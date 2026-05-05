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L’offerta di oggi è perfetta per chi vuole rendere la propria casa più sicura senza complicazioni: la Mrowly Telecamera WiFi Interno 4MP è in super promo con uno sconto del 43%. Un dispositivo pensato per il controllo quotidiano di ambienti interni, con attenzione a praticità e rapporto qualità/prezzo.

Mrowly Telecamera WiFi Interno 4MP

Il punto forte è la semplicità: si installa rapidamente grazie alla batteria integrata da 6000mAh e si gestisce dall’app, chiara e intuitiva. Le notifiche di movimento arrivano in tempo reale e possono essere personalizzate, mentre l’immagine è nitida in 4MP 2,5K anche al buio grazie alla visione notturna a colori. La rotazione a 360° copre ogni angolo della stanza, l’audio bidirezionale permette di ascoltare e parlare da remoto, e il salvataggio avviene su microSD o Cloud. La connessione Wi‑Fi dual band 2,4/5 GHz garantisce stabilità e fluidità.

Mrowly Telecamera WiFi Interno 4MP in offerta su Amazon: sconto del 43%

La promo rende questa soluzione particolarmente interessante: il prezzo di 34,28€ si accompagna a uno sconto del 43%, abbattendo il costo d’ingresso per un sistema di sorveglianza domestica semplice e versatile. In altre parole, puoi iniziare a monitorare stanze, animali domestici o una baby room spendendo molto meno del solito.

Per procedere in pochi istanti, l’offerta è attiva al link ufficiale: il Mrowly Telecamera WiFi Interno 4MP è disponibile con uno sconto del 43%. Se cerchi un prodotto che unisca praticità e funzioni complete, questa è una proposta concreta e dal costo contenuto.

La telecamera Mrowly con la visione notturna a colori e la rotazione a 360°

Il dispositivo si distingue per l’installazione 100% senza fili con batteria da 6000mAh, così puoi posizionarlo dove serve senza prese a portata. La qualità in 4MP 2,5K offre dettagli superiori rispetto alle classiche 2K, mentre la visione notturna a colori consente di riconoscere volti e movimenti anche al buio, migliorando davvero l’affidabilità nel quotidiano.

La copertura è totale grazie alla rotazione orizzontale 355° e verticale 90°, eliminando i punti ciechi. L’allarme PIR invia avvisi immediati sul telefono e puoi regolare zone e sensibilità per ridurre i falsi allarmi. Con l’audio bidirezionale gestisci tutto a distanza, mentre l’archiviazione su scheda SD o Cloud e la condivisione con la famiglia completano il quadro.

La connessione Wi‑Fi dual band 2,4/5 GHz assicura uno streaming stabile e reattivo: un plus importante quando controlli la casa dallo smartphone. In sintesi: facilità d’uso, funzioni complete e qualità video convincente ad un prezzo oggi particolarmente favorevole.

Mrowly Telecamera WiFi Interno 4MP

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