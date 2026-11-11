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La telecamera per interni ed esterni eufy by Anker Cam C35 con visione notturna a colori e rilevamento AI, è scontata del 50%.

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Controllare casa anche quando si è fuori richiede una telecamera facile da installare e capace di segnalare ciò che accade. La eufy by Anker Cam C35 è disponibile con uno sconto del 50%.

La telecamera è pensata per l’uso sia in casa sia all’esterno e propone immagini a colori anche di notte, senza faretti o infrarossi. Il rilevamento basato sull’intelligenza artificiale riconosce persone, veicoli e animali, individua zone di attività e può riconoscere volti: le notifiche push aiutano a sapere cosa succede. Per archiviare i filmati si può usare HomeBase Mini, senza costi mensili; la scheda microSD, che può arrivare fino a 1 TB, non è inclusa. La connessione Wi-Fi a 2,4 GHz è indicata per mantenere la trasmissione e ricevere avvisi.

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Con il prezzo indicato di 49,99 euro e uno sconto del 50%, la eufy by Anker Cam C35 offre una soluzione di sorveglianza per ambienti interni ed esterni. La promozione corrisponde a un risparmio di circa 50 euro rispetto al prezzo precedente calcolato sulla percentuale di sconto. Puoi acquistare la eufy by Anker Cam C35 a 49,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza, benefici Prime o tempi per il reso.

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La telecamera eufy con visione notturna a colori e rilevamento AI

Se vuoi tenere sotto controllo gli spazi interni o esterni e ricevere avvisi in caso di attività, queste caratteristiche possono aiutarti nella gestione quotidiana:

Visione notturna a colori PureColor Vision : consente di vedere immagini a colori anche in condizioni di scarsa luce, senza faretti o infrarossi.

: consente di vedere immagini a colori anche in condizioni di scarsa luce, senza faretti o infrarossi. Rilevamento AI e notifiche push : la telecamera rileva persone, veicoli e animali, individua zone di attività e riconosce volti, così puoi ricevere avvisi sul telefono per ciò che accade.

: la telecamera rileva persone, veicoli e animali, individua zone di attività e riconosce volti, così puoi ricevere avvisi sul telefono per ciò che accade. Archiviazione locale con HomeBase Mini : permette di salvare i dati senza costi mensili. HomeBase Mini supporta microSD fino a 1 TB; la scheda non è inclusa e la telecamera non è compatibile con HomeBase 2.

: permette di salvare i dati senza costi mensili. HomeBase Mini supporta microSD fino a 1 TB; la scheda non è inclusa e la telecamera non è compatibile con HomeBase 2. Wi-Fi a 2,4 GHz : la connessione è pensata per la trasmissione e per ricevere avvisi istantanei durante il monitoraggio.

: la connessione è pensata per la trasmissione e per ricevere avvisi istantanei durante il monitoraggio. Installazione flessibile e protezione IP67 : puoi scegliere il montaggio magnetico, con gancio o viti, oppure posizionare la telecamera su un piano. Il formato compatto è previsto per interni ed esterni.

: puoi scegliere il montaggio magnetico, con gancio o viti, oppure posizionare la telecamera su un piano. Il formato compatto è previsto per interni ed esterni. Allarmi acustici e luminosi: la funzione di dissuasione attiva si affianca alle funzioni di rilevamento per segnalare le minacce.

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FAQ La eufy by Anker Cam C35 si può usare all’esterno? Sì, è indicata per l’uso sia in interni sia in esterni e ha protezione IP67. La telecamera include una scheda microSD? No, la scheda microSD non è inclusa. HomeBase Mini supporta schede fino a 1 TB. La Cam C35 è compatibile con HomeBase 2? No, la telecamera non è compatibile con HomeBase 2. Che cosa rileva la telecamera? L’AI rileva persone, veicoli e animali, individua zone di attività e riconosce volti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.