Libero
OFFERTE

Casa in sicurezza con le telecamere da esterno WOLFANG: 45% di sconto

WOLFANG 2K, kit da due telecamere Wi-Fi per esterni con visione notturna a colori, audio a 2 vie e integrazione smart home è in sconto del 45%.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Telecamere WOLFANG 2K Wi-Fi da esterno con visione notturna Amazon

Tenere sotto controllo giardino, ingresso o garage senza spendere troppo è una priorità per chi vuole più sicurezza in casa. Oggi le telecamere Wi-Fi WOLFANG 2K per esterni in confezione da 2 sono disponibili con uno sconto del 45%, così puoi coprire più punti critici con una spesa contenuta e avere immagini nitide anche di notte.

Questo kit nasce per chi cerca una soluzione completa e sempre attiva: le WOLFANG offrono risoluzione 2K per cogliere i dettagli importanti, visione notturna avanzata a colori fino a 15 metri e registrazione continua 24/7. L’audio bidirezionale ti consente di parlare con chi si trova davanti alla telecamera, mentre la protezione IP65 assicura resistenza a pioggia e intemperie. Grazie all’integrazione con Alexa e Google Home le gestisci con la voce o dallo smartphone, con la possibilità di salvare i video su scheda microSD o cloud crittografato.

Scopri le nostre offerte su Telegram

WOLFANG 2K in offerta su Amazon: sconto del 45% sul kit da 2

La promo rende questo sistema di sorveglianza particolarmente interessante per chi vuole coprire più aree della casa. In questo momento puoi portarti a casa il kit di telecamere WOLFANG 2K a soli 32,95€, grazie al taglio di prezzo del 45% rispetto al listino. Si tratta di un valore molto aggressivo per una soluzione con risoluzione 2K, visione notturna a colori e pacchetto da due unità, tipicamente offerte a cifre superiori nella stessa fascia. L’acquisto beneficia dei classici vantaggi Amazon come spedizione rapida e reso entro i termini previsti dalla piattaforma.

Il sistema di sorveglianza Wi-Fi con la visione notturna a colori e la registrazione continua

Se vuoi migliorare la sicurezza domestica senza interventi complicati, queste telecamere Wi-Fi nascono proprio per essere installate rapidamente e lasciate lavorare in autonomia, sia di giorno sia di notte.

  • Risoluzione 2K UHD: le immagini risultano molto più dettagliate rispetto al semplice Full HD, così puoi riconoscere volti, targhe e particolari utili in caso di necessità.
  • Visione notturna a colori fino a 15 metri: grazie alla tecnologia IR/colore e all’obiettivo grandangolare da 110°, l’area davanti alla telecamera resta ben visibile anche al buio, ideale per vialetti, cortili e ingressi.
  • Rilevamento movimento con AI: la telecamera distingue tra persone, animali domestici, pacchi e veicoli, riducendo i falsi allarmi e inviandoti notifiche più mirate quando succede qualcosa di davvero importante.
  • Audio bidirezionale integrato: microfono e altoparlante ti permettono di parlare in tempo reale con corrieri o visitatori, utile anche per scoraggiare eventuali intrusi.
  • Registrazione 24/7 e archiviazione flessibile: puoi registrare in continuo e salvare i filmati su scheda microSD (fino a 128 GB) o su cloud crittografato Osaio, così hai sempre uno storico degli eventi.
  • Resistenza IP65 e ampia tolleranza termica: funzionano da -20 °C a 50 °C e resistono a pioggia e polvere, perfette per l’uso in esterno tutto l’anno.
  • Integrazione smart home e condivisione multiutente: le controlli con Alexa o Google Home e puoi condividere l’accesso ai flussi video con i familiari tramite l’app Osaio.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

WOLFANG 2K Telecamera Wi-Fi Esterno, approfitta dell’offerta lampo con sconto del 45% fino ad esaurimento scorte.

FAQ

La telecamera WOLFANG 2K Wi-Fi funziona anche al buio completo?

Sì, offre visione notturna avanzata a colori e a infrarossi fino a 15 metri, così monitori l’area anche in totale oscurità.

Le telecamere WOLFANG 2K sono adatte per l’esterno in tutte le stagioni?

Sì, sono certificate IP65 e funzionano da -20 °C a 50 °C, quindi resistono a pioggia, freddo e caldo intenso.

Posso usare le telecamere WOLFANG 2K con Alexa o Google Home?

Sì, il sistema è compatibile con Alexa e Google Home e può essere controllato tramite comandi vocali e app Osaio.

Dove vengono salvate le registrazioni delle telecamere WOLFANG 2K?

Puoi archiviare i video su scheda microSD fino a 128 GB oppure sul cloud crittografato Osaio, in base alle tue preferenze.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

So. Co. Ecologica

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963