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WOLFANG 2K, kit da due telecamere Wi-Fi per esterni con visione notturna a colori, audio a 2 vie e integrazione smart home è in sconto del 45%.

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Tenere sotto controllo giardino, ingresso o garage senza spendere troppo è una priorità per chi vuole più sicurezza in casa. Oggi le telecamere Wi-Fi WOLFANG 2K per esterni in confezione da 2 sono disponibili con uno sconto del 45%, così puoi coprire più punti critici con una spesa contenuta e avere immagini nitide anche di notte.

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Questo kit nasce per chi cerca una soluzione completa e sempre attiva: le WOLFANG offrono risoluzione 2K per cogliere i dettagli importanti, visione notturna avanzata a colori fino a 15 metri e registrazione continua 24/7. L’audio bidirezionale ti consente di parlare con chi si trova davanti alla telecamera, mentre la protezione IP65 assicura resistenza a pioggia e intemperie. Grazie all’integrazione con Alexa e Google Home le gestisci con la voce o dallo smartphone, con la possibilità di salvare i video su scheda microSD o cloud crittografato.

WOLFANG 2K in offerta su Amazon: sconto del 45% sul kit da 2

La promo rende questo sistema di sorveglianza particolarmente interessante per chi vuole coprire più aree della casa. In questo momento puoi portarti a casa il kit di telecamere WOLFANG 2K a soli 32,95€, grazie al taglio di prezzo del 45% rispetto al listino. Si tratta di un valore molto aggressivo per una soluzione con risoluzione 2K, visione notturna a colori e pacchetto da due unità, tipicamente offerte a cifre superiori nella stessa fascia. L’acquisto beneficia dei classici vantaggi Amazon come spedizione rapida e reso entro i termini previsti dalla piattaforma.

Il sistema di sorveglianza Wi-Fi con la visione notturna a colori e la registrazione continua

Se vuoi migliorare la sicurezza domestica senza interventi complicati, queste telecamere Wi-Fi nascono proprio per essere installate rapidamente e lasciate lavorare in autonomia, sia di giorno sia di notte.

Risoluzione 2K UHD : le immagini risultano molto più dettagliate rispetto al semplice Full HD, così puoi riconoscere volti, targhe e particolari utili in caso di necessità.

: le immagini risultano molto più dettagliate rispetto al semplice Full HD, così puoi riconoscere volti, targhe e particolari utili in caso di necessità. Visione notturna a colori fino a 15 metri : grazie alla tecnologia IR/colore e all’obiettivo grandangolare da 110°, l’area davanti alla telecamera resta ben visibile anche al buio, ideale per vialetti, cortili e ingressi.

: grazie alla tecnologia IR/colore e all’obiettivo grandangolare da 110°, l’area davanti alla telecamera resta ben visibile anche al buio, ideale per vialetti, cortili e ingressi. Rilevamento movimento con AI : la telecamera distingue tra persone, animali domestici, pacchi e veicoli, riducendo i falsi allarmi e inviandoti notifiche più mirate quando succede qualcosa di davvero importante.

: la telecamera distingue tra persone, animali domestici, pacchi e veicoli, riducendo i falsi allarmi e inviandoti notifiche più mirate quando succede qualcosa di davvero importante. Audio bidirezionale integrato : microfono e altoparlante ti permettono di parlare in tempo reale con corrieri o visitatori, utile anche per scoraggiare eventuali intrusi.

: microfono e altoparlante ti permettono di parlare in tempo reale con corrieri o visitatori, utile anche per scoraggiare eventuali intrusi. Registrazione 24/7 e archiviazione flessibile : puoi registrare in continuo e salvare i filmati su scheda microSD (fino a 128 GB) o su cloud crittografato Osaio, così hai sempre uno storico degli eventi.

: puoi registrare in continuo e salvare i filmati su scheda microSD (fino a 128 GB) o su cloud crittografato Osaio, così hai sempre uno storico degli eventi. Resistenza IP65 e ampia tolleranza termica : funzionano da -20 °C a 50 °C e resistono a pioggia e polvere, perfette per l’uso in esterno tutto l’anno.

: funzionano da -20 °C a 50 °C e resistono a pioggia e polvere, perfette per l’uso in esterno tutto l’anno. Integrazione smart home e condivisione multiutente: le controlli con Alexa o Google Home e puoi condividere l’accesso ai flussi video con i familiari tramite l’app Osaio.

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FAQ La telecamera WOLFANG 2K Wi-Fi funziona anche al buio completo? Sì, offre visione notturna avanzata a colori e a infrarossi fino a 15 metri, così monitori l’area anche in totale oscurità. Le telecamere WOLFANG 2K sono adatte per l’esterno in tutte le stagioni? Sì, sono certificate IP65 e funzionano da -20 °C a 50 °C, quindi resistono a pioggia, freddo e caldo intenso. Posso usare le telecamere WOLFANG 2K con Alexa o Google Home? Sì, il sistema è compatibile con Alexa e Google Home e può essere controllato tramite comandi vocali e app Osaio. Dove vengono salvate le registrazioni delle telecamere WOLFANG 2K? Puoi archiviare i video su scheda microSD fino a 128 GB oppure sul cloud crittografato Osaio, in base alle tue preferenze.