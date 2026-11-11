Libero
OFFERTE

Eufy Cam C35, telecamera Wi-Fi oggi a metà prezzo

La telecamera per interni ed esterni eufy by Anker Cam C35 con visione notturna a colori e rilevamento AI, è scontata del 50%.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Controllare casa anche quando si è fuori richiede una telecamera facile da installare e capace di segnalare ciò che accade. La eufy by Anker Cam C35 è disponibile con uno sconto del 50%.

Scopri subito lo sconto

La telecamera è pensata per l’uso sia in casa sia all’esterno e propone immagini a colori anche di notte, senza faretti o infrarossi. Il rilevamento basato sull’intelligenza artificiale riconosce persone, veicoli e animali, individua zone di attività e può riconoscere volti: le notifiche push aiutano a sapere cosa succede. Per archiviare i filmati si può usare HomeBase Mini, senza costi mensili; la scheda microSD, che può arrivare fino a 1 TB, non è inclusa. La connessione Wi-Fi a 2,4 GHz è indicata per mantenere la trasmissione e ricevere avvisi.

Entra nel canale Telegram delle offerte

eufy by Anker Cam C35 in offerta: 50% di sconto

Con il prezzo indicato di 49,99 euro e uno sconto del 50%, la eufy by Anker Cam C35 offre una soluzione di sorveglianza per ambienti interni ed esterni. La promozione corrisponde a un risparmio di circa 50 euro rispetto al prezzo precedente calcolato sulla percentuale di sconto. Puoi acquistare la eufy by Anker Cam C35 a 49,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza, benefici Prime o tempi per il reso.

Scopri subito lo sconto

eufy by Anker Cam C35 telecamera Wi-Fi neraAmazon

Acquista ora eufy Cam C35 in sconto

La telecamera eufy con visione notturna a colori e rilevamento AI

Se vuoi tenere sotto controllo gli spazi interni o esterni e ricevere avvisi in caso di attività, queste caratteristiche possono aiutarti nella gestione quotidiana:

  • Visione notturna a colori PureColor Vision: consente di vedere immagini a colori anche in condizioni di scarsa luce, senza faretti o infrarossi.
  • Rilevamento AI e notifiche push: la telecamera rileva persone, veicoli e animali, individua zone di attività e riconosce volti, così puoi ricevere avvisi sul telefono per ciò che accade.
  • Archiviazione locale con HomeBase Mini: permette di salvare i dati senza costi mensili. HomeBase Mini supporta microSD fino a 1 TB; la scheda non è inclusa e la telecamera non è compatibile con HomeBase 2.
  • Wi-Fi a 2,4 GHz: la connessione è pensata per la trasmissione e per ricevere avvisi istantanei durante il monitoraggio.
  • Installazione flessibile e protezione IP67: puoi scegliere il montaggio magnetico, con gancio o viti, oppure posizionare la telecamera su un piano. Il formato compatto è previsto per interni ed esterni.
  • Allarmi acustici e luminosi: la funzione di dissuasione attiva si affianca alle funzioni di rilevamento per segnalare le minacce.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 50% sulla eufy by Anker Cam C35.

eufy by Anker Cam C35 telecamera Wi-Fi nera Amazon

FAQ

La eufy by Anker Cam C35 si può usare all’esterno?

Sì, è indicata per l’uso sia in interni sia in esterni e ha protezione IP67.

La telecamera include una scheda microSD?

No, la scheda microSD non è inclusa. HomeBase Mini supporta schede fino a 1 TB.

La Cam C35 è compatibile con HomeBase 2?

No, la telecamera non è compatibile con HomeBase 2.

Che cosa rileva la telecamera?

L’AI rileva persone, veicoli e animali, individua zone di attività e riconosce volti.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963