K e copertura a 360° è in offerta con uno sconto del 45%. Solo per oggi.

3 min di lettura

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Redazione

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Telecamera Wi-Fi interna Tapo C210 bianca Amazon

Controllare casa quando si è fuori può essere difficile, soprattutto se si vuole tenere d’occhio più punti della stanza. La Tapo C210 è una telecamera Wi-Fi per interni e oggi è proposta con uno sconto del 45%.

La telecamera registra video in 2K da 3 MP e può ruotare in orizzontale e inclinarsi in verticale, così da coprire un’area ampia. La visione notturna consente di monitorare gli ambienti anche al buio; quando rileva un movimento, può inviare notifiche al telefono. Microfono e altoparlante integrati permettono inoltre di comunicare a distanza, mentre la modalità privacy consente di interrompere la registrazione quando non si desidera monitorare la stanza.

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Tapo C210 in offerta: sconto del 45% e prezzo di 21,84 euro

Per controllare gli ambienti domestici da remoto, la Tapo C210 combina riprese 2K, panoramica e inclinazione motorizzate e avvisi sul telefono. Su Amazon costa 21,84 euro, con uno sconto del 45%. Puoi portarti a casa la Tapo C210 a 21,84 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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La telecamera Tapo con video 2K e copertura a 360°

Se vuoi sorvegliare una stanza senza dover installare più dispositivi, la possibilità di orientare la telecamera aiuta a controllare un’area più estesa. Tra le caratteristiche della Tapo C210 che possono essere utili nella vita quotidiana ci sono:

  • Video 2K da 3 MP: le riprese ad alta definizione aiutano a distinguere meglio i dettagli di ciò che accade nell’ambiente.
  • Movimento orizzontale di 360° e inclinazione verticale di 114°: puoi orientare la visuale per monitorare diversi punti della stanza con una sola telecamera.
  • Visione notturna fino a 30 piedi: permette di continuare a controllare gli ambienti anche in condizioni di scarsa illuminazione.
  • Rilevamento del movimento e notifiche sul telefono: ricevi un avviso quando viene rilevato un movimento, senza dover guardare continuamente lo streaming.
  • Audio bidirezionale: microfono e altoparlante integrati consentono di parlare con la famiglia o gli animali domestici e di avvisare eventuali intrusi.
  • Archiviazione locale su microSD fino a 512 GB: puoi salvare le registrazioni su una scheda compatibile, senza affidarti esclusivamente alla visualizzazione in diretta.
  • Modalità privacy: interrompi la registrazione quando preferisci che la telecamera non monitori la stanza.
  • App Tapo e controllo vocale: l’app permette di configurare il dispositivo e accedere allo streaming live; la compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa offre anche il controllo vocale.

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Approfitta ora dello sconto del 45% sulla Tapo C210, prima che la promozione cambi.

FAQ

La Tapo C210 può controllare tutta una stanza?

Può ruotare orizzontalmente di 360° e inclinarsi verticalmente di 114°.

La Tapo C210 funziona di notte?

Sì, dispone di visione notturna fino a 30 piedi.

Come avvisa quando rileva un movimento?

La telecamera può inviare notifiche istantanee al telefono quando rileva un movimento.

La Tapo C210 supporta una scheda microSD?

Sì, supporta schede microSD fino a 512 GB per l’archiviazione locale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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