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Se stai cercando una soluzione smart e tascabile per la sicurezza domestica, la Tenda CP7 è protagonista di una promo da tenere d’occhio: grazie a uno sconto del 44% scende a 16,69€, un prezzo davvero invitante per una telecamera WiFi da interno capace di semplificare il controllo della casa senza complicazioni.

Tenda CP7

Il dispositivo punta su praticità e versatilità: copertura a tutto tondo dell’ambiente, possibilità di parlare e ascoltare in tempo reale, funzioni intelligenti per riconoscere ciò che conta e una modalità privacy che protegge la sfera domestica quando serve. La gestione è immediata tramite app e il salvataggio dei filmati è flessibile, così da adattarsi alle esigenze di chi vuole monitorare casa con semplicità.

Tenda CP7 in offerta su Amazon: sconto del 44%, risparmi oltre 13 euro

Occasione interessante per chi desidera una videocamera da interno dal prezzo aggressivo: oggi la Tenda CP7 è proposta a 16,69€ con uno sconto del 44% che ti fa risparmiare oltre 13 euro sul costo abituale. In questa fase della promozione, il Tenda CP7 è disponibile con uno sconto del 44%, una cifra che rende l’acquisto particolarmente conveniente.

La telecamera di Tenda con la visione a 360° in 4MP e l’audio bidirezionale

La Tenda CP7 offre immagini definite grazie alla risoluzione 4MP e copre l’intera stanza con movimento Pan a 360° e inclinazione Tilt fino a 155°, così non ti perdi nulla. La visione notturna consente di monitorare gli ambienti anche al buio, mantenendo nitidezza e dettaglio.

Le funzioni di Rilevamento AI riconoscono persone, animali, pianti e movimenti sospetti, con tracciamento automatico e notifiche in tempo reale sullo smartphone. A supporto trovi anche sirena e spia luminosa per scoraggiare eventuali intrusioni.

L’audio bidirezionale permette di parlare e ascoltare in ogni momento tramite microfono e speaker integrati, così puoi interagire con chi è in casa usando l’app dedicata Tenda TDSEE.

Massima attenzione alla riservatezza con la modalità Privacy, che chiude l’otturatore con un tocco, e con la sorveglianza programmabile. La codifica H.265 ottimizza lo spazio riducendo il peso dei video fino al 50% senza sacrificare la qualità.

Per l’archiviazione puoi scegliere tra cloud crittografato (con 3 mesi gratuiti) e Micro SD fino a 512GB. La compatibilità con Alexa aggiunge il controllo vocale: basta chiedere per vedere subito ciò che ti interessa.

Tenda CP7

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